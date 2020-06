Anonymous vincula a Donald Trump con la muerte de Jeffrey Epstein

En medio de la ola de protestas en Estados Unidos por el crimen del afroamericano George Floyd, el presidente Donald Trump anunció que incluirá a Antifa, una organización antifascista, en la lista de grupos terroristas. La acusó de estar detrás de los disturbios en varias ciudades del pais.

En paralelo, el mandatario norteamericano fue acusado por la organización Anonymous de estar involucrado en la muerte de Jeffrey Epstein, conocido como el depredador sexual, para ocultar su supuesta participación en una red de trata de personas.

“Estados Unidos de América va a designar a los ‘antifa’ como Organización Terrorista”, publicó Trump en su cuenta oficial en Twitter.

Además, según publicó Europa Press, Trump felicitó a la Guardia Nacional “por su gran trabajo” en su despliegue en Mineápolis, donde ocurrió la muerte de Floyd -luego de ser asfixiado por la policía- y epicentro de las protestas. La Guardia Nacional arribó el sábado a la capital de Minesota.

“Los ‘antifa’ liderados por anarquistas, entre otros, fueron parados. ¡El alcalde lo debería de haber hecho la primera noche y no habría habido problema!”, dijo el jefe de Estado norteamericano.

La reaparición de Anonymous:

Lo hace después de una jornada de furia en Estados Unidos , tras la muerte, el lunes, de George Floyd mientras era detenido por la policía de Minneapolis, que lo mantuvo durante cinco minutos en una posición de estrangulamiento con la cara contra el piso, lo que le provocó asfixia y muerte. El hecho desató numerosas marchas y actos de vandalismo en todo ese país.

La declaración de Anonymous , en rigor, se publicó el 28 de mayo en un grupo de Facebook, pero recién hoy cobró notoriedad. Además de bloquear la radio que usa la policía de Minneapolis para evitar que los agentes se comuniquen entre ellos, y transmitir la canción Fuck The Police en forma permanente, dejó sin servicio el sitio de la policía durante al tarde del sábado.

La acusación contra Donald Trump:

En el video se acusa de corrupta a la policía de esa ciudad. También acusó a Donald Trump de hacer matar a Jeffrey Epstein para ocultar una participación en una red de abuso sexual y tráfico de niños, que sería además el tipo de pruebas que tiene Rusia sobre Trump para obligarlo a a hacer lo que ellos le indican.

We need your help amplifying this and finding more information on #Epstein‘s net of conspirators. You can start by searching inside his personal address book the infamous ‘little black book’; see any familiar names? Post them in the #OpDeathEaters hashtag. https://t.co/yKv5ng7gW5

— OpDeathEaters (@OpDeathEaters) February 22, 2019