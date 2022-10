Taglit – Birthright Israel: “Este viaje cambió mi vida”

Mientras Birthright Israel se recupera de los desafíos de Covid-19 y cuenta regresivamente para su participante número un millón, el CEO Gidi Mark habló con The Power of Giving sobre lo que sigue para la empresa educativa judía más grande del mundo.

El verano pasado, los israelíes estaban encantados de contemplar una vez más un espectáculo familiar: autobuses llenos de jóvenes judíos felices y entusiastas de todo el mundo retozando en el Mediterráneo, comiendo falafel en el mercado Mahane Yehuda de Jerusalén y maravillándose con Masada. El hecho de que 27 000 adultos jóvenes participaran en los viajes de Birthright Israel este verano, 21 000 de ellos de América del Norte, es una señal de que la vida ha vuelto a la normalidad después de la pandemia. Sin embargo, Birthright Israel no se ha recuperado por completo, explica Gidi Mark, su CEO internacional.

“Tenemos una acumulación de 50.000 prospectos que no pudieron venir a Israel durante el Covid, además de la demanda actual. Tenemos una gran cantidad de solicitantes para acomodar y, lamentablemente, no estamos equipados para hacerlo”, dice Mark.

De hecho, la buena noticia es que el interés en los viajes emblemáticos de diez días a Israel, con todos los gastos pagados, sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes judíos de América del Norte. Sin embargo, los costos de los viajes se han disparado en comparación con los días anteriores a Covid. “El costo de envío de cada participante ha aumentado alrededor de un 40%, de $3200 a $4500. Todo es mucho más caro hoy en día, incluidos los vuelos, los hoteles y el personal”, señala Mark. “Nos alienta ver a tantos solicitantes que anhelan unirse a un viaje de Birthright y estamos trabajando incansablemente para recaudar fondos suficientes que les permitan ir, a pesar de los costos crecientes y los donantes que aún no han vuelto a sus niveles de donación anteriores a Covid. ”

“Somos la única organización judía que tiene decenas de miles de jóvenes que están esperando que los involucremos. También sabemos que las personas que solicitan y no asisten tienen menos probabilidades de volver a presentar una solicitud y es por eso que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para acomodar a tantos judíos como podamos antes de que sigan con sus vidas”, admite Mark.

El derecho de nacimiento de cada judío

Gidi Mark explica que, sin embargo, Birthright Israel seguirá ofreciendo los viajes a Israel de forma gratuita, ya que este es un elemento clave de su ideología. “Creemos que es un derecho de nacimiento de todo judío visitar la patria judía independientemente de los ingresos y la identidad judía”, insiste. “Los datos han demostrado que los adultos jóvenes que no tienen una fuerte conexión con su herencia judía, el principal público objetivo de Birthright Israel, son reacios a viajar a Israel si deben pagar el viaje, aunque sea parcialmente de su propio bolsillo”.

Como resultado de la oportunidad única que ofrece Birthright Israel, sus viajes se han convertido en un rito de iniciación prevaleciente para muchos judíos de la diáspora, marcando el verano pasado un hito increíble de 800.000 participantes. Cualquier persona entre las edades de 18 y 26 con al menos un padre judío está invitada a postularse. “Como el programa judío más inclusivo del mundo, creemos en brindar experiencias y oportunidades únicas en la vida para que cualquier persona descubra su herencia y explore su propia identidad judía personal, sin juicios, expectativas ni ataduras. Creo que otro elemento clave de nuestro éxito es el hecho de que no estamos aquí para dar respuestas a las personas y nos alejamos intencionalmente de cualquier partidismo político, ideológico o religioso. Nuestro objetivo es mucho más simple:

En los últimos años, los participantes han podido seleccionar un viaje que satisfaga sus intereses y preferencias, como culinario, espiritual, deportivo, artístico y cultural, LGBTQ, Startup Nation, etc. También hay viajes de accesibilidad y opciones para unirse a un viaje regular. grupo con un ayudante. Uno de los aspectos más destacados de cada viaje son los “mifgashim” (encuentros) con compañeros israelíes: a cada autobús de Birthright Israel se unen jóvenes israelíes durante varios días, muchos de ellos soldados que sirven en las FDI, una experiencia reveladora tanto para los israelíes y los visitantes.

