Panorama de Noticias de Israel – Itzik Horn

El entrevistado se refirió a los recambios políticos sucedidos en los Estados Unidos como producto de los resultados de las elecciones de medio término. Explicó que como consecuencia de la pérdida del control del Partido Demócrata sobre la Cámara de Representantes, su presidenta, Nancy Pelosi, se vio obligada a renunciar a su cargo. Aquello, según analizó Horn,implica “para Israel un golpe duro, porque es una de las amigas más fuertes y constantes que tenía el Estado judío”.

Por otro lado, Horn remarcó que en Israel “todavía no hay gobierno”. Explicó que la prolongación de las negociaciones se debe a que “Benjamín Netanyahu es un viejo zorro político que cometió el error garrafal de no marcar territorio diciendo cuales ministerios van a quedar para el Likud”, lo cual tuvo como consecuencia reclamos ministeriales por parte del Sionismo Religioso y de Shahs (sus partidos aliados), que el Likud no estaría dispuesto a cumplir.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai