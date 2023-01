‘Incluso los animales reciben un mejor trato’: torturado por Hamas, el hombre encuentra refugio en Israel

Un residente de Gaza que trabajó para defender a los presos políticos finalmente se convirtió en uno después de criticar a Hamas. “Los peligros son bien conocidos para cualquiera que se vaya”, dice, recordando que un fugitivo le dijo: “Estoy muerto aquí en Gaza de todos modos, entonces, ¿qué me importa?”

Por Dana Ben Shimon/Israel Hayom

E., un residente de la Franja de Gaza, nos habla desde un departamento en el gran Tel Aviv, donde reside desde hace una semana, ayudado por amigos, quienes le han brindado un techo sobre su cabeza. E. ha sido incluido en la lista negra de Hamás después de que hiciera varias declaraciones públicas y publicara publicaciones en las que se atrevía a criticar la política de Hamás en Gaza. Atacó a los líderes de Hamás por violar los derechos humanos, criticó la discriminación contra las mujeres en los espacios públicos y expresó su enfado por la forma en que las instituciones de seguridad de Hamás tratan a los activistas contra el régimen.

Es bastante extraño que el que inicialmente defendía a los presos políticos, eventualmente se convirtió en uno mismo. El largo brazo de Hamas encontró a E. y rápidamente se vio sujeto a amenazas, intimidación y acoso físico y mental.

“En las investigaciones iniciales me golpearon severamente, con moretones en todo el cuerpo, fue muy brutal. Incluso los animales no son tratados de esta manera. Un investigador pasaba junto a mí, me golpeaba, luego venía otro y me golpeaba sin piedad. ” dice E. “En las investigaciones posteriores, sufrí menos tortura física, pero más tortura mental. Me ofendían, maldecían a mi madre y a mi padre y los amenazaban. Por ejemplo, en una ocasión me amenazaron de muerte y me dijeron: ‘Mañana te dispararemos y te tiraremos a los perros, y le diremos a todos que colaboraste con Israel'”.

En otra ocasión me pidieron que firmara un documento que decía que después de mi liberación tenía prohibido hablar con nadie sobre lo que me hicieron durante la investigación y no compartir lo que pasé con las organizaciones de derechos humanos. Cada vez que te arrestan y te liberan, tienes que tomar analgésicos y descansar durante tres o cuatro días para superar físicamente lo que pasó. Mentalmente, se queda contigo. no puedes olvidar Esta es una de las cosas que me hizo salir de Gaza”.

Un viaje en busca de sustento

Hace dos años, E. se vio obligado a abandonar la Franja de Gaza tras una investigación, durante la cual se le dejó claro que las fuerzas de seguridad de Hamas tenían información sobre su plan para iniciar manifestaciones masivas en Gaza. E. se fue a Egipto, trató de ganarse la vida con el negocio de un restaurante y el pasado agosto logró regresar con su familia en Gaza. “Vi que había regresado a la misma Gaza, con los mismos problemas. No hay libertad, no hay trabajo, y los trabajos que hay se los dan a Hamas y sus leales. No hay estabilidad en la vida. La situación es malo y la gente vive al día, todo lo que gano, todo se va, no queda nada.

“Los niños crecen, tienen necesidades. Hay que comprarles ropa para el invierno y calentar la casa. Hay tantas necesidades cotidianas, y luego te preguntas, ‘¿qué futuro nos espera a ellos y a mí? Te hace pensar, ¿Es así como quiero vivir? No tiene sentido. La familia come carne fresca solo una vez a la semana. Algunas personas comen medias porciones solo para poder pasar el día. Cada casa en Gaza tiene deudas con la corporación eléctrica. y la gente tiene que pagar los préstamos que tomaron.

“Se está llegando al punto en que los residentes no usan sus autos a menos que haya algo esencial porque no quieren gastar dinero en combustible. Muchas fábricas en Gaza están cerradas. Los dueños de negocios entran y salen de prisión debido a las deudas, pero es no solo por el dinero. Está en casi todas las áreas de la vida. No hay infraestructura ni proyectos. La gente evita ir a los hospitales porque no confían en el tratamiento médico allí. Hamas no brinda servicios. No hay futuro.”

Recientemente, los cuerpos de ocho palestinos, que se ahogaron frente a la costa de Túnez hace unos dos meses después de que escaparon de Gaza en un intento de encontrar una vida mejor en cualquier país europeo, fueron llevados a Gaza para su entierro. “Los peligros son bien conocidos para cualquiera que se vaya, pero la gente decide hacerlo de todos modos. Hablé con una de las víctimas antes de que saliera de Gaza. Me dijo: ‘Estoy muerto aquí en Gaza de todos modos, entonces, ¿qué me importa?”

“Soy la esperanza de toda la familia”

En las últimas semanas, E. logró obtener permiso para salir de Gaza y se dirigió a Judea y Samaria, pero esta fue solo una parada temporal en su camino a Israel. “Le pagué 2400 NIS ($681) a alguien para que se encargara del procedimiento legal para obtener un permiso de trabajo para mí. Quería que todo fuera legal. Hay intermediarios que organizan estas cosas por dinero, mucho dinero. Pero si yo eventualmente obtener un permiso, quiero transferir NIS 5,000 ($ 1,418) a mi familia cada mes. Significa vivir lejos de ellos, pero puedo hablar con mis hijos en videollamadas de WhatsApp. Incluso mis padres y mi hermana me animaron a hacer esto y dijo: ‘Tú eres nuestro salvavidas’. Soy la esperanza para toda mi familia”.

A través de amigos, E. logró conocer a algunas personas en Israel. Espera vivir aquí por mucho tiempo. “Tuve la oportunidad de participar en un evento de encendido de velas de Hanukkah en algún lugar. No sentí ninguna actitud de racismo hacia mí. Las personas que estaban allí sabían que yo era un palestino de Gaza. Empezamos a hablar de canciones y comida. vecina es judía. La ayudé a llevar sus bolsas de compras del supermercado. Estoy en contra de la violencia y los ataques, y como yo, hay otras personas en Gaza que piensan así. El problema es que Gaza está funcionando con agendas que no representan la voluntad de la gente. La gente tiene miedo de Hamas y ha dejado de protestar. ¿Regresaré a Gaza? Probablemente me darán problemas y me encarcelarán. Por ahora, no estoy pensando en eso”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai