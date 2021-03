Singapur arrestó a un posible terrorista que planeaba matar judíos

El hombre, de 20 años, que estaba interesado en unirse al ala militar de Hamas, fue detenido el miércoles bajo la Ley de Seguridad Interna (ISA) por su plan de apuñalar a miembros de la comunidad judía local, después de su servicio de oración en la sinagoga Maghain Aboth en la ciudad-estado, informó Straits Time.

El hombre, Amirull Ali, se desempeñaba como militar en las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF) en el momento de su arresto y se cree que se había auto-radicalizado desde al menos los 14 años, cuando se interesó en el conflicto palestino israelí.

Parecía haber operado bajo el supuesto de que cualquier devoto judío que pudiera matar, habría estado involucrado en las acciones de Israel en la Franja de Gaza.

El ministro de Asuntos Internos y Derecho, K. Shanmugam, dijo que muchos judíos en Singapur son ciudadanos locales y habían servido en las fuerzas de defensa de su país y no en las FDI.

“Está perfectamente bien apoyar la causa palestina”, dijo el ministro, “pero no está bien andar matando gente”.

Añadió que sin importar cuántas personas hubieran resultado muertas o heridas, el ataque planeado habría tenido serias implicaciones para las relaciones sociales en Singapur.

Ali parecía haber actuado por su cuenta, sin vínculos con el grupo islámico radical Hamas; y se enojó con los informes de noticias sobre cómo las fuerzas de seguridad israelíes supuestamente maltratan a los palestinos.

El último ejemplo fue la muerte de Iyad Halak, de 32 años, el año pasado.

Ali tenía la impresión de que, si moría mientras daba un golpe para Hamas, llegaría al cielo.

Planeó varios ataques, llegando a practicar movimientos de apuñalamiento con un cuchillo de práctica, aprendiendo sobre el cuerpo humano para realizar un ataque efectivo y visitando la sinagoga para familiarizarse con ella.

Cuando lo visitó tuvo la precaución de no tomar fotografías del sitio, pero estudió las existentes para hacer sus planes.

Sus razones para posponer el ataque fueron que le preocupaba ser arrestado, no asesinado, y por lo tanto no llegaría al cielo y nunca podría unirse a Hamas en la Franja de Gaza.

El Ministerio de Defensa (Mindef) notificó el caso al Departamento de Seguridad Interna (ISD).

El ISD dijo que actuaría contra cualquier persona en Singapur que recurriera a medios violentos independientemente de cómo racionalicen tal ataque.

También informó al público que es vital permanecer alerta “a las señales de que alguien a nuestro alrededor puede haberse radicalizado”.

Por MB/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.