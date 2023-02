Lior Ben Dor: “Los países árabes ya no quieren esperar, quieren beneficiarse. Sudán se convierte en el sexto país árabe con Acuerdos de paz”

Lior Ben Dor , Director del Departamento Egipto y África del Norte de la Cancillería israelí, en comunicación con Radio Jai para un gran anuncio de Paz.

Ayer por la noche, con la delegación israelí encabezada por Eli Cohen volvimos desde Jartún, capital de Sudán. Me siento muy orgulloso de haber participado de ésta delegación, lo que pasó es un paso importante hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas de paz, pacíficas, con éste país árabe.

“Eli Cohen dio una conferencia directamente desde el Aeropuerto Ben Gurión, y podemos anunciarlo porque nos reunimos con el presidente actual de Sudán”

Sudán se convertiría en el sexto país árabe en firmar acuerdos diplomáticos con Israel. En orden cronológico es Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Berhein y Marruecos. Tiene una importancia muy importante porque Sudán tiene 46 millones de habitantes, o sea si realmente podemos firmar la paz con Sudán vamos a tener paz con otros 46 millones dentro de 420 millones. Quiere decir que vamos a llegar a tener paz con la mitad de los países árabes.

A pesar de la continuación del conflicto árabe palestino, podemos abrir las puertas y avanzar con los países árabes. Lo que antes era no vamos. afirmar la paz con Israel hasta que no solucionen el conflicto palestino parece qeu ya no quieren esperar, quieren beneficiarse, es muy importante. Siguen teniendo su solidadaridad con todos los países árabes pero cada país tiene sus necesidades.

Israel dejó claro que cuando firmen el acuerdo de paz, Israel podrá ayudar más en agrícultura, seguridad alimentaria, capacitación de gente, en Israel o Sudán, dentro de Mashav.

Ellos entendieron que a través de Israel van a poder tener mejores relaciones comerciales con Estados Unidos y Europa.

“Ya vivimos en paz con un tercio del mundo árabe, pronto será con la mitad”

Escuchá la entrevista completa a Lior Ben Dor sobre más aristas de los acuerdos y también de la apertura de la embajada de Chad en Israel, que realizó Alberto Ruskolekier, aquí en Radio Jai.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai