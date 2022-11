Ben Gvir pide que solo se acepte conversiones realizadas “de acuerdo con la ley judía ortodoxa” para la ciudadanía

El líder de derecha busca una ley que solo acepte conversiones realizadas ‘de acuerdo con la ley judía entendida desde la ortodoxia’ para la ciudadanía; Líder reformista advierte sobre ‘ruptura irreparable con la diáspora’

El líder de extrema derecha Itamar Ben Gvir exigió hoy domingo que la presunta coalición entrante apruebe una ley para poner fin al reconocimiento de las conversiones reformistas con fines de ciudadanía.

Esta demanda en las negociaciones de la coalición en curso fue rápidamente denunciada por grupos de derechos religiosos, particularmente el brazo legal del movimiento Reformista, el Centro de Acción Religiosa de Israel. El ministro de asuntos de la diáspora saliente Nachman Shai calificó la propuesta como una provocación innecesaria, ya que solo un número extremadamente pequeño de conversos reformistas solicitan la ciudadanía israelí, mientras que el simbolismo de la medida excluiría a los judíos no ortodoxos de Israel.

Durante años, Israel ha aceptado las conversiones realizadas por el movimiento Reformista en el extranjero como suficientes para obtener la ciudadanía israelí, y el año pasado el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que tales conversiones realizadas en Israel también serían reconocidas, para las personas que viven en Israel sin ciudadanía.

Esto fue posible porque la Ley de Retorno de Israel, que determina en gran medida las políticas de inmigración del país, había dejado el tema de las conversiones deliberadamente vago, sin especificar si tenían que ser realizadas por un rabino ortodoxo. Como resultado de esta ambigüedad, el tribunal dictaminó que cualquier conversión realizada por una comunidad establecida sería suficiente, incluidas las no ortodoxas, para consternación del Gran Rabinato de Israel y de los partidos políticos religiosos.

En un comunicado, el partido Otzma Yehudit de Ben Gvir dijo que estaba exigiendo una ley que anulara este fallo, estableciendo que “solo un judío que se convirtió de acuerdo con la ley judía (halajá) sería elegible [para la ciudadanía] bajo la Ley del Retorno.”

Tal ley probablemente también revocaría el reconocimiento de las conversiones realizadas por rabinos conservadores, aunque se llevan a cabo de acuerdo con la ley judía. La oficina de Ben Gvir no aclaró de inmediato el asunto.

Esta última demanda de reconocer solo las conversiones ortodoxas se produce días después de que el socio político de Ben Gvir, Bezalel Smotrich, emitiera su propia demanda polémica para eliminar la llamada “cláusula del nieto” de la Ley de Retorno de Israel, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona con al menos un abuelo judío, siempre que no practique otra religión.

“Esta demanda, si se concede, significa una brecha clara y aguda entre nosotros y la mayoría de la comunidad judía en los Estados Unidos de América. Esta es la comunidad judía más grande del mundo después de Israel, tienen una gran influencia y son vitales para Israel y para nuestros lazos con Estados Unidos”, dijo el ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, en una entrevista con la emisora ​​Kan el domingo por la mañana.

“La inmigración de los EE. UU. es pequeña, en el mejor de los casos: alrededor de 2500 por año. Quizás, digamos, unas pocas docenas de ellos son conversos reformistas. Esto no representa una amenaza para las normas establecidas del país. No hay necesidad de tales intimidaciones, y ciertamente no de decisiones que conducirán a resultados devastadores entre el Estado de Israel y los judíos del mundo. ¿Qué tipo de país estará aquí para nosotros en los próximos años?.

El movimiento reformista se hizo eco de la advertencia de Shai, que pidió al líder del Likud, Benjamin Netanyahu, el presunto próximo primer ministro, que rechazara la solicitud de Ben Gvir.

“Las demandas de cancelar el reconocimiento de las conversiones reformistas y alterar la Ley del Retorno son demandas peligrosas que significarán que el Estado de Israel dejará de ser el país de todo el pueblo judío y se convertirá en un estado judío ortodoxo-jaredí. Estos pasos provocarán una ruptura irreparable con los judíos de la diáspora, y esperamos que el primer ministro electo no los acepte”, dijo en un comunicado la líder del IRAC del movimiento Reformista, Orly Erez Likhovski.

Hiddush, un grupo de derechos religiosos, también advirtió que tal movimiento abriría aún más una brecha entre Israel y los judíos de la diáspora, un porcentaje considerable de los cuales se identifica con los movimientos reformista y conservador.

“Ben Gvir es peligroso para el pueblo judío porque amenaza con cortar los delicados puntos que conectan a Israel y la diáspora en un punto particularmente sensible”, dijo Uri Regev, quien dirige Hiddush.

