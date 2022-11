Comenzó el V congreso de diálogo interreligioso y cultural

Hoy martes comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el V Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso “Una Senda Hacia la Paz” que este año se desarrolla bajo el lema “Pensando la transformación de Argentina 2023-2053” y que por dos días vuelve a reunir a importantes figuras del mundo de la política, el sindicalismo, la religión y la cultura de nuestro país.

Tras la apertura, comenzó la primera mesa temática moderada por el director de Radio Jai, Miguel Steuermann titulada “ARGENTINA 2023 – 2053: Seguir viviendo en el pasado o mejor trabajar por un futuro próspero” de la que participaron los diputados nacionales Waldo Wolff y Marcela Campagnoli; el director ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Carlos Brown y Eduardo Mondino, Presidente de la Fundación Encuentro Federal.

En su disertación, la diputada Campagnoli manifestó: “Es un momento difícil en Argentina, quien no está harto y desesperanzado, pero este país vale la pena. Nadie puede negar la crisis de representación, pero no es exclusivo de nuestro país. El mundo no está mucho mejor que Argentina” y pidió: “Argentina tiene que combatir la pobreza, no la riqueza. Hay que tener reglas claras, de lo contrario quien va a venir a invertir en nuestro país y para eso necesitamos seguridad jurídica”.

A su turno, Carlos Brown expresó: “En este momento, que falta un año para las elecciones, nos estamos matando todos por lo que va a pasar el año que viene en lugar de pensar una estrategia para el futuro” y reclamó: “Es necesario mirar el futuro y ver si alguna vez podemos reeditar algo parecido a lo que fue el Diálogo Argentino”.

Posteriormente, ex Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino señaló: “El desafío es construir una base de principios y valores, dentro de un mundo complejo con desafíos también complejos. Necesitamos construir una base moral con valores y principios que tienen que ver con la transparencia. Sin base moral no hay construcción de país”.

El panel de apertura estuvo a cargo del presidente de este Congreso, Gustavo Guillermé, que agradeció el acompañamiento y resaltó “la participación de las distintas religiones y sectores políticos, más allá de las diferencias ideológicas, y a quienes invité a sumarse a ser parte y a trabajar en nuestro Pacto de la Moncloa, ´El Pacto de los Pactos´ y ser parte de una senda hacia la paz y la unión de los argentinos”. En tanto Gustavo Libardi, Presidente de la Iglesia Scientology de Argentina destacó: “Este congreso contribuye a civilizar a nuestras sociedad y pone un punto de esperanza, que es el futuro. Entendemos que el trabajo intercultural e interreligioso es un aporte importante a la civilización”.

Por su parte el Lic. Danny Lew, presidente Keren Kayemet LeIsrael Argentina (KKL) señaló: “Todos los que estamos aquí reunidos vinimos a intercambiar ideas sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan, con la posibilidad de trabajar en conjunto para transformar y contribuir a la realización de un mundo mejor”.

A su turno el Rector de la Universidad del CEMA, Edgardo Zablotsky, agradeció dar lugar a la quinta edición de tan importante congreso y destacó “la importancia de los paneles y los distintos disertantes que van a trabajar unidos y en diálogo, que es el mejor aporte que podemos hacer para un mundo hacia la paz”.

El Ing. Sohrab Yazdani, miembro de la Comunidad BAHAI y Oluwo Leonardo Allegue, presidente y Líder Espiritual Religioso de ASRAU, también fueron parte de la apertura.

El Congreso seguirá mañana con la presencia del ex presidente Eduardo Duhalde y Ramón Puerta que participarán de la mesa regional, junto a los ex mandatarios Luis Lacalle (Uruguay), Federico Franco (Paraguay) y Evo Morales (Bolivia). También estarán presentes el Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr. Adelmo Gabbi; la Ministra de Educación de la CABA, Soledad Acuña, entre otros.