“No es solo un viaje geográfico; es un viaje personal. Muchos participantes se desvincularon de su identidad judía y el viaje suele ser un catalizador que cambia el curso de sus vidas. Birthright Israel es realmente la única oportunidad para los menos conectados. Más del 80% de nuestros ex alumnos lo llamaron ‘una experiencia que les cambió la vida’ y la mayoría informa que su identidad judía se fortaleció con el viaje y que se sienten más cerca de Israel”, explica Mark. De hecho, los ex alumnos de Birthright Israel participan más en la vida judía y tienden a asumir roles de liderazgo en sus comunidades judías y en los campus después de su regreso.

Comunidad empresarial global de jóvenes judíos

Además de los viajes tradicionales de diez días a Israel, Birthright Israel está ampliando la gama de experiencias en su cartera, extendiéndose a emocionantes programas que permiten a los jóvenes judíos pasar más tiempo en Israel y profundizar su conexión con el estado judío y su gente.

Excel de derecho de nacimiento, que se lanzó hace 11 años, es una beca de liderazgo empresarial para jóvenes adultos judíos comprometidos y con logros académicos que planean carreras en negocios o tecnología. Aproximadamente 60 israelíes y 60 no israelíes son seleccionados cada año para participar en este prestigioso programa, que desarrolla habilidades de liderazgo y relaciones a largo plazo entre jóvenes líderes empresariales de Israel y de todo el mundo.

La beca comienza con un programa de verano inmersivo, después del cual pasan a formar parte de la Comunidad Global Excel y disfrutan de amplias oportunidades de desarrollo profesional, creación de redes e iniciativas de impacto social. “Birthright Excel es la única comunidad empresarial mundial de jóvenes judíos. Los miembros internacionales continúan viniendo a Israel a lo largo de los años para reunirse con sus pares israelíes, y tienden a ser líderes y donantes en sus comunidades de origen”, señala Gidi Mark.

Fusión con Onward Israel

En enero pasado, Birthright Israel amplió aún más su programación cuando se fusionó conAdelante Israel, líder en pasantías de mediano plazo, estudios académicos y becas en Israel. Más de 10.000 personas han asistido a la programación de Onward Israel hasta la fecha, disfrutando de una experiencia global e intercultural en Israel y del contacto directo con sus pares israelíes. No es sorprendente que dos tercios de los participantes de Onward Israel sean ex alumnos de los viajes de Birthright Israel.

La empresa más nueva de Birthright Israel,código brillante, es parte de un esfuerzo mayor para hacer frente a la escasez de profesionales tecnológicos calificados necesarios para permitir el crecimiento continuo de la famosa Startup Nation de Israel. Birthright Israel se asoció con la Autoridad de Innovación de Israel para proporcionar trabajadores adicionales para la industria de alta tecnología de Israel. “Gracias a nuestra gran base de datos de ex alumnos, estamos en una posición única para conectar a jóvenes profesionales motivados con Startup Nation. Esta iniciativa no solo fortalece la conexión de Israel con los judíos de la diáspora, sino que también impulsa la economía y la industria de alta tecnología de Israel. Es ganar-ganar”, explica Mark. “Estamos comprometidos a traer 100 jóvenes trabajadores tecnológicos a Israel dentro de un año. Nos sorprendió el gran interés en este programa. Cuando enviamos un cuestionario básico entre nuestros ex alumnos, ¡respondieron cerca de 2000 personas!

Claramente, Birthright Israel no se duerme en los laureles. Al innovar y refinar constantemente su programación, la muy admirada empresa está decidida a conectar a tantos jóvenes judíos como sea posible con sus identidades judías y con el Estado de Israel.

Para obtener más información sobre Birthright Israel y sus programas, y para donar,visita el sitio web.

