En Europa se viene un invierno muy frío en un contexto muy caliente

Biden dice que es “poco probable” que el misil que cayó en Polonia se disparara desde Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la información preliminar sobre la explosión en Polonia indica que el misil que la causó no se disparó desde Rusia.

Un misil de fabricación rusa cayo en territorio polaco y provocó la muerte de dos personas. En el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, esto ha provocado un estado de gran tensión.

Para analizar esta situación y conocer sobre la situación en la zona, el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), conversamos con Lorenzo Lazo, economista y especialista en temas de geopolítica internacional.

Describe Lorenzo Lazo: “Fue un proceso de encender todas las alertas de un modelo de responsabilidad compartida que tiene la OTAN, creada después de la Segunda Guerra Mundial por los países de Europa occidental, con el objetivo de defensa reciproca colectiva”, y explica que el artículo 4° este tratado, dice que, un ataque sobre un miembro de la OTAN, significa la reacción defensiva de toda la organización. Y se pregunta Lazo, si es que va a haber o no una reacción defensiva, cuál será la actitud del presidente de Polonia, sobre cuyo territorio cayó un misil de manufactura rusa y que causó la muerte de dos personas. Y remarca las características de esto: El hecho de que un objeto de carácter militar toque territorio de la OTAN; luego, que este cause daño, y por último, que sea un acto deliberado o no, este punto muy importante porque tiene que ver con el análisis, puesto que un tema de carácter jurídico, diplomático, militar y político y que este acto fuera deliberado o lo que llaman hoy “un incidente”.

En momentos de esta entrevista, acababa de finalizar una Conferencia de Prensa del Secretario de General de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien con mucha claridad respondió una serie de preguntas, por las que se conoció que está en proceso de investigación y en detalle, la causa de este ataque en suelo-territorio de la OTAN; indicó que hasta que no se tenga el resultado de esta investigación, se define a este hecho como “incidente” y no un ataque deliberado, que existe un estado de violencia, causado por Rusia sobre Ucrania, la raíz de todo este problema. Y señala Lazo que Stoltenberg cierra la Conferencia de Prensa diciendo que “todo lo que estamos viviendo, es resultado de que Rusia está atacando a Ucrania”. La OTAN defiende a Ucrania porque la carta de Naciones Unidas le otorga a ella el derecho de resguardar soberanamente su territorio. Y subraya: “En el momento en que dejemos de apoyar a Ucrania, para que se defienda, esta nación corre el riesgo, no solo de perder un pedazo de territorio, sino de dejar de existir como nación independiente”. Y finaliza el Secretario de la OTAN diciendo que todo esto es por causa de Rusia,”responsable de toda esta agresión por su invasión a Ucrania, que Rusia debe detener el ataque y dejar los espacios para una solución pacífica, negociada, e inmediata”.

Por todo ello, explica Lazo que sí hay una alerta militar de la OTAN, y que esta reunión tuvo como resultado reuniones previas de carácter militar de altísimo nivel y que esto llegó a lugares tan lejanos como Indonesia en donde se lleva a cabo la reunión de líderes del G20, donde este tema fue de profunda tensión y expectativa. El Secretario de la OTAN determinó que lo ocurrido es “un incidente”, que está en investigación y que, mientras no tengan los datos correspondientes no podrá haber ninguna reacción, a fin de no generar una tensión mayor.

Acerca del conflicto militar Rusia Ucrania, Lazo señaló que tenemos “un nivel de éxito” en la característica del conflicto, pues este se está dando con armas convencionales, un elemento importante para preservar, puesto que Rusia ha mencionado varias veces la opción nuclear, en caso de que otras naciones de la OTAN intervengan en el conflicto con Ucrania. Y explica que Ucrania hoy no es miembro de la OTAN, es parte de esa zona de amortiguamiento que dejó la Unión Soviética, y que luego de su caída había acuerdos para que la OTAN no se moviera una pulgada hacia el este, y que hoy la OTAN ha incrementado su número de miembros, y varias naciones, que eran de la esfera soviética se han integrado a la OTAN, como es el caso de Polonia, y motivan que Vladimir Putin, considere que la OTAN ha violado esos acuerdos, y que lo que se acerque a la frontera con Rusia, es un elemento que altera el nivel de seguridad.

Rusia no ha tomado la decisión de invadir Ucrania en todo su territorio, a pesar de la gran capacidad militar para hacerlo, que bien pudo haber ocupado Kiev en 72 horas y no en 11 meses, y que esto explica que hubo una intención de mantener el conflicto de manera que pueda dar lugar a algún tipo de negociación. Lazo dijo que hoy no se puede hablar de éxito, por cuanto Rusia no se ha retirado de Ucrania, que no hay tampoco una fuerza contundente militar ucraniana sobre las fuerzas rusas, ni posibilidad de llevar a una mesa de negociación el tema, con un cese al fuego ambas partes, y tampoco se dan las condiciones para que la ONU envíe contingentes de Cascos Azules para establecer una línea de prevención de mayores niveles de bajas en la contienda. Y declaró: “Esta situación se mantendrá por un largo período de tiempo”.

Sobre el papel de otros líderes políticos, fuera de los actores directos en la guerra, Putin y Zelenski, puntualmente el caso de Estados Unidos, China, en momentos en que Joe Biden, se reúne con Xi Jinping, el entrevistado dijo que esta fue la primera vez que lo hicieron en persona, desde que asumiera el presidente norteamericano, aunque ya lo habían hecho por video llamada anteriormente, por temas de pandemia y por los de la tensión que se había generado en Taiwán. Pero que esta vez, reunidos “cara a cara” seguramente tuvieron que tratar el tema de la invasión unilateral, deliberada y no provocada, a Ucrania, en la que China ha tenido una cautela por su relación estratégica con Rusia, países que comparten una de las fronteras más largas, escarpadas y difíciles en términos geográficos del planeta. Por lo que ninguno de los dos países desea enfrentarse. Opinó que hay una suerte de acuerdo tácito de paz por ese tema: China ha mantenido una posición de no condena a Rusia, porque tiene que dejar esa puerta abierta por sus intereses expansionistas sobre Taiwán y por su relación con el resto del mundo.

