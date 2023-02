Se inauguró el complejo interreligioso de los Emiratos Árabes Unidos que incluye una sinagoga

Abrahamic Family House en Abu Dhabi, la Casa de la Familia Abrahámica, es un complejo interreligioso emblemático en los Emiratos Árabes Unidos que se inauguró hoy, dando comienzo concreto a los servicios que marcarán una nueva época.

El proyecto se inspiró en el Documento sobre la Fraternidad Humana firmado por el Papa Francisco en nombre de la Iglesia Católica y Ahmed El-Tayeb en nombre del islam y la Mezquita al-Azhar el 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi. El espacio Alberga la Iglesia de San Francisco de Asís, la Mezquita Imam Al-Tayeb y la Sinagoga Moises Ben Maimón.

La ceremonia de apertura es seguida por una conferencia mañana viernes por la mañana sobre las relaciones entre las religiones. La comunidad judía local realizará oraciones de Shabat en la nueva sinagoga, dirigida por el rabino jefe Yehuda Sarna.

El domingo, se llevará a la sinagoga un rollo de la Torá donado por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una ceremonia de dedicación, quien dio la bienvenida al proyecto con éstas palabras:

“Los EAU tienen una orgullosa historia de personas de diversas comunidades que trabajan juntas para crear nuevas posibilidades. A medida que se inaugura la Casa de la Familia Abrahamica, en Abu Dhabi, seguimos comprometidos a aprovechar el poder del respeto mutuo, la comprensión y la diversidad para lograr un progreso compartido. Construir puentes de comunicación, convivencia y cooperación entre todos es el enfoque constante de los EAU en su camino”.

The UAE has a proud history of people from diverse communities working together to create new possibilities. As the @AbrahamicFH in Abu Dhabi is inaugurated, we remain committed to harnessing the power of mutual respect, understanding and diversity to achieve shared progress.

