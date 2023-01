Cómo los ‘Kennedy judíos’ ayudaron a salvar a 200.000 judíos en la Segunda Guerra Mundial y retrasaron las armas nucleares iraníes

Un nuevo libro cuenta cómo durante más de 150 años, Morgenthaus, una familia de inmigrantes judíos alemanes, publicitó el genocidio armenio, dirigió el Tesoro de los EE. UU. y persiguió a mafiosos y terroristas.

Por JP O’MALLEY/ The Times of Israel

A mediados del siglo XIX, varias familias de inmigrantes judíos alemanes sorprendieron a la alta sociedad estadounidense con sus historias de pobreza a riqueza, la mayoría de las cuales comenzaron en los barrios marginales del Lower East Side de Manhattan y terminaron como ricos millonarios que residían en el elegante mansiones en la Quinta Avenida.

Entre esa tribu de judíos alemanes se encontraban familias como los Loeb, los Goldman, los Sach, los Seligman, los Guggenheim y —posiblemente preeminente entre ellos— los Morgenthaus.

“Los Morgenthaus se llamaban los Kennedy judíos y siguieron siendo, como comentó una vez el exalcalde de Nueva York, Ed Koch, lo más cerca que tenemos de la realeza en la ciudad de Nueva York”, dijo el autor Andrew Meier a The Times of Israel a través de una videollamada. desde su casa en Brooklyn.

El escritor estadounidense publicó recientemente “ Morgenthau: Power, Privilege, and the Rise of an American Dynasty ”.

En un texto voluminoso de casi 1000 páginas, el libro documenta la historia de cuatro generaciones de una poderosa dinastía política que abarca 150 años de historia estadounidense. Basándose en más de una década de investigación, cientos de entrevistas y acceso exclusivo a los archivos, la narración comienza con una introducción detallada a la vida de Lazarus Morgenthau, quien, junto con su esposa, Babette, llegó a Nueva York desde Alemania en 1866.

“Cuando Morgenthaus llegó por primera vez a los Estados Unidos, eran los advenedizos en [su cohorte]”, dice Meier. “Pero Lazarus Morgenthau, que había sido magnate de los cigarros en Baviera, Alemania, perdió su fortuna y murió en 1897 solo y en la indigencia en una habitación alquilada en el Upper East Side de Manhattan, sin haber realizado nunca sus sueños”.

Meier, ex corresponsal en Moscú de Time cuyos libros anteriores incluyen “The Lost Spy”, “Black Earth” y “Chechnya”, señala cómo el hijo del medio de Lazarus Morgenthau, Henry, que nació en Mannheim, Alemania, en 1856, estaba decidido a no sufrir el mismo destino financiero que su padre.

“Henry Morgenthau no se vio impulsado a unirse [al grupo de prósperas familias judías alemanas], sino a unirse a la otra multitud, que eran las tribus estadounidenses más importantes”, dice Meier.

En 1879, Henry Morgenthau se convirtió en socio principal del bufete de abogados Lachman, Morgenthau & Goldsmith. Construyó su fortuna privada comprando propiedades en Nueva York y revendiéndolas rápidamente para obtener pequeñas ganancias.

A principios del siglo XX, el abogado de Nueva York supervisó una creciente cartera de propiedades en Manhattan.

“Henry Morgenthau encarnó una nueva especie de hombre de negocios, un nuevo tipo de neoyorquino”, dice Meier. “Sirvió como puente, entre judíos y gentiles, hijos de inmigrantes y herederos de peregrinos, uniendo mundos de dinero divergentes”.

A la edad de 55 años, Morgenthau había hecho su fortuna y en la primavera de 1912 se convirtió en un recaudador del Partido Demócrata, donando $ 4,000 por mes ($ 112,000 en dinero actual) a la campaña presidencial de Woodrow Wilson, que Wilson ganó ese año.

Morgenthau fue recompensado por su lealtad política: bajo la administración de Wilson, se desempeñó como embajador estadounidense ante el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

“Este [destino político] a Constantinopla siempre se había conocido como ‘la sede judía'”, dice Meier, y agrega que esto se debió principalmente a que se creía que los judíos estadounidenses, libres de los antagonismos que existían entre musulmanes y cristianos, poseían la neutralidad requerida. eso les permitiría “maniobrar entre los turcos con mayor facilidad y arbitrar disputas de manera más adecuada”.

Pero Morgenthau no era un diplomático promedio. Trabajando con varios periodistas estadounidenses y turcos en Constantinopla, ayudó a exponer el genocidio armenio cuando la mayoría del mundo (incluidos los superiores de Morgenthau en Washington) optaron por ignorarlo. Se estima que hasta 1,2 millones de cristianos armenios fueron asesinados por el gobierno de los Jóvenes Turcos en la matanza sistemática que ocurrió desde la primavera de 1915 hasta el otoño de 1916.

