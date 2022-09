¿Cuál fue el impacto del dólar soja? – Ernesto Mattos

Radio Jai dialogó con el economista Ernesto Mattos, quien enumeró las consecuencias e impactos económicos del reciente y aparentemente exitoso plan de ajuste denominado “dólar soja”.

“La meta de ingresar a las reservas del país mil millones de dólares en setenta y dos horas se cumplió” afirmó, “se comercializaron cuatro millones de toneladas de soja y su precio se encuentra a precios históricos, al punto de equiparase a la liquidación del año 2021, cuando se alcanzó los históricos tres mil millones de dólares”.

Este inmenso movimiento económico se ve impulsado por el cambio preferencial que aporta el Estado a los agroexportadores, subvencionado vía aportes del tesoro, a través de papeles títulos de deuda suministrados por el sector privado, cuya tasa de interés suele superar el 40%, o aplicando fondos al banco central, deuda que desciende al sector público y maneja una tasa del 3%.

Ernesto Mattos aclaró que “lo que más se están vendiendo son porotos de soja, es decir el insumo no industrializado que luego será procesado para bio-diésel, harinas, aceites, alimentos animales, etc. de forma que, si no se cambia el rumbo actual de negociaciones, es posible que se repita la lamentable liquidación de soja del 2014 dirigida por Kicillof, o la de Guzmán en 2021”.

En otra página del plan de ajuste económico el entrevistado anunció la creación del Fondo de Incremento Agroexportador, un fondo que, con ANSES de mediador, aportara durante tres meses, el valor nominal de 16.000 pesos mensuales a casi dos millones de personas en sectores vulnerables.

Redacción Ilan Uriel Jaievsky

