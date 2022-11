Nuevos modelos de familia: dos estudiantes de Rabinos mujeres se casan en California

Zoe Dressner y Margeaux Wolberg tenían solo un mes libre entre graduarse de la universidad y cuando debían estar en Jerusalén para comenzar la escuela rabínica. Entonces, pensaron, además de empacar, encontrar un apartamento y concretar la logística de una mudanza de 6,000 millas, ¿por qué no casarse?

A los 23 y 22 años, respectivamente, las mujeres son mucho más jóvenes que las novias promedio con educación universitaria, pero la decisión de casarse se sintió como un paso natural en la relación que comenzó solo unos meses después de la universidad, se aceleró debido a la pandemia y, sabían, se dirigía a un destino compartido en el rabinat

“Las únicas preguntas que quedaban eran si íbamos directamente después de la universidad o nos tomamos un año libre, y a qué escuela aplicamos”, dijo Dressner. “Afortunadamente, ambos nos sentimos realmente apegados al movimiento reformista, lo que significaba que ambos estábamos decididos a asistir al Hebrew Union College. Tenemos suerte de que haya funcionado”.

Habían estado juntos por menos de un año cuando todos los colegios y universidades en los Estados Unidos cerraron sus campus debido a la pandemia descendente.

“Vivíamos con mi familia y su familia. Ya no estábamos en la universidad con nuestros amigos”, dijo Dressner. “Pensamos que si esto está funcionando, entonces debe ser legítimo, y lo fue”.

Su historia de amor atravesó tres de las denominaciones del judaísmo. Ambas mujeres eran estudiantes de primer año en el programa conjunto entre la Universidad de Columbia y List College, la escuela de pregrado del Seminario Teológico Judío del movimiento conservador, cuando Dressner preguntó a sus compañeros de clase en una clase introductoria de la Biblia si a alguien le gustaría ver un servicio reconstruccionista de Shabat. Solo consiguió un comprador: Wolberg.

A la mañana siguiente, en un frío día de enero, caminaron desde Morningside Heights hasta la Sociedad para el Avance del Judaísmo, comúnmente conocida como SAJ, una sinagoga reconstruccionista a unas dos millas al sur del campus de JTS, y de regreso. Mientras conversaban, aprendieron que tenían algo en común que era relativamente raro para los estudiantes de List College: su pasión judía había sido avivada en el movimiento reformista, a través de sus sinagogas y el grupo juvenil NFTY: Wolberg en San Francisco y Dressner en East Brunswick, Nueva Jersey.

Tres meses después de su paseo matutino de Shabat, las dos mujeres se abrieron mutuamente que su nueva amistad se estaba convirtiendo en algo más.

Ninguno de los dos había salido con otra mujer. De hecho, Dressner fue la primera persona con la que Wolberg salió.

“Ella fue mi primer beso”, dijo Wolberg. “Y ahora estamos casados”.

Una vez que planearon casarse, decidieron que recaería principalmente en Wolberg planear la boda, mientras que Dressner planearía la propuesta. De vuelta en Nueva York, el 23 de diciembre de 2021, el itinerario de Dressner los llevó desde un espectáculo de luces en el Jardín Botánico de Brooklyn hasta beber sidra caliente en un bar en la azotea y cenar en un asador kosher. También intercambiaron anillos.

“Comenzamos el día caminando por Morningside Heights y recordando recuerdos especiales juntos: fechas, lugares en los que habíamos vivido, etc.” Dijo Wolberg. “No me sorprendió que nos comprometiéramos ese día, pero el plan de todo el día fue una sorpresa”.

Su boda también empacó mucho en poco tiempo. Después de dirigirse a Calfornia desde Nueva York, tenían una ventana de cinco días para casarse antes de partir hacia Israel. Fijaron su mirada el domingo 12 de junio, pero su lugar preferido solo podía acomodarlos el 10 de junio, el viernes anterior.

La pareja se casó en medio de las secuoyas en Old Mill Park en el condado de Marin, celebrando una recepción diurna que reflejó una gran cantidad de sus pasiones: comida mediterránea, política progresista (carteles informativos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el control de armas) y Tevas, las sandalias al aire libre que ambos entusiastas de la naturaleza han favorecido durante mucho tiempo.

Luego, la pareja se dirigió a los servicios de Kabbalat Shabat en la Congregación Emanu-El de San Francisco. (Beth Singer, el rabino de Emanu-El, había realizado su ceremonia de boda después de que otro rabino y cantor tuvieran que cancelar). Siguió una cena preparada, en la que sus abuelos y hermanos recitaron el sheva brajot, dijeron las bendiciones durante la primera semana de matrimonio. Regresaron el sábado por la mañana para los servicios, luego se dirigieron a la casa de los padres de Wolberg para un almuerzo familiar. Esa noche, celebraron una fiesta para sus amigos.

La pareja dijo que apreciaban que los servicios de Shabat se convirtieran en una continuación de su celebración. También dijeron que una característica de la boda se destacó: la casa hinchable.

Esa fue la idea de Dressner. Dadas sus edades, dijo, pensó: “¿Por qué no?”

Pero aunque algunos de sus padres se mostraron inicialmente escépticos al respecto, la mayoría de los invitados participaron. Y también se podía ver el enorme tobogán inflable que la pareja hizo zoom juntos como una metáfora de su relación.

“Soy mucho más reservado en cuanto a mi personalidad, y a veces necesito que me empujen fuera de mi zona de confort”, dijo Dressner. “Aprendo mucho de la maravillosa forma en que Margeaux aborda el mundo de manera tan diferente”.

Mientras tanto, Wolberg dijo que entre los rasgos que más ama de su pareja es que durante mucho tiempo se ha considerado un poco excéntrica (su amor por la música renacentista fue parte de lo que la hizo querer a Dressner), y pensó que podría ser difícil encontrar a alguien que soportara sus muchas peculiaridades.

“Zoe me acepta de todo corazón”, dijo. “Mis peculiaridades son las cosas que más ama. Ella no solo me está soportando, sino que realmente me ama a todos por lo que soy”.