El libro de Meier señala cómo Morgenthau cablegrafió al entonces secretario de estado Robert Lansing desde Constantinopla el 10 de julio de 1915. Los turcos, explicó el embajador, estaban sometiendo a los armenios a “arrestos arbitrarios, terribles torturas, expulsiones y deportaciones en masa desde un extremo del Imperio. para el otro.” Acompañando a la miseria hubo “casos frecuentes de violaciones, saqueos y asesinatos que se convirtieron en masacres”, agregó el embajador.

Morgenthau volvió a cablegrafiar a Lansing en agosto de 1915: “Ruego sinceramente al Departamento [de Estado] que considere este asunto de manera urgente y exhaustiva”. Estados Unidos, sin embargo, no organizó ningún éxodo. De hecho, los turcos nunca permitirían que los armenios se fueran. Sin embargo, la historia, con la ayuda de Morgenthau, fue noticia en The New York Times en octubre de 1915.

“Cuando Henry Morgenthau regresó de Constantinopla, ya no era solo un abogado de Nueva York y un barón inmobiliario”, dice Meier. “De repente tuvo autoridad moral y comenzó a hablar regularmente en el escenario internacional sobre el papel de Estados Unidos como una fuerza moral en el mundo”.

De tal palo tal astilla

De su padre, Henry Morgenthau Jr. heredó ese mismo deber de decir la verdad al poder en el ámbito del servicio público. Nacido en Nueva York en 1891, se desempeñó durante 12 años como secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la administración de Franklin D. Roosevelt.

Para críticos y rivales, Henry Morgenthau Jr. era conocido como el hombre de bolsa de Roosevelt. Pero Meier dice que esa descripción subestima severamente sus numerosos logros políticos.

“Henry Morgenthau Jr. fácilmente podría ser percibido como un lacayo de Roosevelt”, dice Meier. “De hecho, fue esencial para la carrera política de Roosevelt”.

Como jefe de la Administración de Crédito Agrícola y secretario interino del Tesoro, Henry Morgenthau Jr. desempeñó un papel vital en las negociaciones diplomáticas que llevaron a los Estados Unidos a reconocer oficialmente a la Unión Soviética en octubre de 1933.

“Estados Unidos no tuvo vínculos diplomáticos con la Unión Soviética desde 1917 hasta 1933”, dice Meier. “Henry Morgenthau Jr. se jugó el cuello para que Roosevelt se acercara a los rusos, y fue el primer político estadounidense en hacerlo”.

También fue personalmente responsable de persuadir a Roosevelt para que estableciera la Junta de Refugiados de Guerra en enero de 1944.

“Para el verano de 1942, el Departamento de Estado ya sabía cómo iban a ser exterminados los judíos [de Europa] mientras se implementaba la Solución Final”, dice Meier. “Tenían inteligencia muy específica, a través de una variedad de canales, sobre las cámaras de gas y los campos de concentración nazis”.

La Junta de Refugiados de Guerra reunió a espías y contrabandistas, funcionarios locales y diplomáticos para alimentar, financiar y armar redes clandestinas con la esperanza de abrir las puertas a la libertad para los judíos restantes de Europa que tenían la oportunidad de huir de los horrores del Holocausto. En un momento, la junta entretuvo negociaciones de rescate con los nazis. Su jefe, John Pehle, un abogado del Departamento del Tesoro, incluso trató de promover la idea de un bombardeo aliado de las vías del tren hasta el mayor de los campos de exterminio, Auschwitz-Birkenau en Polonia.

“Para Henry Morgenthau Jr., el establecimiento de la Junta de Refugiados de Guerra fue un triunfo y salvó a 200.000 judíos, aunque la cifra real nunca se sabrá”, dice Meier. “Pero también sabía que era una pequeña victoria demasiado pequeña, demasiado tarde”.

Meier señala cómo, a fines de la década de 1940, Henry Morgenthau Jr. se convirtió en “un sionista reacio”. Sin embargo, se embarcó en una gira de recaudación de fondos con la futura primera ministra Golda Meir, recaudando decenas de millones de dólares para Israel.

“En 1948, el Estado de Israel invitó a Henry Morgenthau Jr. a ser el primer ministro de finanzas del país, e incluso se nombró un moshav en su honor: Tal Shaḥar”, dice Meier, usando el término hebreo para un pueblo agrícola cooperativo.

“Tal Shahar” en hebreo significa “Morgenthau” o “rocío de la mañana” en alemán.

¿El Morgenthau más influyente de todos?

La segunda mitad del libro de Meier se centra en la vida del hijo de Henry Morgenthau Jr., Robert (Bob) Morgenthau, quien murió en 2019 a la edad de 99 años.

“El jefe”, como era conocido cariñosamente Bob Morgenthau por la mayoría de los políticos y los representantes legales del centro de Manhattan, se desempeñó como fiscal de distrito de Nueva York de 1975 a 2009. Antes de eso, fue abogado del Distrito Sur de la ciudad, un papel fue designado en 1961 por el presidente John F. Kennedy.

“Ningún fiscal en la historia de los EE. UU. había servido por más tiempo y ninguno había tenido una influencia más profunda en la aplicación de la ley que Bob Morgenthau”, dice Meier.

