Ben-Gvir y Whatsapp

En las últimas horas el apellido del polémico Ministro Ben-Gvir, quien ocupará el cargo de ministro de Seguridad Nacional en el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu , autor también de la controvertida ley dictada por el Parlamento israelí que le otorga a su ministerio mayores poderes y control sobre la Policía israelí, se ha difundido además por la rutilante victoria legal de su cónyuge, Ayala Ben Gvir, sobre WhatsApp, al lograr que la empresa se vea condenada a pagar las costas judiciales y a comparecer ante los tribunales israelíes.

La historia es que Ayala Ben Gvir demandó a WhatsApp con motivo de la decisión de la empresa de bloquear su cuenta en el software de mensajería.

Cuando Ben Gvir la demando ante los tribunales israelíes, ésta se defendió aduciendo que no tiene personería legal en Israel, ni actividad comercial local.

El juez del tribunal de distrito Ilan Dafadi rechazó el argumento de WhatsApp: que no tiene actividad comercial local y que el tribunal israelí no tiene jurisdicción para la tramitación de la demanda presentada en su contra por Ayala Ben Gvir, imponiéndole además los gastos judiciales por un monto de 10.000 shekels.

Desde hace año y medio, la empresa WhatsApp, subsidiaria de Meta, se ha negado a presentar un escrito de defensa como parte de dos demandas presentadas por Ben Gvir en junio de 2021, tras la decisión de la empresa de bloquear su cuenta en el software de mensajería.

Durante mayo de 2021, después de que finalizó la operación que se denomino GUARDIÁN DE LAS MURALLAS, WhatsApp bloqueó 30 cuentas de activistas de ultraderecha, incluida la cuenta de Ayala Ben Gvir. Primero se bloqueo en forma permanente, pero unas semanas más tarde se desbloqueo. A pesar de ello, Ben Gvir presentó una demanda contra la empresa en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, en la que exige una compensación de WhatsApp.

Como parte del proceso legal, los abogados de Ben Gvir presentaron una demanda contra Facebook y WhatsApp. Meta que es la titular de ambas empresas se defendió afirmando que se trata de dos empresas diferentes. Mientras Facebook tiene domicilio en Israel que le permite recibir demandas, WhatsApp no lo tiene.

Como consecuencia de ese argumento Ben Gvir presentó otra demanda solicitando judicialmente que se establezca que WhatsApp desarrolla actividad comercial en Israel, dado que es WhatsApp es el principal software de mensajería en Israel, que usa la mayoría del público, que no hay necesidad de presentar pruebas al respecto, ya que es de público y notorio conocimiento.

El Juez cuestiono severamente el proceder dilatorio de la empresa WhatsApp en su fallo, al entender que millones de israelíes usan sus servicios diariamente, circunstancia que era de público y notorio conocimiento, y no requería prueba al respecto.

Esta decisión judicial permitirá que la demanda tramite ante la corte de Jerusalén en el próximo mes.

DARÍO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

