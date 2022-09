Gabriel Zaliasnik, ex presidente de la comunidad judía en Chile: “Boric ha manifestado muchas veces su animadversión hacia Israel”

Por Alfonso Peró

El abogado Gabriel Zaliasnik afirma que el gesto del Presidente Boric de rehusarse a recibir las credenciales del embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli en la mañana de este jueves en La Moneda, es el reflejo más grave de una permanente animadversión hacia Israel que ha venido demostrando el mandatario desde que era diputado. Israel hizo una protesta ante el embajador chileno en Tel Aviv, Jorge Carvajal, y posteriormente la ministra Urrejola invitó al embajador Artzyeli a la cancillería y le ofreció disculpas a él y su país nombre del gobierno chileno.

¿Qué gravedad le atribuyes a lo que sucedió con el embajador de Israel en Chile hoy en La Moneda?

Se trata de un incidente de características inéditas. Me parece que trasciende lo que es la situación en particular del embajador de Israel en Chile o de las relaciones entre ambos países. No solo es un insulto a la comunidad judía en Chile con sus cientos de años de aporte al desarrollo del país, sino que también a quienes valoramos la democracia y la libertad al despreciar a un país que abraza la democracia y la libertad a la vez que estrecha relaciones con países que son verdaderas tiranías que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Me parece que en ese sentido lamentablemente arrastra a la política exterior chilena a un terreno desconocido. Pone a Chile en el eje de países no occidentales, desalinea la política exterior chilena que por tantos años estuvo abierta a Europa, Canadá, Estados Unidos.

¿Qué informaciones tienes de lo que pasó?

El embajador estaba citado para entregar protocolarmente las cartas credenciales. Estando el embajador en el palacio de La Moneda le fue comunicado, a diferencia de otros países como Arabia Saudita o como la semana pasada el embajador de Qatar, en este caso se le pidió que se retirara de La Moneda y que más adelante se vería la forma de que presentara las cartas credenciales porque el presidente de la república no quería recibirlo. Es un desaire diplomático gravísimo.

El gobierno argumentó que fue por la muerte de un niño en Gaza el día de hoy.

Es importante hacerle una trazabilidad al registro del presidente Boric desde cuando no era Presidente. Ha manifestado muchas veces su animadversión hacia el estado de Israel y hacia la comunidad judía de chile desde que era diputado. Años atrás, cuando la comunidad judía le hizo llegar para el año nuevo judío un obsequio, al igual que todas las autoridades de este país, un tarrito de miel para que el año nuevo fuera dulce, él lo devolvió con un mensaje muy desubicado por las redes sociales.

Cuando para la campaña presidencial pasada la comunidad judía conversó con todos los candidatos presidenciales también lo hizo con el entonces candidato Boric. Frente a algunas consultas de qué esperaba él de la comunidad judía de Chile en caso de que llegara a ser Presidente, prácticamente insultó a los presentes en el zoom planteando que tenía que desconocer sus vínculos o relaciones ancestrales con Israel. En otra entrevista trató a Israel de ser un estado genocida. La directiva de la comunidad judía le viene pidiendo una reunión desde que fue electo -como siempre lo ha hecho con todos los presidentes y ha sido recibida- pero no ha existido respuesta.

–¿Qué esperan?

-Ojalá el presidente Boric nos dé a la comunidad judía una explicación y unas excusas que sean suficientes porque la verdad es que es un insulto que no tiene nombre. En su visita a Estados Unidos en un medio de comunicación se le preguntó por las violaciones de derechos humanos en países flagrantemente violadores de los derechos humanos, ocupó a Israel para evadir la respuesta y planteó que era Israel a quien debía apuntarse con el dedo. Lamento decirlo pero el registro del Presidente Boric es muy pobre, muy preocupante para quienes somos miembros de la comunidad judía de Chile y para quienes nos une un vínculo histórico con Israel.

Es más duro aún. Mientras despreciaba los 70 años de relación entre Chile e Israel, las autoridades máximas de los Emiratos Árabes Unidos estaban en visita oficial a Israel colocando una ofrenda floral en el museo del holocausto en Jerusalén. Es decir, mientras el mundo árabe abraza las relaciones diplomáticas con Israel, el gobierno de Chile las desprecia.

Me parece que aquí no hay un gustito personal solamente del Presidente Boric. Me parece que hay encarnado un antisemitismo atávico.

¿Conoces algún precedente como este?

Esto es algo muy llamativo. Jamás había pasado algo así. Creo que el presidente Boric actuó de una forma que le resta dignidad al cargo. Ofende no solo a la comunidad judía en Chile, sino al pueblo judío. Ha habido reacciones de instituciones como el centro Simon Wiesenthal (ubicado en Los Ángeles, California) que combate el antisemitismo, del American Jewish Committee (con sede en Nueva York) en momentos en los cuales el presidente Boric va a tener una visita en el marco de las Naciones Unidas.

¿Crees que la comunidad judía en Estados Unidos va a manifestarse durante la visita del Presidente Boric a la ONU?

Mi impresión es que así va a ser. Cuando aparecen estos indicios de antisemitismo, es lógico que la comunidad judía reaccione. No me extrañaría que el congreso y los empresarios estadounidenses reaccionen. Y no solo en Estados Unidos. También Canadá, Europa… Este gobierno ha dado muestras de que no le interesan acercamientos de relaciones económicas internacionales con Europa u otros países, pero la verdad es que acá hay que ser bien claros. Lamento tener que hacer esta crítica a un presidente, pero no se puede ser indolente.

Fuente: Ex-Ante

