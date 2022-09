AMIA: Se inauguró en Miami la muestra fotográfica “Ese día”

Luego de su recorrido por diferentes ciudades de los Estados Unidos, quedó oficialmente inaugurada en la galería “Tomás Redrado Art Gallery”, en Miami, la muestra “Ese día”, integrada por 26 retratos que la reconocida fotógrafa Alejandra López realizó a sobrevivientes del ataque terrorista contra la AMIA.

El acto de apertura se realizó el martes 13 de septiembre y contó con la participación del embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, y el cónsul general en Miami, Leandro Fernández Suárez. En representación de AMIA, estuvo presente el director de Arte y Producción de la institución, Elio Kapszuk. También concurrieron artistas locales y miembros de la comunidad judía del lugar.

Al momento de inaugurar la muestra, el embajador argentino instó a no olvidar y a no naturalizar el horror que despliega el accionar terrorista. “El ataque a la AMIA fue un ataque contra todos los argentinos, contra nuestra democracia, contra nuestra libertad, golpeando el corazón de la comunidad judía argentina”, remarcó. “Le decimos al mundo que quienes quieran sembrar el terror nunca más van a triunfar. No lo vamos a permitir”, advirtió Argüello. “No dejaremos de reclamar por la memoria, verdad y justicia”.

A su turno, Elio Kapszuk expresó: “Recordar a las 85 víctimas fatales a través de este testimonio es una tarea que reúne a la memoria con el arte, produciendo permanentes recordatorios. En tiempos de impunidad, el ejercicio de memoria tiene que implicar el reclamo de justicia. La fotografía construye memoria desde un recorte de la historia. Y cuando el olvido quiera hacer su trabajo, aquí estarán estos retratos testigo para impedírselo”, agregó Kapszuk.

Para esta exhibición, que busca promover el ejercicio de la memoria y renovar el reclamo de justicia, se dispuso además de un espacio dedicado a las fotos históricas que realizó Julio Menajovsky, uno de los primeros reporteros gráficos en llegar al lugar de la explosión en la mañana del 18 de julio de 1994, y cuyas imágenes fueron reproducidas en los medios de comunicación a lo largo de estos años.

Los asistentes también podrán ver los afiches que realizó el artista Tano Verón, a pedido de la institución para el 26º aniversario del atentado, para denunciar, a través del arte, la impunidad vigente en la causa, y rendir homenaje a las 85 personas que fueron asesinadas en el ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años.

Los retratos que integran la muestra “Ese día” ya fueron exhibidos en diferentes consulados argentinos en los Estados Unidos, incluyendo la sede de la embajada de nuestro país en Washington y Nueva York. En Miami la muestra podrá visitarse hasta el viernes 30 de septiembre.

Con imágenes austeras, pero de gran contundencia, las fotografías que realizó Alejandra López, a pedido de AMIA, corroboran, en toda su dimensión, el momento bisagra que representó en la vida de cada sobreviviente el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.

Las fotos fueron tomadas por la artista, en su estudio, durante la pandemia. Antes de realizar los retratos, cada sesión contó con un encuentro previo, en el que cada persona pudo contar su historia. “Creo en la comunicación y en el poder de la escucha. Esa charla formó parte del proceso creativo. Creo que para todos fue importante contar con ese espacio de conexión con lo que pasó aquel día, para que el momento de la foto no fuera difícil de atravesar”, recordó la fotógrafa.

Para su exhibición, las imágenes fueron impresas en papel artesanal, especialmente confeccionado por Alejandro Geiler y Julio Mroue, a partir de hojas de diario y fotocopias de recortes de noticias de los días posteriores al atentado terrorista contra la AMIA.

“Ese día” cuenta con un catálogo virtual, que puede recorrerse en http://esedia.amia.org.ar/. Bilingüe e interactivo, desde el sitio web se pueden conocer más datos sobre las historias de las personas que fueron retratadas (con solo tocar una de las imágenes), acceder a testimonios audiovisuales, y realizar un recorrido virtual en una sala expositiva 3D.

Desde el 19 de agosto, los retratos de la muestra “Ese día” se exhiben en el segundo subsuelo de la sede de AMIA, Pasteur 633, de manera permanente, y puede visitarse gratuitamente.

