Likud: Bennett debe despedir al ministro que llamó “infrahumanos” a los colonos

El partido Likud dice que el hecho de no destituir al viceministro de Economía, Yair Golan, de su cargo demuestra al gobierno. está de acuerdo con su deshumanización de los colonos.

Los miembros del partido Likud, incluido el presidente del partido y líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, firmaron una carta al primer ministro Benjamin Netanyahu pidiéndole que despidiera al viceministro de Economía, Yair Golan, después de que este calificara a los colonos judíos de “infrahumanos”.

“Nosotros, los miembros de la facción del Likud, exigimos que el primer ministro Naftali Bennett anuncie hoy la destitución del viceministro Yair Golan. El viceministro Golan incitó hoy contra los colonos en Judea y Samaria, llamándolos ‘subhumanos'”, escribió la facción del Likud.

Dijeron: “Los colonos son pioneros sionistas que colonizan la tierra de nuestros antepasados. Cuando un miembro del gobierno israelí habla de manera tan descarada y vergonzosa contra el asentamiento y los colonos, no lo ignore ni se conforme con débiles tuits y condenas que no tienen nada detrás de ellos.”

“Exigimos la destitución del viceministro Yair Golan hoy, de lo contrario el gobierno de Bennett-Ra’am admite que tolera y está de acuerdo en la práctica con esta declaración indecente, que constituye la calumnia de todos los colonos en Judea y Samaria”, se lee en la carta.

En una entrevista con el canal de la Knesset el jueves por la mañana, Golan afirmó: “Las personas que vienen y se establecen en un lugar que fue evacuado según la ley, y donde nadie debería estar. Cuando yo era comandante de la Brigada de Judea y Samaria no permití que alguien se establezca allí. Ahora gritan: “Oy vey, ¿cómo es posible que esto sea concebible? Esto es vergonzoso y una vergüenza”. Esas mismas personas que vienen a establecerse allí se amotinan en Kafr Burqa, rompen lápidas y hacen pogromos”.

“Estas no son personas, son infrahumanas. Son personas despreciables y la parte más podrida de la nación judía. No debemos brindarles ningún respaldo, y debemos sacarlos por la fuerza de este lugar y devolver la ley y el orden al área. Esta locura nacionalista traerá el desastre sobre nosotros”.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, criticó las declaraciones de Golan diciendo: “Las declaraciones de Yair Golan sobre los colonos en Homesh son horribles, generalizaciones y bordean un libelo de sangre. Los asentamientos en Judea y Samaria son pioneros en la actualidad. “No tomamos tierra extranjera, sino la tierra de nuestros padres”.

El jefe del consejo regional de Gush Etzion, Shlomo Ne’eman, respondió: “Parece que el viceministro, que está bien versado en historia, se ha puesto histérico. Su histeria se debe al éxito de las comunidades de Judea y Samaria. Debería recordar la oscuridad momentos en los que los términos que salían de su boca estaban dirigidos contra el pueblo judío. Continuaremos teniendo éxito en trabajar para ser pioneros en la Tierra de Israel”.

Por David Rosenthal @rosenthaaldavid

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai