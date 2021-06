Pensando en voz alta: abordando pacientes que no mejoran

Los terapeutas tenemos problemas, obstáculos propios de la profesión y que es necesario trabajarlos dentro del marco del tratamiento psicológico.

Si bien cada caso es único, estudios y relevamientos han resaltado problemas comunes según la personalidad del psicólogo o su consultante.

La combinación de personalidades y dificultades a la hora de las sesiones son innumerables.

Por esto, el terapeuta tiene que conocer sus miedos, límites y hasta elegir que tipo de consultante puede tratar y cual , no trataría.

Saber además que como dijo Prochaska (2001)

A veces el paciente:

No puede cambiar.

No quiere cambiar.

No sabe como cambiar.

No sabe que cambiar.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai