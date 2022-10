En las elecciones presidenciales de Brasil, muchos judíos sienten que están eligiendo “entre la cruz y la espada”

RIO DE JANEIRO – Cuando la leyenda del fútbol brasileño Neymar declaró recientemente su apoyo a la reelección del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, fue bombardeado con mensajes de amor y odio en las redes sociales. Lo mismo le sucedió a la estrella del pop Anitta, quien a principios de este año se convirtió en la primera brasileña en encabezar la lista global de Spotify, cuando anunció que estaba animando al ex presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, comúnmente conocido como Lula.

Si bien a esos dos íconos no judíos no les importó irritar a sus cuartos de billón de seguidores combinados de Instagram, los líderes de las organizaciones judías brasileñas han adoptado un enfoque completamente diferente, ocultando sus preferencias entre los dos candidatos presidenciales restantes del país, que son populares pero controvertidos.

Estos líderes temen agregar más combustible al fuego que arde dentro de su comunidad de 120,000 miembros, que, como la mayoría del resto del país, está altamente polarizada después del tumultuoso primer mandato de Bolsonaro.

Pero muchos judíos brasileños, un grupo altamente educado que en gran medida sesga la clase media a la alta, también se sienten atrapados en el medio de los dos polos, queriendo un líder estable para mejorar las condiciones cotidianas que también sea fuertemente pro-Israel. Bolsonaro y Lula parecen caer fuera de la mitad de sus deseados diagramas de Venn.

“Mi candidato no es perfecto, pero supera a la alternativa. Me siento como mis antepasados sefardíes que tuvieron que elegir entre la cruz y la espada”, dijo la psicóloga Luciana Levy, en referencia a los judíos portugueses que se vieron obligados a elegir entre convertirse al cristianismo o morir durante la Inquisición. Ella no reveló su candidato preferido.

Elegir entre Bolsonaro y Lula en una ronda final el domingo es ciertamente una elección entre dos visiones del mundo y conjuntos de políticas muy diferentes. Ninguno de los dos recibió más del 50% del voto nacional el 2 de octubre, el 48% para Lula, el 43% para Bolsonaro, lo que obligó a una segunda vuelta. Se predijo que Bolsonaro se quedaría más atrás de Lula que él; Una encuesta los tiene ahora estadísticamente empatados.

“Ahora debemos elegir entre el diablo y el demonio”, agregó Levy.

El historial judío de Bolsonaro

Bolsonaro, de 67 años, es un oficial militar retirado y fervientemente nacionalista cristiano que montó un repentino aumento populista hacia una victoria presidencial en 2018 de una manera que muchos observadores compararon con Donald Trump. El “Trump tropical”, como lo llama el ex presidente de Estados Unidos, se ha hecho conocido por sus declaraciones incendiarias durante y antes de su tiempo en el cargo, como decir que preferiría tener un hijo muerto que uno gay y comparar a los descendientes de esclavos negros con animales. Fue captado por la cámara diciéndole a una política que no la violaría porque no era digna de ello.

Bolsonaro también presidió una de las reacciones más calamitosas del mundo a la pandemia de COVID-19, llamando al virus “una pequeña gripe” y retrasando las compras de vacunas a medida que el número de muertos en Brasil se disparaba (su cifra oficial ahora supera las 687,000 personas, solo superada por Estados Unidos). Ha permitido que la deforestación del Amazonas alcance su nivel más alto en más de una década.

Pero muchos judíos han tomado nota de cómo Bolsonaro ha estado históricamente cerca de Israel para un líder brasileño. Impulsó sus relaciones con la comunidad judía brasileña en abril de 2017, cuando el entonces congresista fue invitado a hablar en el club Hebraica de Río, un centro de actividades deportivas y culturales fundado en 1957 por inmigrantes judíos europeos.

“Mi corazón es verde, amarillo, azul y blanco”, dijo en referencia a las banderas israelí y brasileña, ganando aplausos dentro (y una protesta fuera del edificio) mientras elogiaba al estado judío por su poder y sistema de bienestar social, diciendo que debería inspirar a la nación más grande de América Latina.

Como presidente, Bolsonaro se hizo amigo rápidamente del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se convirtió en el primer primer ministro israelí en funciones en visitar Brasil cuando asistió a la inauguración de Bolsonaro el 1 de enero de 2019. Durante el viaje, la pareja fue a una sinagoga de Río, donde Bolsonaro fue agasajado como un rey, y Bolsonaro reiteró su promesa de campaña de transferir la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. (Un año después, Brasil abrió una nueva oficina comercial en Jerusalén como primer paso para un traslado de la embajada, lo que aún no ha sucedido).

Después de solo tres meses en el poder, Bolsonaro realizó una visita oficial a Israel, donde habló hebreo a su llegada al aeropuerto Ben Gurion e hizo una visita histórica al Muro Occidental con Netanyahu.

Pero en casa, Bolsonaro ha levantado repetidamente las cejas de los judíos. En 2019, después de su visita al memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, Bolsonaro declaró que el nazismo era un movimiento de izquierda. Dos semanas después, dijo que los crímenes del Holocausto pueden ser perdonados.

En 2020, empleó un extraño eslogan sobre la lucha contra el coronavirus que recordaba la infame inscripción nazi en la entrada del campo de concentración de Auschwitz: “Arbeit macht frei” o “el trabajo te liberará”. Y en 2021, dio la bienvenida a Beatrix von Storch, una legisladora alemana de extrema derecha cuyo abuelo era ministro de finanzas de Hitler, en una visita oficial que fue criticada por varios grupos judíos.

Para los judíos que desconfían de años de líderes antisionistas, la corrupción desenfrenada del gobierno y las medidas represivas pasadas por la libertad de expresión, Bolsonaro ha sido un cambio refrescante.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, la democracia brasileña no se vio amenazada, ni siquiera una vez. No hubo persecución de opositores políticos, ni cierres de periódicos, ni censura de ningún tipo. Es todo lo contrario, disfrutamos de plena libertad en todo momento”, dijo Leandro Spett, un ilustrador, caricaturista y caricaturista judío que vive en Sao Paulo. Fue uno de los organizadores de un Campeonato Abrahámico de Hummus el mes pasado, una reunión festiva de judíos y árabes en el club Hebraica. “Para nosotros los judíos, es una condición fundamental para nuestra existencia y coexistencia con nuestros vecinos de otras religiones y religiones”.

Las posturas y la retórica de extrema derecha de Bolsonaro han conmocionado y alienado a otros, que argumentan que su gobierno no prioriza a las minorías e incluso lo han comparado con Hitler. Gaavah, un grupo judío LGBTQ liberal con 70 miembros y bases en cinco ciudades, comparó a Bolsonaro con un neonazi en un manifiesto sobre las elecciones publicado el fin de semana pasado. Andre Liberman, un coordinador de 22 años del grupo, dijo que Bolsonaro “rompe nuestros valores judíos y no respeta nuestra ley brasileña”.

“Incluso antes de tomar el poder, Bolsonaro ya tenía un discurso y una actitud autoritarios. En su campaña política, dijo que las minorías deben arrodillarse ante la mayoría”, dijo Diana Sichel, una maestra de escuela de Río que es ex miembro del movimiento juvenil judío sionista izquierdista Hashomer Hatzair. “En una democracia, la mayoría abarca a todas las minorías. Los judíos somos una minoría. Todo comienza con un discurso. Al igual que en ‘Mein Kampf'”.

El historial judío de Da Silva

Da Silva es tan popular en la izquierda como Bolsonaro en la derecha, a pesar de que el ex presidente ha cumplido 580 días en prisión.

Un ex organizador sindical convertido en político socialista democrático desde hace mucho tiempo, da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, durante el cual promulgó ambiciosos programas sociales, como un movimiento económico para abordar la desigualdad de ingresos apodado “Lulismo”, y priorizó la política exterior.

Pero su mandato estuvo plagado de escándalos. En 2017, fue condenado por corrupción y lavado de dinero, lo que negó, y fue enviado a la cárcel. Da Silva también intentó promulgar una ley de prensa que pedía cambios en las reglas que rigen a los periodistas que algunos temían que comenzarían una lenta reversión a una era de dictadura. También apoyó regímenes dictatoriales en todo el mundo en países como Cuba, Venezuela, Siria, Libia y varias naciones africanas.

Los gobiernos de Lula y su ahijada política Dilma Rousseff, quien lo sucedió como presidente pero finalmente fue destituida de su cargo por manipular el presupuesto, enfrentaron continuos contratiempos y controversias con respecto a Israel, lo que llevó a la confrontación con la comunidad judía local.

En 2009, Lula dio una calurosa bienvenida al ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, un notorio negacionista del Holocausto cuyo régimen persiguió a minorías y críticos, para una visita que generó críticas internacionales.

