AMIA: La experiencia de las personas mayores en “Jofesh Verano”

Hasta el 16 de febrero, el área de Personas Mayores de AMIA lleva adelante la edición “Jofesh verano”, la propuesta para personas de más de 60 años que tiene lugar los martes y jueves en la sede de la localidad de Tigre del Club Hacoaj.

Con gran concurrencia, el programa forma parte de las iniciativas que la entidad desarrolla para que la gente pueda sentirse activa y saludable, al compartir espacios de integración y socialización con sus pares.

Los participantes de “Jofesh Verano” encuentran propuestas con diferentes actividades para hacer en los espacios verdes y en la pileta del lugar, que están a cargo de un equipo de profesionales que acompaña a las personas en el transcurso de la jornada.

Los asistentes describieron como “fabulosa” la propuesta pensada para este verano. “Disfruto mucho de estar al aire libre y compartir esta experiencia con gente conocida. Las profesoras son encantadoras”, expresó Ana Aronson, quien desde hace seis años asiste al Centro de Día de AMIA.

Al hablar de la felicidad que le genera participar de actividades rodeada de su grupo de amigos, Ana mostró su predilección por las clases de baile y movimiento que forman parte de la grilla de opciones de “Jofesh Verano”.

“Hace unos años, me enteré de la propuesta a través del programa de Shalom AMIA. Al día siguiente, fui a inscribirme. Me recibieron tan bien en el Centro Integral de Personas Mayores que nunca más me fui”, agregó.

Por su parte, Ángela Boyko es la primera vez que participa de “Jofesh verano”. “No tengo palabras para describir lo que siento. Había buscado información sobre la propuesta, pero una cosa es verlo en fotos, y otra cosa es vivirlo. Es más de lo que me esperaba. Nos tratan muy bien. Por todo esto, me siento muy agradecida”, remarcó.

Oscar Blasberg ingresó a “Jofesh” hace siete meses, gracias a que su hijo le informó acerca del proyecto. “Estoy muy contento con la propuesta. Me gusta la pileta y participar de las actividades artísticas”, destacó. “Me integré muy bien al grupo y no me pierdo nada. Además, cuando empecé a ir a AMIA, me reencontré con un amigo de la infancia. Estoy feliz, me siento en familia”, aseguró.

También compartió sus sensaciones sobre “Jofesh Verano”, Luisa Apelbaum, quien hace cuatro años concurre a las actividades de AMIA para personas mayores. “Estar al aire libre y estar con mis pares es una combinación perfecta. Este espacio me llena de energía y de vida. Disfruto mucho de las actividades en el agua y mi taller preferido es el de gimnasia que hacemos en la pileta”, afirmó.

PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA

El área de Personas Mayores de AMIA trabaja a diario para dar respuestas a los desafíos que conlleva el envejecimiento de la población. Lograr que las personas vivan esta etapa de manera activa y saludable, y que cuenten con recursos para que puedan adaptarse adecuadamente a nuevos y distintos escenarios, son dos objetivos centrales de la tarea que se desarrolla.

El Centro de Atención Integral para Personas Mayores “Jofesh” es un referente en la región en términos de atención gerontológica profesional e integral. Cada semana, en su sede de la calle Uriburu 650, el área ofrece una grilla de más de 30 talleres y actividades especiales pensadas para satisfacer las preferencias, intereses y necesidades del público destinatario.

Desde el Centro de Día informaron que la participación a las actividades requiere inscripción previa y los canales de contacto son por teléfono al 4959-8815 o por mail a [email protected]

