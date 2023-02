Carlos Ruckauf “Irán es un país terrorista que está reemplazando las tropas rusas acantonadas en Siria”

Lo que algunos pensaron, sería una operación breve de Putin, como ya había sucedido en Crimea, se ha transformado en una cruenta guerra entre Rusia y Ucrania que cumple un año.

No se vislumbra una salida a una situación dramática que vive la región y el mundo, con 18 millones de desplazados de Ucrania, cientos de miles de muertos, una realidad espantosa como todas las guerras, consecuencias enormes en la economía y el temor constante de lo que aún puede venir.

Para conocer la situación actual de esta guerra, acudimos al análisis, siempre lúcido y profundo del Dr. Carlos Ruckauf.

El exvicepresidente, y canciller de la Argentina entre otros muchos cargos que desempeñó- señaló que el fin de semana pasado se realizó en Munich una reunión clave de Seguridad de más de cuarenta países, de los que tienen mayor importancia bélica en el mundo, entre ellos, los de la OTAN, y la República Popular China: “En la misma ciudad en la que en el siglo pasado occidente se rindió ante Hitler, esta vez hay una decisión de que Rusia no gane esta guerra”, declaró.

“Evidentemente hay una negociación entre China y Estados Unidos que ya había comenzado en el G20 en Bali, en la que se había reunido los equipos claves. Esta semana, además hubo dos reuniones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken y su homólogo chino, Wan Yi, el hombre fuerte de la política china, porque es miembro del Politburó, el máximo nivel de poder chino, quien es, además, el encargado de relaciones exteriores del partido Popular Chino”.

Wan Yi, al cabo de la segunda de esas reuniones, dijo que “China sostiene la integralidad de las fronteras de todos los estados”, lo que según lo señala Ruckauf, tiene dos lecturas: Una para Rusia, que ingresó a un país que no es el suyo, y otra para Estados Unidos que está permanentemente sosteniendo a Taiwan.

De todos modos, Ruckauf considera que la negociación seguramente es mucho más amplia de lo que nosotros conocemos, que cree que va a haber una embestida de verano de los rusos de la que se acaba de ir Bielorrusia, y que esto no es un tema menor, sobre todo porque Lukashenko fue hasta ahora un perro dócil al dictador Putin. Remarcó el analista que China es sumamente importante en la región, que”nadie puede soportar este conflicto si China le saca la mano, así como no podría aguantar Ucrania si Estados Unidos le saca la mano”.

Explicó Ruckauf que Estados Unidos está apoyando a Ucrania para que se defienda de la próxima embestida, pero también está esperando que en algún momento se pueda llegar a un acuerdo, porque se está perdiendo mucho dinero en todo esto, hay muchos países con dificultades, especialmente en la Unión Europea, y el gasto excesivo en esta guerra ya es un tema que viene marcando en Estados Unidos la oposición republicana, que lo ovacionó cuando fue Zelensky al Congreso de los Estados Unidos, pero que le sigue diciendo a Biden, que este conflicto no debería pagarla el contribuyente de su país en una guerra que le es lejana.

“Creo que vienen tiempos difíciles, pero que hay por primera vez una luz de esperanza de un posible acuerdo chino-norteamericano que baje este conflicto al menos a un nivel muy inferior al actual y que empiece un proceso de reconstrucción de Ucrania”, opinó.

Señala el ex canciller del gobierno de Duhalde que va a ser “largo, duro y caro” para que los ucranianos puedan vivir en paz nuevamente en su territorio y se arme un sistema de fronteras seguras para Ucrania, y que la única forma es un acuerdo de las superpotencias que garanticen que esas fronteras se vayan a respetar por parte de Rusia.

Acerca de los diferentes actores en este conflicto, de cómo se mueven en este escenario, Ruckauf manifestó que “nunca va a ingresar Ucrania a la OTAN”, porque no habría solución al conflicto, y que, parte de esa solución, es que Ucrania sea un Estado neutral con protección de las superpotencias. Y continuó: “Irán es peligrosísimo, no fue invitado a esta cumbre, sumamente importante porque es un jugador que no cumple ninguna regla, es un país terrorista que está reemplazando las tropas rusas acantonadas en Siria. Explicó que Rusia está mandando todas sus tropas al frente ucraniano y está siendo reemplazado en el territorio de Siria por Irán y Hezbollah, y que esto implica obviamente una nueva posición de riesgo para Israel y naturalmente una situación de riesgo para Arabia Saudita, la principal potencia sunita en Medio Oriente.

“El mundo obviamente necesita no solamente acabar con la guerra, esta guerra maldita de este dictador que invadió a un pueblo desarmado, sino también necesita frenar a Irán”, señaló.

Ruckauf mencionó como dato de gran preocupación que este fin de semana, en las calles de Múnich, estuvieron la ultraderecha nazi alemana con banderas rusas y consignas antisemitas: “El pasado siempre está presente”, dijo.

Finalmente, y sobre cómo continuará el conflicto, el político cree que la guerra se va a poner más dura en los próximos 60 días, pero que empieza a haber una posibilidad de acuerdo.

Redacción: Prof. Cita Litvak

Escuche la nota completa con Carlos Ruckauf

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai