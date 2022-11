Todos los jugadores e historias judíos para ver en la Copa Mundial 2022

Por Jacov Gurvis

Es una Copa del Mundo como ninguna otra en la memoria reciente — comenzando a finales de noviembre. Eso es porque tendrá lugar en Qatar, donde las temperaturas no suelen bajar de los 80 grados Fahrenheit.

Los titulares que se publican se centran en el historial de derechos humanos ampliamente criticado del país. Los preparativos para la primera Copa del Mundo organizada en el mundo árabe han tardado años en completarse, han costado más de 200.000 millones de dólares y, según organizaciones de derechos humanos, han provocado la muerte de miles de trabajadores migrantes .

Qatar tampoco tiene relaciones diplomáticas con Israel, lo que deja a los fanáticos israelíes en una situación tensa, más sobre eso a continuación.

Pero debajo de estos titulares, hay otros ángulos judíos del espectáculo deportivo más grande del mundo. Sumerjámonos.

Estados Unidos tiene 2 jugadores judíos

Matt Turner y DeAndre Yedlin.

Los jugadores profesionales de fútbol masculino judíos de los Estados Unidos que compiten en el escenario mundial son un fenómeno raro. Pero este año, el equipo nacional masculino de EE. UU. tiene dos en su lista, incluido el probable portero titular.

Matt Turner , un nativo de Nueva Jersey de 28 años que no comenzó a jugar fútbol en serio hasta los 14, luchó para demostrar su valía en la escuela secundaria, la universidad y el comienzo de su carrera profesional. Después de no ser reclutado en la Major League Soccer, Turner se unió al New England Revolution en 2016 y finalmente en 2020 ascendió al escalón superior de los porteros de este deporte. Ahora es el portero suplente del Arsenal FC, uno de los mejores clubes de la Premier League de Inglaterra.

El padre de Turner es judío y su madre católica, pero él se identifica más con la tradición judía, según un perfil en The Athletic . Los bisabuelos de Turner huyeron de Europa durante la Segunda Guerra Mundial porque eran judíos y cambiaron su nombre a Turner en Ellis Island, explicó en el podcast del periodista de fútbol Grant Wahl . Turner obtuvo la ciudadanía lituana en 2020.

Los compañeros de equipo de Turner en la defensa incluyen a DeAndre Yedlin , un nativo de Seattle que fue criado como judío pero ha dicho que practica el budismo. Yedlin tiene un gran tatuaje hebreo en su hombro derecho en honor a sus bisabuelos .

Yedlin, de ascendencia afroamericana, nativa americana y letona, está en su primer año de un contrato de cuatro años con el equipo Inter Miami de la MLS después de pasar cinco temporadas con el Newcastle United de la Premier League. Es el único jugador en la lista de EE. UU. con experiencia en la Copa del Mundo; ocupó un puesto de banco en 2014.

Si bien el tiempo de juego de Yedlin este año puede no ser muy diferente, su presencia fuera del campo se considera una ventaja.

“Es un tipo pegajoso”, dijo el entrenador de la USMNT, Gregg Berhalter . “Él está ahí para el equipo, crea la atmósfera para el equipo. A veces es un hombro para llorar o hablar. Otras veces es un motivador”.

(Un tercer miembro del equipo de EE. UU., el delantero Brendan Aaronson, no es judío , pero ocasionalmente ha suscitado preguntas sobre sus antecedentes debido a su apellido que suena como Ashkenazi).

Vuelve un veterano entrenador argentino-judío

José Pekerman.

José Pékerman , una leyenda del entrenamiento en el deporte en Argentina, ya ha tenido un regreso milagroso, ¿podrá lograr dos?

Como entrenador de la eterna potencia de la selección argentina, el jugador de 73 años hizo olas llamando a un joven Lionel Messi a su primera Copa del Mundo en 2006. Sin embargo, nunca ganó una Copa con el equipo y renunció después de 2006. En 2012 , regresó al escenario mundial como entrenador de la selección de Colombia y los ayudó en 2014 a regresar al torneo por primera vez desde 1998. El equipo también hizo una carrera sorpresa, llegando hasta los cuartos de final.

Ahora espera ayudar a Venezuela, que ha caído cerca del puesto 60 en el ranking internacional, como su entrenador.

Pékerman comenzó su carrera futbolística cuando era niño en el club juvenil judío local Maccabi en Entre Ríos, una provincia al norte de Buenos Aires.

Así son un par de locutores judíos de Telemundo

Andrés Cantor.

La cobertura de Telemundo del torneo, como lo ha hecho durante años, contará con muchos “gooooooools”.

Eso se debe a que incluirá al seis veces ganador del premio Emmy Andrés Cantor , el locutor argentino-judío que quizás sea el mayor responsable de popularizar las llamadas de gol largo en el mundo de habla inglesa.

Lo acompañará uno de sus aprendices, el dos veces nominado al Emmy Sammy Sadovnik , quien ha estado en Telemundo desde 2007 y ha cubierto deportes desde 1989. Es un orgulloso judío de Perú que visita Israel todos los años .

Israel no está en el torneo y no se ha clasificado desde 1970.

El equipo nacional de fútbol de Israel.

La primera y única aparición de Israel en la Copa del Mundo fue en 1970. Esa pausa de medio siglo no se debe a la falta de talento.

Israel fue uno de los miembros fundadores de la Confederación Asiática de Fútbol, ​​se unió en 1954 y disfrutaría del éxito internacional que culminó con la victoria en la Copa AFC de 1964. Pero el éxito de Israel se vio ensombrecido por la geopolítica: con el tiempo, muchos países miembros de la AFC comenzaron a boicotear el juego contra Israel.

En 1958, Israel ganó su grupo de clasificación para la Copa del Mundo sin jugar con un solo oponente debido a las protestas. En 1974, la AFC expulsó a Israel de la confederación en una votación de 17 a 13 organizada por Kuwait.

Israel vagaría por el desierto del fútbol durante dos décadas antes de asegurarse la membresía plena en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Israel sigue siendo el único miembro de la UEFA sin ningún territorio en Europa.

Esa membresía trae una dura competencia: Israel está en la misma conferencia que potencias del fútbol como España, Francia e Italia. En las eliminatorias de 2022, Israel se agrupó con Dinamarca, también un equipo perennemente de primer nivel.

A pesar de la dura competencia y el frecuente antisemitismo que enfrentan los jugadores judíos e israelíes en toda Europa , la Asociación de Fútbol de Israel está contenta donde está.

“Preferimos que nuestros clubes y equipos nacionales jueguen a nivel europeo”, dijo Shlomi Barzel, portavoz de la IFA, a la Agencia Telegráfica Judía en 2018 . “Encontramos un hogar cálido, acogedor y desafiante en Europa”.

Los israelíes normalmente no pueden ingresar a Qatar, pero esta Copa del Mundo es una excepción.

Emir Jeque Tamim bin Hamad al-Thani.

Los israelíes normalmente no pueden ingresar a Qatar, y los vuelos directos desde Israel no están permitidos al país de mayoría musulmana. Pero para la Copa del Mundo, Qatar anunció que permitiría vuelos directos desde Tel Aviv a su capital, Doha , para los fanáticos israelíes y, dependiendo de la aprobación del gobierno israelí, también para los palestinos en Cisjordania y Gaza.

A los diplomáticos israelíes también se les permitirá ofrecer apoyo a los israelíes durante la Copa del Mundo, lo que será crucial ya que Qatar, que forma parte de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo, tiene una presencia comunitaria judía muy limitada. Los capítulos del movimiento Chabad-Lubavitch normalmente ayudan a los turistas judíos a obtener comida kosher y ofrecen otro tipo de apoyo, pero el centro de Chabad más cercano en la región está en los Emiratos Árabes Unidos.

Y aunque hasta 20.000 israelíes podrían hacer el viaje, el gobierno israelí todavía les insta a tener cuidado.

“El equipo iraní estará en la Copa del Mundo y estimamos que decenas de miles de fanáticos lo seguirán, y habrá otros fanáticos de países del Golfo con los que no tenemos relaciones diplomáticas”, advirtió un alto diplomático israelí a los fanáticos como parte de una campaña del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Minimice su presencia israelí y su identidad israelí por el bien de su seguridad personal”.

