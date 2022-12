“Irán es la mayor potencia terrorista del mundo” – Carlos Ruckauf

El ex-canciller y ex vicepresidente argentino, Carlos Ruckauf, explicó en Radio Jai la reconfiguración de la relaciones de poder que está sucediendo en el Medio Oriente, como consecuencia del ascenso de China como potencia mundial.

Ruckauf explicó que el presidente chino, “Xi Jinping es un autócrata de hecho y derecho, quizás el autócrata con más poder en la República Popular China desde Mao Zedong”.

Detalló que durante su mandato, “Xi ha hecho una gran ampliación del poder de la República Popular de China”. Aquello se ve reflejado por el hecho de que consiguió que “los tres países no árabes de Medio Oriente; Israel, Irán y Turquía; tengan como primer socio comercial a China” y que “ahora ha logrado consolidar a China como primer socio comercial de Arabia Saudita”.

El ex funcionario desarrolló que a pesar de que “Arabia Saudita ha sido un socio muy importante de Estados Unidos en política regional, después de Israel el socio más importante de los Estados Unidos en la región”, el reino saudí vio la posibilidad de diversificar sus posibilidades en la firma de acuerdos comerciales con China. Esta decisión, según explica Ruckauf, también se vincularía con las tensiones entre el país del golfo y las administraciones demócratas americanas, las cuales elevan las presiones sobre el reino por cuestiones de derechos humanos.

Sin embargo, la aproximación con China no estaría socavando las negociaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita direccionadas hacia la normalización de relaciones con el Estado de Israel. Explicó que “es importante que en estos diálogos no haya aparecido el tema palestino como requisito saudí”, siendo aquella cuestión relegada por debajo de otras tres exigencias planteadas por Arabia Saudita a los Estado Unidos: la reducción de las presiones por las violaciones de derechos humanos, la venta de armamento, y la posibilidad de iniciar un programa nuclear civil.

Ruckauf explicó que aquellas negociaciones se enmarcan en un contexto en el cual “el conflicto central de Arabia Saudita es con Irán, la mayor potencia terrorista del mundo”. Tal conflictividad sunita-chiita, presentaría a los Acuerdos Abraham como una posibilidad de generar un frente unido entre el primero de aquellos oponentes e Israel, que permita también incrementar la seguridad en la región como totalidad.

En la misma línea, destacó que si bien pueden buscarse acuerdos con Arabia Saudita, descarta la “que haya ningún tipo de acuerdos con Irán, no me trago eso de que vayan a una democratización o puedan dar libertades”. El régimen ayatolá iraní, “podrá sacar la Policía de la Moralidad, pero la Guardia Revolucionaria está intacta y su estructura de represión está intacta”, fundamentó. Aquello está directamente vinculado con el hecho de que“Irán no es un país común ahí no conduce el presidente, sino que el líder supremo Jamenei designa por constitución al ministro de defensa, al ministro de relaciones exteriores y al comandante de la Guardia Revolucionaria”, por lo cual tiene todos los hilos del país bajo su control.

