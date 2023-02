Cohete lanzado desde Gaza es interceptado por la Cúpula de Hierro

Se activaron las sirenas de advertencia en Sderot, Ibim y Nir Am y la franja de Gaza esta tarde, al detectar un cohete lanzado desde Gaza, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

La Cúpula de Hierro interceptó esta tarde, miércoles, un misil disparado desde la Franja de Gaza hacia el asentamiento de “Sderot” en el norte de la Franja de Gaza.

El Maguen David Adom informó que una mujer de 50 años resultó levemente herida después de caer mientras corría hacia un refugio antiaéreo en Sderot.

Las imágenes y un video que circulaban en las redes sociales poco después del ataque con cohetes mostraban tres proyectiles Fadjr-1 de 107 mm de fabricación iraní, similares a la metralla encontrada en Sderot, con un texto que decía: “Los prisioneros son una línea roja”.

Approximately two hours ago, a Red Alert was issued for Sderot. According to the IDF, one rocket fired from #Gaza and was intercepted by the Iron Dome. pic.twitter.com/eUWwO0eEwa

— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 1, 2023