Bob Morgenthau pasó la mayor parte de su carrera enviando a la cárcel a decenas de financieros, banqueros, mafiosos y comerciantes de Nueva York. Luego, a principios de la década de 1990, comenzó la investigación más ambiciosa y de mayor alcance de su carrera: supervisó el juicio del abogado de Washington Robert A. Altman y su socio legal Clark M. Clifford, quienes enfrentaron cargos derivados del escándalo que involucró al ahora cerrado Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI).

Meier describe el escándalo del BCCI como “un viaje al inframundo de un banco internacional que en su apogeo tenía 417 sucursales en 73 países”. El banco sin estado tenía su sede en el Reino Unido, fue constituido en Luxemburgo, dirigido por paquistaníes, propiedad de árabes y atendido por puestos de avanzada en las Islas Caimán. La policía y los expertos en inteligencia se referirían más tarde a él como el “Banco de ladrones y delincuentes” debido a su reputación de atender a clientes que comerciaban con armas, drogas y dinero en efectivo dudoso que cruzaban regularmente las fronteras internacionales con pocas preguntas.

El autor señala cómo, a fines de la década de 1980, el BCCI era el séptimo banco privado más grande del mundo, con activos que superaban los $ 20 mil millones. Los rastros en papel de fraude, soborno y lavado de dinero del BCCI estaban conectados con numerosas figuras políticas y militantes internacionales de alto perfil, incluido el dictador iraquí Saddam Hussein, el fundador de Fatah, Abu Nidal, junto con su Consejo Revolucionario de Fatah, y un militante islámico radical saudí en ascenso llamado Osama. Bin Laden.

La CIA también usó BCCI para financiar operaciones encubiertas, incluido el infame asunto Irán-Contra. Durante muchos meses, Bob Morgenthau y su ejército de investigadores legales de Nueva York recopilaron una serie de pruebas y luego procesaron al banco en 1991, forzando su colapso.

“Bob Morgenthau creía que debido a que casi todas las transacciones financieras de EE. UU. se realizan en Nueva York, era su obligación personal [como fiscal de la ciudad] tomar medidas enérgicas contra los delitos de cuello blanco que estaban [conectados] con el terrorismo”, dice Meier.

Meier describe a Bob Morgenthau como “un amigo confirmado de Israel”, y agrega que su lealtad a Israel “realmente se puede ver en el papel que desempeñó en los casos bancarios iraníes que dominaron sus últimos años como fiscal de distrito del condado de Nueva York”.

Esos casos bancarios revelaron que el dinero iraní estaba llegando a los bancos de los Estados Unidos en contravención de las sanciones estadounidenses. El libro de Meier cita una demanda de 2009 en la que la oficina del Fiscal Federal de Manhattan afirmó que la Fundación Alavi, una organización benéfica propietaria de una torre de oficinas reluciente en la Quinta Avenida de Nueva York, era en realidad una fachada para el gobierno iraní. La torre de 36 pisos, anteriormente conocida como el Edificio Piaget, fue construida a fines de la década de 1970 por una organización sin fines de lucro vinculada al sha de Irán. La demanda de 2009, sin embargo, citó a los dos propietarios minoritarios de la Fundación Alavi como Assa Corp y Assa Co Ltd, ambas empresas ficticias financiadas por el Bank Melli nacional de Irán.

En 2013, un tribunal federal dictaminó que el rascacielos de Nueva York estaba sujeto a decomiso por parte del gobierno por “proteger y ocultar activos iraníes” en violación de la ley de sanciones de EE. UU.

Meier dice que Bob Morgenthau siempre creyó que estos casos bancarios revelaban que el gobierno iraní, a través de un laberinto de compañías ficticias, tenía la intención final de buscar en el mundo los ingredientes necesarios para misiles de largo alcance y armas nucleares.

El Centro de Educación Islámica, una escuela primaria y mezquita en Houston, es fotografiado el 12 de noviembre de 2009. Los fiscales federales incautaron cuatro mezquitas estadounidenses, incluida esta, y un rascacielos de la Quinta Avenida propiedad de la Fundación Alavi, una organización musulmana sin fines de lucro sospechosa durante mucho tiempo de siendo controlado en secreto por el gobierno iraní. (Foto AP/Michael Stravato)

“Durante la administración de Obama, Bob Morgenthau se acercó al Tesoro de los EE. UU. y dijo: ‘Si oculta la evidencia que le estoy presentando, entonces Irán se irá de compras con un solo propósito: la destrucción de Israel’”. Meier dice.

Irán se embarcará en una juerga de compras nucleares con un solo propósito: la destrucción de Israel

Gran parte de “Morgenthau: Power, Privilege, and the Rise of an American Dynasty” es una historia basada en Nueva York. Los Morgenthaus eran, después de todo, “neoyorquinos hasta la médula”, como dice Meier.

Pero el autor también destaca cómo la familia, a lo largo de varias generaciones, siguió prestando su enorme poder y privilegio a causas dignas, y a veces impopulares, que iban más allá de su ciudad natal, que creían que en última instancia crearía un cambio histórico duradero en la esfera de la nación. y política internacional.

