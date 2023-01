“Es una guerra. Noche a noche se llevan a cabo operaciones” Jonathan Regev

Israel vive en un vecindario lleno de violencia y terrorismo que ataca sus ciudadanos. La ciudad de Jenín en la Cisjordania es uno de los lugares de donde han salido los terroristas que atentaron en Ber Sheva, Bne Brak y otros puntos del país.

El periodista Jonathan Regev experto en temas militares y de defensa le comenta a la audiencia de Radio Jai las operaciones que a diario debe llevar a cabo el ejército de defensa para desbaratar el accionar del terrorismo. El cronista señala que se trata de operaciones de noche a noche y prevé que las mismas continuarán por mucho tiempo.

Los muchachos de Tzahal saben que la guerra puede estar hoy en Jenin, en otro momento en el Líbano, en Gaza o en cualquier lugar. No hay otra que ingresar con las botas al terreno. La aviación israelí hace milagros, la inteligencia hace milagros, pero no se puede bombardear una ciudad para acabar con un grupo de terroristas porque significaría también víctimas civiles y Israel no está dispuesto a hacer esto nos explica.

Vale la pena escuchar a Regev, quien durante su despacho se encontraba en las inmediaciones de la cárcel donde hoy se liberó a Maher Younis el palestino que junto a su primo Karim liberado la semana pasada cumplieron una condena de 40 años por el secuestro y asesinato de un soldado israelí.

