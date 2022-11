“Agustín Rossi miente” – Nercellas

Marta Nercellas, abogada patrocinante por DAIA, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre la confirmación de la Cámara de Casación del secuestro del avión venezolano-iraní pedido por la justicia estadounidense.

“El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, todos miran para otro lado, tal y como si hubiera llegado un avión turístico pese a que los informes les estaban indicando que se trataba de otra cosa. Lo que dijo Rossi no es cierto. No es porque se trataba de un avión de instrucción y porque él tenía razón. Que se fueron y no se fueron porque no se pudo reunir la totalidad de la prueba necesaria para procesarlos. Fueron inclusive indagados. Algunos de ellos no dieron ninguna respuesta a la cantidad de irregularidades y de indicios en contra de ellos que había, ni siquiera las cuentas que abrieron el exterior o las empresas, que no se sabe qué es lo que hacen, pero que aparecen en el medio de todas las negociaciones, no dieron ninguna de las respuestas. Pero como nuestro sistema procesal indica que nosotros tenemos que probar con algún grado de de certeza para poder lograr que se queden aquí, pues se fueron por falta de colaboración de los organismos del Estado, muy especialmente de nuestros organismos del Estado”, detalló Nercellas.

Luego la letrada explicó: “Vi en el diario que desde el primer día que llegaron acá, el que les tira el salvavidas para decir se trata de esto justamente es el jefe de la AFIP, él es el primero que habla de vuelo de instrucción. En el avión no había un solo papel que justificara esto. Los papeles aparecen después, los papeles aparecen muchos días después. Cuando ustedes saben si ustedes van aprendiendo a manejar en una autoescuela, él no solamente está identificado como autoescuela, sino que están los papeles en el el vehículo que lo indican. Acá no había un solo papel que hablara de instrucciones, no había nadie anotado como instructor, nada. Dijeron cuando hicieron migraciones que se trataba de un vuelo de instrucción, y estos papeles aparecen más de una semana después, cuando empieza a circular esta necesidad de excusarse por qué razón habían llegado a la Argentina”.

A su vez la abogada aclaró: “No puedo decir que haya complicidad porque realmente estaría haciendo una aseveración respecto de la cual no tengo pruebas, pero sí que su conducta es, cuanto menos, sumamente llamativa e irresponsable”.

“El avión todavía va a estar acá. Hay muchos trámites por hacer. También tienen que ver si está en condiciones de que se lo lleven a Estados Unidos o previamente va a haber que hacer algún tipo de arreglo, de control, porque si no sería un peligro en el aire. Es que todavía no sé qué es lo que van a suceder. Lo cierto es que no se va pese a la potencia puesta tanto por Irán como por Venezuela, por lograr que sea restituido”.

Por ultimó la letrada detalló: “Podemos estar absolutamente confiados de que se logró traducir todo lo que había que traducir del persa porque se han pasado por alto algunas cosas de importancia. Por ejemplo, cuando aparece la amenaza de muerte para todos y el tema del genocidio nunca fue advertido por la traducción que esto estaba y pasó en la cantidad de cientos de páginas traducidas. Es decir, yo tengo algunos temores. Yo creo que hasta que Argentina no se decida a que una investigación para realizar en forma seria tiene que tener desde traductores confiables e investigadores confiables. Seguimos estando en manos del peligro y de la inseguridad”.

