Mi Nombre es Maryan

Por Uriel Peizer

La exposición My Name is Maryan sigue la vida y obra del artista Pinkas Bursztyn (Polonia 1927-Nueva York 1977), quien se reinventó en la década de 1950 como Maryan S. Maryan, durante las cuatro décadas que deambuló entre Jerusalén, París y Nueva York, creó innumerables pinturas, dibujos, fotografías, películas y materiales de archivo, muchos de los cuales se exhiben por primera vez.

Pinkas Bursztyn nació en una familia de panaderos en Nowy Sącz, Polonia. La invasión nazi de Polonia en 1939, cuando tenía 12 años, fue el comienzo de su tormento en los campos de concentración nazis, hasta que en 1944 fue enviado a Auschwitz. Al final de la guerra, durante una marcha de la muerte, recibió un disparo en la pierna, que luego fue amputada en un campamento de personas desplazadas. El único miembro de su familia que sobrevivió, Bursztyn llegó a Eretz Israel en 1947, y considerado “discapacitado”, fue enviado a un hogar de convalecencia para inmigrantes ancianos en el barrio de Haifa de Bat Galim.

Con la ayuda del movimiento de inmigración juvenil, Bursztyn logró matricularse en estudios de arte en la nueva academia de Arte Bezalel, donde se hizo amigo de un pequeño grupo de compañeros, todos sobrevivientes del Holocausto y refugiados de guerra, incluidos los pintores Avigdor Arikha, Yehuda Bacon y Meir Leibner. Meir Leibner – quien se hacía llamar Maryan Marinel se suicidó en Jerusalén en 1955. El fue un gran amigo de Bursztyn, el poeta Nathan Zach, dijo que Bursztyn se inspiró en Marinel para tomar el nombre de Maryan.

En 1950, después de realizar su primera exposición individual en Jerusalén, zarpó hacia París para continuar sus estudios de arte, y luego no regresó a Israel. En París conoció y se casó con Annette Sonnenblueck, una sobreviviente del Holocausto de Amberes, y ya en 1952 realizó allí su primera exposición individual.

Sin embargo, solo en 1960 con la exhibición de varias de sus pinturas “Personaje” en la Galerie de France, y paralelamente en Nueva York, recibió un reconocimiento sustancial en la escena artística de París. En 1962, después de que se le negara la ciudadanía francesa, se mudó a Nueva York, donde en 1969 se le otorgó la ciudadanía estadounidense y el reconocimiento oficial de su nombre elegido, Maryan S. Maryan.

En la última década de su vida, vivió y trabajó en el famoso Chelsea Hotel de la ciudad, donde murió a los 50 años de un paro cardíaco en 1977. Durante ese año montó una completa exposición individual en París, acompañada de la publicación de un catálogo. El catálogo incluía un texto que escribió, que comienza con la frase “Mi nombre es Maryan“. Fue enterrado según su deseo, en el cementerio de Montparnasse en París.

La exposición es una colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA), donde se inauguró en noviembre pasado y le dio reconocimiento a Maryan en la historia del arte europeo y estadounidense de la posguerra, como un artista figurativo y único en su estilo.

Esta es la segunda exhibición de Maryan en el Museo de Arte de Tel Aviv (la primera se inauguró en el verano de 1979, dos años después de su muerte). Pinkas Burszytyn (Maryan) es un artista que estuvo activo en el país por poco tiempo, pero que aún conserva su lugar en la historia del arte israelí. Las obras de la exposición, cuyos orígenes son biográficos, difícilmente son una preocupación por la vida de una sola persona. En su obra, Maryan evoca una colección humana de figuras que están condenadas a sustituir el destino de los humanos en la segunda mitad del siglo XX. Este espíritu se refleja en el elogio de Nathan Zach por su amigo: “Murió como había vivido, no como un artista maldito, sino como un gran pintor en tiempos malditos”.

No se pierdan esta muestra de arte Mi Nombre es Maryan en el Museo de Arte de Tel Aviv, Israel.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai