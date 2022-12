Proyecto de mural callejero honra a desconocidos “Justos entre las Naciones” en sus países de origen

Con las primeras instalaciones completadas en Grecia y Portugal, una iniciativa internacional celebra a los rescatadores del Holocausto y educa sobre el antisemitismo.

En el próximo año, los edificios de todo el mundo estarán adornados con elaborados murales que celebran a los “Justos entre las Naciones” que rescataron judíos durante el Holocausto.

En la iniciativa lanzada por el grupo Artists 4 Israel, los dos primeros murales se instalaron a principios de este año en edificios de Portugal y Grecia. Recaudación de fondos pendiente, la visión del grupo es celebrar cientos de heroicos “defensores” adicionales con murales en todo el mundo.

“El propósito del proyecto es obligar a las personas a interactuar con el Holocausto, aprender y enorgullecerse de luchar contra el antisemitismo”, dijo el director ejecutivo de Artists 4 Israel, Craig Dershowitz. “Los hermosos murales son un disparador psicológico”, dijo.

Además de las personas que ven los murales en persona, se llega a millones a través de plataformas de redes sociales seleccionadas por famosos artistas callejeros que se alistaron para la iniciativa, dijo Dershowitz.

“Con el proyecto del mural ‘Justos’, tenemos la oportunidad de educar a través de la positividad, celebrando a los héroes de una nación y brindando a los ciudadanos la oportunidad de emular sus acciones”, dijo Dershowitz.

Hasta este nuevo proyecto “Justo”, en su más de una década de funcionamiento, Artists 4 Israel se ha concentrado en traer a cientos de artistas a Israel, donde han pintado refugios antiaéreos en el sur y creado arte de tatuajes en los cuerpos de veteranos heridos y sobrevivientes del terrorismo. .

“Siempre es importante mirar más allá del arte y ver qué mensaje está comunicando el arte”, dijo Dershowitz.

‘Poniéndolo en sus caras’

Cuando las fuerzas alemanas desembarcaron en la isla griega de Zakynthos en 1941, se ordenó al alcalde local que proporcionara una lista de la población judía para su deportación.

El alcalde Loukas Karrer, en coordinación con el líder de la iglesia, el arzobispo Dimitrios Chrysostomos, ideó un plan para rescatar a casi todos los 275 judíos de la isla.

Mientras Crisóstomo fue a negociar con los alemanes, Karrer quemó la lista de judíos que vivían en Zakynthos y escribió su nombre y el del arzobispo en una hoja de papel. Karrer luego se unió a la reunión con los alemanes y le entregó el papel al arzobispo, quien a su vez se lo pasó al administrador nazi.

“Aquí están sus judíos. Si eliges deportar a los judíos de Zakynthos, también debes llevarme a mí, y compartiré su destino ”, dijo Crisóstomos, quien estuvo a punta de pistola durante gran parte del encuentro.

Tras el enfrentamiento, el alcalde y el arzobispo advirtieron inmediatamente a los judíos de la isla. La mayoría de ellos se escondieron en las aldeas y pudieron sobrevivir al Holocausto con la ayuda de los vecinos.

Para celebrar el rescate de los judíos de Zakynthos, Artists 4 Israel encargó al artista Kleomenis Kostopoulos que honrara al dúo de salvadores en el costado de un edificio en Patras, Grecia.

“Los murales son una de las formas más importantes de expresión y comunicación contemporánea en los espacios públicos”, dijo Kostopoulos sobre el proyecto, finalizado en marzo. “Hoy, más que nunca, debemos revisar nuestra historia en Grecia llevándola a las calles y poniéndosela en la cara”, dijo el artista.

Llamado “Memoria para la bendición”, el mural de Patras combina retratos del alcalde Karrer y el arzobispo Chrysostomos junto con imágenes de los judíos de la isla.

En Grecia, al menos el 80% de la comunidad judía, unas 70.000 personas, fueron asesinadas en Auschwitz-Birkenau y otros lugares de exterminio. La historia de guerra de Zakynthos contrasta marcadamente con, por ejemplo, la isla griega de Rodas, donde solo 151 judíos sobrevivieron al Holocausto de una comunidad de 2,000.

‘Me vi salvando vidas’

También a principios de este año, Artists 4 Israel trabajó con el artista Mr. Dheo para conmemorar al diplomático Aristides de Sousa Mendes con un mural cerca de Oporto, Portugal.

“A New Memory Across the Portuguese Skyline” presenta a Sousa Mendes, cónsul general de Portugal en Francia durante la guerra. En ese cargo, desafió las órdenes de su gobierno al emitir visas portuguesas para hasta 30.000 refugiados nazis, incluidos 10.000 judíos.

“Recuerdo que tan pronto como hablé con mi padre sobre este proyecto, inmediatamente mencionó a Sousa Mendes como un héroe y me dijo que a todos aquí, va a ser unánime, a todos les gustará el proyecto, les gustará el muro, especialmente el generaciones mayores ”, dijo el Sr. Dheo. “Saben lo que hizo”.

Después de que los rumores de las acciones de Sousa Mendes llegaran a Lisboa, el gobierno portugués lo despidió y lo dejó en la indigencia con una familia numerosa que mantener.

“ Si miles de judíos están sufriendo por un cristiano [Hitler], seguramente un cristiano puede sufrir por tantos judíos”, dijo Sousa Mendes después de su destitución.

En 1966, Sousa Mendes fue el primer diplomático reconocido como “Justo” por Yad Vashem. Pero no fue hasta 1988, 34 años después de su muerte, que el gobierno portugués le concedió la rehabilitación total.

Dershowitz dijo que Artists 4 Israel tiene dos murales en fila para ubicaciones en Estados Unidos en 2023, con financiamiento pendiente. El primero conmemorará al Maestro Sargento Roddie Edmonds de Knoxville, Tennessee, quien rechazó una orden nazi a punta de pistola de identificar a los soldados judíos de su unidad en un campo de prisioneros de guerra alemán.

“Todos somos judíos aquí”, dijo Edmonds al comandante nazi, después de lo cual amenazó con procesar a los alemanes por crímenes de guerra. Al reunir a sus soldados contra las órdenes alemanas, a Edmonds se le atribuye haber salvado hasta 300 soldados judíos estadounidenses en el campo de prisioneros de guerra.

El segundo mural planeado para los EE. UU. honrará a Irene Gut Opdyke, una salvadora polaca que escondió a familias judías y luego se mudó al sur de California. Cuando un oficial alemán descubrió a 12 judíos que ella escondía, Opdyke accedió a convertirse en su amante a cambio de no entregarlos .

“Debes entender que no me convertí en un luchador de la resistencia, un contrabandista de judíos, alguien que desafía a las SS y los nazis, todo al mismo tiempo”, escribió Opdyke en sus memorias . “Los primeros pasos de uno son siempre pequeños: había comenzado escondiendo comida debajo de una cerca”.

Años después de mudarse a California con su esposo estadounidense, Opdyke escribió sobre sus interacciones positivas con los judíos cuando era niña y cómo sus sueños se hicieron realidad después de la ocupación alemana de Polonia.

“En mis fantasías, siempre estaba atrapada en luchas heroicas y me veía salvando vidas, sacrificándome por los demás. Tenía ambiciones mucho más elevadas que el mero romance”, escribió Opdyke.

“Antes de que Artists 4 Israel comenzara el Proyecto Mural Global de Justos entre las Naciones, solo estaba familiarizado con algunos de los más famosos”, dijo Dershowitz. “Pero a medida que continúa este programa, estoy aprendiendo de cientos de héroes, cada uno más valiente que el anterior”.

