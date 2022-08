“Una persona por expresar sus ideas libremente pone en riesgo su vida” – García Marinozzi

Gaston Garcia Marinozzi, escritor, periodista y gestor cultural, dialogó en Radio Jai sobre el impacto y la significancia del atentado contra la vida de Salman Rushdie.

El apuñalamiento de Rushdie, explicó Marinozzi, “es la concreción de una amenaza después de tantos años, donde él particularmente tuvo que vivir con miedo”. A pesar de que “parecía que después de tantas décadas, tres décadas, desde que había ocurrido la declaratoria de pena de muerte, podía vivir una vida más tranquila, relajada”.

Sin embargo, el entrevistado destacó que también se trata de la expresión de una problemática de trasfondo aún mayor: “Cómo una persona por expresar sus ideas libremente pone en riesgo su vida”. Desarrolló que Salman Rushdie “lo demostró poniendo en riesgo su vida, puso el cuerpo, toda su capacidad y su talento para defender una idea que lo trasciende a él como autor, una idea que es de toda la humanidad, que es la libertad de expresión”.

“El hecho atroz de condenar una obra supera por todos los aspectos de lo literario. Los versos satánicos dejó de ser una novela en el momento que fue condenado” interpretó Marinozzi, “su importancia en este mundo es por lo que significa, que es un libro prohibido, un libro amenazado […] a partir de su reivindicación de la libertad”. “Es una novela que no importa si nos gusta, no importa si es buena […] ya no importa eso, lo importante de esta novela es que exista en este mundo, que podamos ir a la librería y adquirirla”.

Marinozzi detalló que “esta clase de atentados van en contra de un modo de vida, de un modo de pensamiento; va hacia cualquiera que quiera escribir o producir una obra, o vivir de cierto modo que choque contra ideas fundamentalistas como esta”. En base a ello, el entrevistado se pregunta “¿Cuántos dejaron de escribir algo como esto por miedo, cuántos dejaron de publicar?”

Escucha la entrevista completa a Gaston Garcia Marinozzi en Radio Jai.

Redacción Tomás Polakoff

