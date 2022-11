Estados Unidos otorga la Legión al Mérito al jefe de las FDI, Aviv Kohavi

El presidente del Estado Mayor Conjunto de los EE.UU., Mark Milley, otorga al Jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, la Legión al Mérito por “profundizar la asociación estratégica entre Israel y los EE. UU.” luego de una ceremonia de la guardia de honor fuera del Pentágono en Washington, DC.

“Kohavi ejemplificó el espíritu de colaboración y cooperación en la promoción de la asociación estratégica de los Estados Unidos y el Estado de Israel”, dice el texto del premio.

La medalla fue otorgada en nombre del Secretario de Defensa de EE. UU. en una guardia de honor que tuvo lugar hoy temprano en Fort Myer, Washington, DC

La Legión al Mérito puede ser otorgada por las Fuerzas Armadas de los EE. UU. a funcionarios militares y políticos extranjeros que “se hayan distinguido por una conducta excepcionalmente meritoria en el desempeño de servicios destacados”, según la ley de los EE. UU. Es el sexto honor más alto que Estados Unidos puede otorgar a un ciudadano estadounidense.

Predecesores de Kohavi también han recibido el premio.

