Yihad en América Latina: actividades ilícitas en la región financian a Hezbolá

La presencia de grupos yihadistas en América Latina podría crecer debido al sesgo hacia la izquierda de la región.

Actualmente, los grupos yihadistas tienen una amplia presencia en América Latina, donde encuentran beneficios que son cruciales para su supervivencia y operaciones, según John Marulanda, autor del libro Yihad en Latinoamérica.

Marulanda es consultora de defensa y seguridad para empresas multinacionales de energía con presencia en el continente. Es un coronel retirado que ocupó varios altos cargos en el ejército colombiano, incluido el fundador y comandante de la Brigada de Aviación 25, fundador y primer director de la Escuela de Relaciones Cívico-Militares, y comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Revéis Pizarro en la frontera. con Venezuela

La presencia de Irán en América Latina creció con la alianza política –algunos dirían “bromance”– entre el entonces presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo iraní contemporáneo Mahmoud Ahmadinejad. Ambos lideraban grandes países productores de petróleo en ese momento. Este enlace político permitió a Irán crear una fuerte presencia en América Latina y fue esta prominencia iraní la que facilitó la expansión de las células de Hezbolá por todo el continente.

Marulanda dijo a The Media Line que a pesar de que yihad (en árabe, “luchar”, un término que a menudo se aplica en contextos islámicos para librar una guerra santa) es un concepto tan extraño para América Latina, las organizaciones yihadistas sí están presentes en la región.

‘Una presencia creciente de combatientes islámicos’

“Creemos que se está gestando una presencia de combatientes islámicos esparcidos por la región latinoamericana”, dijo.

En la región, dice Marulanda, podemos ver la presencia de dos actores yihadistas, Irán y Hezbolá, con este último subordinado al primero.

Irán es el principal patrocinador de la yihad en todo el mundo, mientras que Hezbolá es en este caso el representante o quien lleva el nombre de la yihad en América Latina, añade.

Marulanda señala que los grupos yihadistas no representan un riesgo inminente para América Latina, al menos por ahora.

“Pero es importante señalar que los yihadistas que pertenecían a Hezbolá fueron los que llevaron a cabo el ataque terrorista a la Embajada de Israel y luego a la AMIA [centro judío] en 1994 en Buenos Aires, Argentina”, dice Marulanda.

“Estos son los dos ataques terroristas más severos en América Latina que surgieron del extremismo islamista”, dice.

Sin embargo, Marulanda señala que así como la yihad en el pasado representó un riesgo inmediato de ataques terroristas en América Latina, hoy su presencia tiene una connotación diferente.

Explica que estos grupos tienen dos objetivos principales en la región.

El primero, según Marulanda, es recopilar inteligencia sobre objetivos fáciles que tienen Israel o Estados Unidos en América Latina, una región donde la mayoría de la gente sigue la fe católica.

La segunda, dice, es involucrarse en todas las actividades ilícitas en la región, como contrabando, narcotráfico, falsificación de documentos y lavado de dinero.

Estas actividades ilícitas, dice, tienen lugar en zonas como la frontera tripartita entre Brasil, Argentina y Paraguay, la frontera entre Colombia y Venezuela cerca de la ciudad de Maicao, o incluso en la región de Chetumal entre México y Belice.

“Estas son regiones adecuadas para ser el foco de grupos como Hezbolá y otras organizaciones yihadistas, para proliferar o financiarse”, explica.

Vínculos de Hezbolá con el narcotráfico en todo Estados Unidos

Hezbollah lava dinero proveniente del narcotráfico en estos territorios a través de bancos prohibidos por los gobiernos de Estados Unidos y otros países del mundo, que sin embargo aún operan en América Latina.

Marulanda señala que, si bien Irán financia permanentemente a Hezbolá, los problemas económicos actuales de la República Islámica han tenido un impacto en esa financiación.

“Es importante recordar que Hezbollah es un partido legal en Líbano, pero parte de la organización es ilegal [en gran parte del mundo], y después de Medio Oriente, su segundo centro de operaciones más grande está en América Latina. El dinero que gana de actividades ilegales [allí] financia como el 60% o el 70%” de sus operaciones, dijo.

Dice que el gobierno de Estados Unidos transfiere dinero de manera legal y legítima a través de las Naciones Unidas a grupos palestinos en América Latina, que cuentan con la ayuda de la comunidad internacional. Pero, según Marulanda, “muchas veces ese dinero se redirige a Hezbollah”.

Hezbolá envalentonado por la presencia iraní

Además, dice Marulanda, Hezbollah tiene un sólido sistema de apoyo en América Latina que está fuertemente respaldado por las misiones diplomáticas iraníes en la región.

Las organizaciones yihadistas en América Latina también están asociadas a grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Tenemos información de cómo en Venezuela grupos narcotraficantes y terroristas como el ELN [Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero marxista-leninista en Colombia] y las FARC han mantenido contacto permanente y entrenamiento conjunto con Hezbolá”.

Además de la representación diplomática iraní y las organizaciones terroristas locales, Marulanda dice que el gobierno venezolano también apoya a Hezbolá. Destaca al ministro venezolano de Petróleo e Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, exvicepresidente del país. El Aissami es de ascendencia libanesa y ha apoyado plenamente a Irán y Hezbolá a lo largo de los años, dice.

Según Marulanda, Hezbollah incluso tiene centros de entrenamiento y muchas otras instalaciones en Venezuela que no tienen en el resto de América Latina.

Sin embargo, agrega, que el nuevo sesgo político hacia la izquierda en América Latina hace probable que más países fortalezcan sus lazos con Irán, algo que crearía un clima político favorable a las operaciones de células de Hezbolá en la región.

Marulanda dice que Hezbollah podría apuntar a comunidades e instituciones relacionadas con Israel, los judíos y los Estados Unidos, que deberían ser conscientes del peligro que representa para ellos la presencia del grupo en la región.

“Si la relación entre Estados Unidos e Irán se deteriora en caso de que fracasen las negociaciones sobre el acuerdo nuclear [de Irán], podría provocar una escalada” en la actividad terrorista, advierte. “Estos objetivos podrían ser atacados para debilitar la presencia estadounidense en América Latina”.

Según Marulanda, los gobiernos de EE.UU. e Israel son los más preocupados por la presencia y las actividades de Hezbolá en la región. “Tienen sus propios métodos de información, sus propios canales de inteligencia y ponen la situación en conocimiento de los gobiernos latinoamericanos”, dice.

De hecho, dice, el gobierno israelí “nos ha ayudado mucho” con el seguimiento en tiempo real de todo lo que pueda estar pasando con Hezbolá .

Hoy no hay un país en América Latina que no tenga presencia de células de Hezbolá de distintos tamaños, dice Marulanda, pero aclara que no es el único grupo yihadista de la región.

Además de Hezbollah, América Latina alguna vez tuvo la presencia de al-Qaeda y ahora grupos como la Hermandad Musulmana y otras organizaciones más pequeñas también están intentando establecerse en la región, advierte.