Durante su primera visita oficial a Israel en 2010, da Silva se negó a visitar la tumba de Theodor Herzl, que formaba parte del itinerario para visitar a funcionarios extranjeros en honor al 150 aniversario del padre del sionismo. Días después, depositó una ofrenda floral en la tumba de Yasser Arafat en Ramallah. En el último mes de su administración, su gobierno reconoció oficialmente a Palestina como un estado.

Bajo Rousseff, los líderes palestinos inauguraron una embajada en Brasil, la primera en el hemisferio occidental. Su gobierno fomentó una crisis diplomática con Israel en 2015 por rechazar la elección derechista de Jerusalén como embajador en Brasilia. Algunos dicen que estaba tomando represalias por haber sido llamada “enana diplomática” por un alto diplomático israelí un año antes, después de que la nación sudamericana llamara a su embajador de Tel Aviv para protestar por el ataque de Israel contra Hamas durante la guerra de Gaza de ese verano.

“Cuando Bolsonaro ve señales de simpatizantes neonazis en su discurso conservador, sabe muy bien cómo alejarlos”, argumentó Flavio Stanger, ex presidente de la junta de consejeros de la federación judía de Río. “Su oponente, por otro lado, es indulgente con los radicales de la extrema izquierda, incluidos los funcionarios palestinos y los grupos terroristas, lo que significa estar en contra de los judíos”.

Jayme Fucs, un activista judío de extrema izquierda nacido en Río que se fue para establecerse en un kibutz israelí hace 40 años, fue noticia en Brasil por visitar a Lula en la cárcel en 2018. En la víspera de Yom Kipur, vestido con una kipá y un talit, Fucs, que trabaja como guía turístico pero también se identifica como un rabino humanista secular, habló por el ex presidente.

“Espero que Lula sea elegido una vez más. La élite que odia a los pobres no quiere el cambio. Bolsonaro es peligroso para los judíos y para Brasil. Lula es esperanza. Cualquiera que pueda sacar a este sinvergüenza del poder es la salvación”, dijo Fucs a la Agencia Telegráfica Judía esta semana. “El judaísmo no sigue el modo izquierdo o derecho. Lo que más me preocupa no es la crítica, sino el ‘sinat achim’, el odio libre. Es aterrador”.

Paulo Geiger, un aclamado editor que ha traducido libros de los autores israelíes más vendidos Amos Oz y David Grossman al portugués, estuvo de acuerdo.

“Bolsonaro es solo la punta del iceberg. No se trata solo de decirle que no, sino a todo lo que vendrá con él. Ninguna persona de identidad judía estará segura en el tipo de sociedad que representa la extrema derecha”, dijo.

El voto judío

Ninguna encuesta ha capturado cómo los judíos o los adherentes de otras religiones van a votar. Claudio Lottenberg, presidente de la Confederación Israelita Brasileña, la organización judía paraguas del país, admitió que la comunidad judía está actualmente muy polarizada. Lottenberg dijo que ha estado “trabajando para reducir” la polarización “mostrando que nuestra comunidad judía es bastante plural y diversa”.

Adriana Griner, que trabaja como funcionaria pública en el municipio de Río, es una de los muchos judíos que votaron por Lula debido a su feroz oposición a Bolsonaro.

“Para mí, la cuestión no es si Lula es mejor para los judíos o no. Mi voto es contra Bolsonaro, que es racista, misógino y narcisista. Como judíos, sabemos que para que el racismo haga espacio para el nazismo, es solo un salto”, dijo.

Roberto Justus, un empresario judío que saltó a la fama durante su período de años como anfitrión de la versión brasileña de “The Apprentice”, se siente similar, pero está votando en la dirección opuesta.

“No estoy de acuerdo con todo lo que Bolsonaro dice y hace, pero no estoy de acuerdo con todo lo que Lula hizo y pretende hacer. No podemos llamar normal a lo que es moralmente inaceptable. La honestidad debe ser nuestro principal valor”, dijo en un video con más de 15 millones de visitas en Instagram. “Esta no es solo otra elección. Es una decisión histórica de hacia dónde queremos ir como sociedad”.

Danielle Balassiano Ptak, quien preside la rama de Río de la organización de mujeres judías WIZO, votó por Simone Tebet, una candidata de centroderecha que quedó tercera en la primera ronda. Para la segunda ronda, Balassiano Ptak aún no ha tomado una decisión. Dijo que Brasil está “a años luz de Israel” en temas como el aborto, la subrogación y el feminicidio, temas en los campos en los que trabaja su grupo.

“Espero que quien gane se centre en políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres sin darle una postura política”, dijo.

Por Marcus Gilban

Fuente: JTA

