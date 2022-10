Sobre el avión de Emtrasur: “El terrorismo no funciona si no hay complicidad del Estado” – Mondino

Luciano Mondino, Máster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, dialogó en Radio Jai sobre los errores y complicidades en torno a la cuestión del avión venezolano-iraní retenido en la Argentina por sus vínculos con las Fuerzas Quds, un grupo terrorista iraní.

Mondino se refirió a las declaraciones de Agustín Rossi, interventor de la AFI, quien refrendó sus dichos iniciales alegando que la tripulación iraní a bordo del avión de Emtrasur “en realidad estaba instruyendo en aviación a los venezolanos”. Detalló que se trata de una narrativa que, sospechosamente, luego de ser emitida por primera vez por aquel funcionario fue replicada por la tripulación en sus declaraciones ante la justicia argentina.

En la misma línea, resaltó que la falta de una resolución concreta por parte de la justicia argentina sobre la cuestión no es, como alega Agustín Rossi, una prueba de la inocencia de los imputados, sino que es consecuencia de que “el juez terminó con una especie de zona gris, en la cual dijo ‘los tengo que liberar por el límite de tiempo impuesto por la justicia, pero la causa no está cerrada”. “En el atentado a la AMIA fue igual, cuando las personas dejan el territorio nacional argentino y entran a Irán es imposible ponerlos a disposición de la justicia o detenerlos allá”, determinó.

Asimismo, el entrevistado remarcó que los dichos de aquel burócrata no deben ser tomados a la ligera, dado a que “es un funcionario que dirige uno de los órganos más sensibles del Estado argentino, que no solo tiene relevancia por la función perse que cumple, sino por ser Argentina, incluso antes que Estados Unidos, la primera víctima del terrorismo islámico en el contientente”.

Por otro lado, el internacionalista se refirió a la reciente órden de confiscación de la aeronave emitida por la justicia estadounidense por entender que se trata de un bien obtenido ilegalmente dado a que fue adquirido por la compañía Emtrasur en contravención de las leyes norteamericanas. Refutó “el argumento que mal utiliza Maduro diciendo que la justicia imperialista de Estados Unidos retuvo un avión venezolano”, explicando que en verdad se trató de un resultado de la cooperación de los países de la región y de sus servicios de inteligencia. “Quien hace la alerta es la inteligencia de Paraguay, quien evita el ingreso a Uruguay es el gobierno uruguayo como respuesta a informes de la inteligencia Uruguaya”, retrató.

En aquel contexto, Mondino arremetió contra el lento accionar de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, demandando una explicación sobre por qué tardó 48 horas en dar alerta sobre las irregularidades de la aeronave. Además apuntó contra el Estado argentino, explicando que la operación de este tipo de organizaciones al interior del territorio nacional requieren necesariamente de algún tipo de complicidad por parte de las autoridades: “El terrorismo como el crímen organizado no funciona y no llega a convertirse en realidad si no hay complicidad del Estado”.

Por último, el entrevistado comentó sobre los cientos de archivos pertenecientes a un servidor de correo electrónico de la Organización de Energía Atómica de Irán, revelados por hackers el pasado domingo, en los que la Argentina se encuentra mencionada más de 400 veces. Sin desestimar la posible relevancia del contenido de tales archivos para la adquisición de mayor cantidad de pruebas para reforzar las ya existentes consclusiones, Mondino remarcó que no son necesarios para probar los vínculos nucleares entre aquel país sudaméricano y el régimen ayatolá: “La relación nuclear entre Argentina e Irán es algo que está comprobado y es histórico”, estando explicado en las causas por el atentado a la AMIA, el memorándum con Irán y el asesinato del fiscal Alberto Nisman entre otras.

Escuche y vea la entrevista completa a Luciano Mondino en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai