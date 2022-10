¿Bella Hadid se enfrenta al antisemitismo?

Bella Hadid publicó en su historia de Instagram rogando a sus seguidores que se opusieran al antisemitismo, pero no se opuso al antisemitismo de su padre.

Se sabe que la supermodelo Bella Hadid protesta y asiste a mítines en apoyo de Palestina. En mayo de 2021, Hadid asistió a una protesta a favor de los palestinos en la ciudad de Nueva York y publicó una foto en su Instagram con la leyenda: “Cómo se siente mi corazón… Estar cerca de tantas personas hermosas, inteligentes, respetuosas, amorosas y amables”. y palestinos generosos, todo en un solo lugar… ¡se siente completo! ¡Somos una raza rara!”. En la foto, ella estaba de pie junto a Waseem Awawdeh, un hombre de 23 años que fue arrestado días después de la protesta por presuntamente golpear a Joey Borgen, un hombre judío, llamándolo “sucio judío”.

No solo no dijo nada después de que lo arrestaron, sino que lo que hizo un año después conmocionó a la mayor parte del mundo.

Hadid recurrió a su historia de Instagram “rogándoles” a todos que se opongan al antisemitismo e incluso dijo que han sido “un par de días difíciles” para ella.

“Decir que desde hace dos días no me ha costado celebrar mi cumpleaños o no pensar en las cosas que se han colgado en la calle o dicho en las plataformas públicas, estaría mintiendo”, afirmó en su primera entrevista. Historia de Instagram.

“Permitir que se escape cualquier forma de antisemitismo, tan insensible como se ha vuelto el mundo, sería un perjuicio para mis amigos, las familias con las que crecí, las personas a las que amo y con las que trabajo, para mí e incluso para la causa palestina. .”

“Porque lo que defendemos NO es el odio o la violencia. Seguiré siendo una voz para los inocentes, sin importar quién seas o de dónde vengas. Dicho esto, NO está bien. El antisemitismo o atacar a cualquier inocente Una persona judía, en cualquier lugar, nunca estará bien. No puedo enfatizar lo importante que es para mis seguidores escuchar esto alto y claro”.

“Bella Hadid es una de las mayores propagadoras del antisemitismo en las redes sociales. Está insultando nuestra inteligencia si cree que creemos en sus condenas al odio a los judíos”.

Liora Rez, directora ejecutiva de StopAntisemitism

Continúa en una segunda historia de Instagram. “Es un lugar aterrador para vivir, donde la discriminación o los deseos de muerte son parte de nuestro día a día. Da miedo que la mayoría de las personas pasen por alto algo tan horrendo y, sin saberlo, continúen con su vida, completamente inconscientes de cómo podría afectar a otro ser humano”. Pero hay un punto en el que todos tenemos que hablar”.

Muchas preguntas están surgiendo en este punto. ¿Se está refiriendo a la publicación antisemita de su padre del viernes en la que comparó al pueblo judío con Hitler? ¿O está condenando las recientes publicaciones antisemitas de Kanye West?

Luego continuó diciendo que tiene amigos judíos que se sienten atacados y amenazados debido al aumento del antisemitismo.

“Si sientes que algo está mal en tu corazón, habla”, continúa. “Hay personas que amo en este mundo, personas que resultan ser judías, que se sienten asustadas por las palabras que se han usado. Se sienten atacadas, inquietas y confundidas”.

“Está resurgiendo el trauma generacional. El trauma generacional de sus antepasados ​​​​torturados y secuestrados. Hay dudas sobre sí mismos. Estos son desencadenantes. Y estoy aquí para decir que si ves algo, di algo”.

“A mis seres queridos judíos, a las comunidades judías de todo el mundo, estoy aquí para decirles que pertenecen, son dignos y su derecho como ser humano es estar VIVO. Al igual que cualquier otra raza, religión, forma o tamaño. Nadie puede elegir de dónde viene, qué lleva en la sangre o quién es. Y nadie debe ser juzgado por las cosas que no puede controlar”.

En su tercera y última historia de Instagram, escribió llamando a sus seguidores a detener el odio y evitar que eso suceda.

“Si ves a ALGUIEN diciendo algo antisemita, o siendo hostil con alguien que podría ser diferente a ellos, llámalos. Si están actuando con odio, llámalos. Cada vez. Hágales saber que no hay lugar para ese tipo de comportamiento en este mundo.

“Separarnos sería la caída más grande de todas”, continúa. “Necesitamos permanecer juntos siempre. De la misma manera que espero que se denuncie el odio contra ‘mi’ pueblo, ‘tu’ pueblo o ‘su’ pueblo, denunciaré una y otra vez TODO el antisemitismo en todo el mundo”.

Las respuestas al Instagram de Hadid

“Bella Hadid es una de las mayores propagadoras del antisemitismo en las redes sociales. Está insultando nuestra inteligencia si cree que creemos en sus condenas al odio a los judíos”, dijo Liora Rez, directora ejecutiva de StopAntisemitism a The Jerusalem Post.

StopAntisemitism se dirigió a Twitter y escribió: “¿Es la declaración de Bella Hadid sobre el antisemitismo una broma del Día de los Inocentes? Hadid es una de las delincuentes más groseras de propagar el odio a los judíos en las redes sociales y, a menudo, se rodea de los antisemitas más rabiosos y de los que atacan a los judíos”.

Además de publicar fotos de Hadid con el fundador de Within Our Lifetime (WOL) y uno de los mayores antisemitas de la ciudad de Nueva York, Nerdeen Kiswani.

Hadar Cohen, que se identifica como árabe judía, capturó las historias de Hadid y las puso en la de ella alabando a Hadid por lo que dijo. “Las voces palestinas tienden a ser los aliados más fuertes contra el antisemitismo en la comunidad internacional”, dijo.

“Cualquiera que intente enfrentar a judíos y palestinos entre sí ignora el profundo amor entre nuestras comunidades y no está alineado con nuestra visión de justicia”, continuó Hadar.

La siguiente historia de Hadar en Instagram decía: “Sí, Israel es un estado supremacista judío, pero estar en contra no significa estar en contra de los judíos”. Pero es.

