Chicos despistados

Cuántas veces escuchamos a padres preocupados porque sus hijos no prestan atención en la clase, no se concentran en la escuela.

En general son citados por los maestros para comunicarles que su niño se dispersa y que en medio de la clase puede estar jugando con la regla como si fuera un avioncito, que no finaliza las tareas al mismo tiempo que los demás chicos de su misma aula.

Son haraganes? No tienen interés en aprender?

Qué hice mal para que mi hijo no responda como los demás a la exigencia escolar?

De acuerdo a investigaciones que se vienen haciendo hace ya muchos años, el problema, que se llamó Déficit atencional con o sin hiperactividad, tiene fundamentos neurobiológicos.

