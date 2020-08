Escalada de tensiones en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado múltiples objetivos en la Franja de Gaza y cerrado su espacio de pesca, en represalia a taques con globos incendiarios y cohetes lanzados desde el enclave palestino contra civiles israelíes.

Video from the interceptions earlier over Sderot pic.twitter.com/HEf8XbsqPS

La unidad para la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios anunció que cerrará la zona de pesca de la Franja de Gaza agregando que: “El Estado de Israel reaccionará enérgicamente y sin concesiones ante cualquier acto de terrorismo que perjudique a los ciudadanos del Estado de Israel y su soberanía, y continuará haciéndolo durante el tiempo que sea necesario. Hamas es responsable de todo lo que se hace en la Franja de Gaza, así como de las acciones lanzadas desde Gaza contra Israel. Por lo tanto, Hamas tendrá que soportar las consecuencias de la violencia cometida contra los ciudadanos de Israel mientras no se mantenga la calma de seguridad”.

WATCH: Damage to a home in #Israel's southern city of Sderot following last night's rocket attack by terrorists in #Gaza.

Hamas is responsible for every act of terror against Israel and its people. pic.twitter.com/ATGqLKCiqo

