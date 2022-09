El maravilloso crecimiento del grupo Fatall de hoteles Leonardo que cotiza en la bolsa de Tel Aviv 

Daniel Roger nació en Valparaiso, Chile.

A la edad de 18 anos viajó a Europa donde estudió hotelería en Alemania y Suiza. No provenía de una familia Sionista. En 1971 llegó a Israel para visitar a sus padres que habían hecho Aliáh. A los 23 años comenzaba una nueva vida que hoy a los 76 lo tiene plenamente activo y disfrutando de los logros, la hotelería y su familia, que incluye nietos.

Cuando llegó no sabía una palabra de hebreo y muy poco de Israel.

Toda su vida trabajó en hoteles y dirigió varios en Israel hasta que en el 2002 viaja a Praga para manejar una pequeña cadena local de hoteles.

A principios del 2006 viaja a Berlin donde David Fattal, presidente y CEO del Fattal Hotel Group con sede en Tel Aviv adquirió un hotel de 300 habitaciones. De ahí en más la expansión del grupo en Europa ha sido extraordinaria y ahora manejan más de 230 hoteles en 20 países con un total de alrededor de cincuenta mil habitaciones.

Dirigió hasta abril de este año los hoteles europeos de la marca Leonardo, que cuenta con 80 hoteles en Alemania, 60 en el Reino Unido e Irlanda, 18 en España, 17 en los Paises Bajos, 6 en Italia, etc.

Después de haber vivido 21 años fuera de Israel decidió volver definitivamente. Ahora está a cargo de Proyectos Especiales en su calidad de vicepresidente de la exitosa compañía, que se cotiza en la Bolsa de Valores de Tel Aviv.

Roger nos comenta como se logró el exponencial crecimiento del grupo Fattal, la operación durante el Covid 19 y su búsqueda de nuevos emprendimientos. De paso nos comenta de la realidad israelí, la complejidad que significa vivir de salarios en un país tan caro y con un Shekel tan fuerte que se encuentra entre las monedas más apreciadas del mundo. Nos señala que el éxito de Israel se debe a la educación y al ejército donde los jóvenes salen con una preparación enorme. “Somos cerca de 10.000.000 de habitantes, cuando llegué en 1971 éramos unos 4.5 millones. La Aliáh de Rusia aportó mucho, se trataba de profesionales. Hoy cerca de un millón de israelíes viven en el exterior, tenemos problemas sociales a resolver”.

En relación a la ocupación hotelera luego de la pandemia nos señala que es de un 85% y eso que los costos de los vuelos son altísmos.

Respecto a la posibilidad que el grupo invierta en Sudamérica el ejecutivo señaló que se deben tener en cuenta diversos factores. Para ingresar hay que tener una presencia importante, no se trata de un hotel sino de una cadena. Por otro lado, se requiere una estabilidad que permita congresos, hombres que viajen por negocios, etc. “El problema de Latinoamérica es que no se la cree”.

Vale la pena escuchar el testimonio de Daniel Roger, un hombre que tiene mucho para comentar del mundo hotelero y este Israel de hoy.

