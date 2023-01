En Tel Aviv, 80.000 israelíes protestan contra el plan del gobierno de Netanyahu para debilitar la Corte Suprema

Decenas de miles de israelíes se reunieron el sábado en la plaza Habima de Tel Aviv para protestar contra los planes de su nuevo gobierno de reducir significativamente el poder de la Corte Suprema del país.

Por Gabe Friedman/ JTA

Las autoridades informaron que hasta 80.000 manifestantes desafiaron una tormenta de lluvia en Tel Aviv, mientras que se llevaron a cabo protestas más pequeñas en otras ciudades del país, incluso fuera de la residencia del presidente en Jerusalén.

En sus primeras semanas en la Knesset, o parlamento, los miembros de la coalición gobernante de extrema derecha de Israel ya han presentado proyectos de ley que permitirían a la mayoría de los legisladores anular las decisiones de la Corte Suprema . Los partidarios dicen que las propuestas equivalen a un control atrasado en una Corte que se ha desviado hacia la izquierda con el tiempo y ha anulado demasiadas propuestas de los flancos conservador y derechista de la Knesset. Los críticos están llamando a los cambios propuestos un golpe al historial de Israel como una democracia de pleno derecho .

“Siento que estamos viviendo en los comienzos de un estado distópico”, dijo un residente de Tel Aviv en la protesta a The Times of Israel . “Estoy viendo el fin de la democracia y me siento personalmente amenazado”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se asoció con figuras controvertidas de extrema derecha como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, para formar su coalición gobernante, apoya la legislación propuesta. Durante años ha sido perseguido por múltiples casos de corrupción y en 2019 se convirtió en el primer primer ministro israelí en funciones en ser acusado .

La presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, calificó las leyes propuestas como “un ataque desenfrenado al sistema judicial” esta semana.

El creciente movimiento de protesta que culminó en las manifestaciones ha sido impulsado por activistas de izquierda, según los informes, pero figuras centristas, incluido el exministro de Defensa Benny Gantz, quien anteriormente se sentó en una coalición con Netanyahu, también convocaron protestas masivas esta semana y hizo apariciones el sábado para mostrar su apoyo.

“Si continúa por el camino que va, la responsabilidad de la guerra civil que se gesta en la sociedad israelí recaerá sobre usted”, dijo Gantz en una entrevista televisada a principios de esta semana.

La retórica de ambos lados se intensificó cuando Ben-Gvir ordenó a la policía que usara cañones de agua para dispersar a los manifestantes y prohibió la exhibición de banderas palestinas en las protestas, equiparándolas a símbolos terroristas. Zvika Fogel, miembro del partido de Ben-Gvir, dijo que Gantz, el anterior primer ministro Yair Lapid y otros dos líderes de la oposición de centro “deberían ser arrestados y esposados” por alentar las protestas.

