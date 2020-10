EE.UU acusa a miembros de ISIS vinculados al asesinato de un periodista judío en Siria

Steven Sotloff era un periodista judío que fue a Siria para cubrir la guerra.

Estados Unidos envió en avión a dos miembros de ISIS a Estados Unidos para enfrentar cargos por terrorismo y toma de rehenes relacionados con el asesinato de cuatro estadounidenses. Los miembros de ISIS habían estado detenidos en Irak bajo la ley de conflicto armado y están apareciendo en el distrito este de Virginia, según funcionarios estadounidenses. El Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John Demers, dijo que era un día solemne para recordar a cuatro estadounidenses asesinados por ISIS: James Wright Foley, Steven Joel Sotloff, Peter Edward Kassig y Kayla Jean Mueller.

Sotloff era un periodista judío que fue a Siria para cubrir la guerra . Demers señaló que Sotloff era nieto de sobrevivientes del Holocausto y que buscaba dar voz a quienes eran vulnerables y víctimas. Demers dijo que Estados Unidos se movió a actuar debido a las familias de los caídos y dijo que Estados Unidos nunca descansaría hasta que se hiciera justicia. Prometió obtener justicia para las familias y todos los estadounidenses.

Demers llamó terroristas a los dos hombres traídos a Estados Unidos, Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, y dijo que habían subestimado la determinación estadounidense. Se enfrentarán a la justicia por los actos “depravados” de ISIS. Demers dijo que otros miembros del grupo ISIS se habían enfrentado a las armas estadounidenses en el campo de batalla. “Si sobrevives a eso, te enfrentarás a la justicia estadounidense en la sala del tribunal estadounidense y la perspectiva de muchos años en prisión”. Juró que Estados Unidos nunca olvidaría o renunciaría y perseguiría a los asesinos de ISIS hasta los confines de la tierra.

Según CNN, los dos hombres fueron acusados ​​de conspiración para tomar rehenes con resultado de muerte, cuatro cargos de toma de rehenes con resultado de muerte, un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cargos de conspiración para brindar apoyo material a terroristas. Incluso si son declarados culpables de algunos de los cargos, podrían pasar mucho tiempo en prisión.

Sotloff llegó a Israel en 2005 y estudió en el Centro Interdisciplinario de Herzliya. También escribió para The Jerusalem Report. Fue secuestrado mientras informaba en Siria en 2013 y asesinado por ISIS en 2014. En septiembre de 2014 se celebró un servicio conmemorativo en su honor en la sinagoga Temple Beth Am de Pinecrest, Florida. En agosto de 2015, sus padres compartieron una carta con los medios de comunicación que habían sido sacados de contrabando de Siria. “Todo el mundo tiene dos vidas. El segundo comienza cuando te das cuenta de que solo tienes uno. Abrazados todos los días. No pelees por cosas estúpidas ”, escribió Sotloff. La identidad judía de Sotloff y el hecho de que tenía la ciudadanía israelí se ocultó durante su tiempo como rehén. Shirley y Arthur Sotloff, sus padres, han seguido haciendo campaña y hablando sobre la vida de su hijo.

Funcionarios federales celebraron la conferencia de prensa el miércoles y dijeron que los miembros de ISIS habían sido entregados al FBI.. Demers agradeció a los agentes y analistas que son el “cimiento” del departamento. Agradeció a los fiscales y a otras personas que han trabajado en el caso. El fiscal general también pidió transmitir el apoyo del Reino Unido que permitió que esta acusación avanzara. El Reino Unido se ha opuesto a la pena de muerte y parece que la pena de muerte está fuera de la mesa para los acusados. Los fiscales estadounidenses dicen que aceptan humildemente la responsabilidad de enfrentarse a ISIS. Washington está decidido a procesar a los estadounidenses que apoyaron a ISIS. Muchos países no han recuperado a sus ciudadanos que fueron capturados en el este de Siria. Sin embargo, Estados Unidos dice que ha tratado de asumir la responsabilidad. “Si tienes sangre estadounidense en las venas o sangre estadounidense en las manos, te enfrentarás a la justicia”, dijo Demers.

Estados Unidos dice que este es solo un paso en el camino hacia la justicia. Estados Unidos dice que luchar contra el terrorismo es una prioridad absoluta y que tiene la determinación de perseguir a quienes apoyan a ISIS. La operación única para traer a los miembros de ISIS a Estados Unidos fue larga y compleja. Fueron capturados en 2018 y retenidos por las Fuerzas Democráticas Sirias. Estuvieron detenidos y, a menudo, concedieron entrevistas en las que parecían presentarse ante el tribunal vestidos de civil, a veces tratados con respeto por los periodistas que los entrevistaron. Fueron tratados como curiosidades y casi un fetiche por conocer a los miembros de ISIS cara a cara. Más tarde, en octubre de 2019, cuando Estados Unidos comenzó a retirarse de parte del este de Siria, los hombres fueron transportados, aparentemente a Irak. Tomó otro año traerlos de regreso a los Estados Unidos.

Por DF/RJ

Con información de Jerusalem Post.