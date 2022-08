Israel decide: no más estudiantes de medicina estadounidenses y canadienses

Israel está trabajando para aumentar el número de graduados israelíes de la escuela de medicina, en lugar de obligarlos a irse al extranjero.

El gobierno ha decidido no permitir que los estudiantes extranjeros estudien medicina en Israel, excluyéndolos de la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv, la Facultad de Ciencias de la Salud Ben-Gurión (BGU) en Beersheba y la Facultad de Medicina Rappaport del Instituto de Tecnología Technion-Israel. en Haifa.

El Jerusalem Post se enteró el lunes de que finalmente se tomó la decisión del Consejo de Educación Superior (CHE) y de los Ministerios de Salud y Finanzas. Su decisión siguió una recomendación de CHE de 2018 debido a la gran cantidad de israelíes que van a Europa para convertirse en médicos porque no son aceptados en las facultades aquí.

Las clases de graduación de 2026 serán las últimas para los estadounidenses y canadienses que vinieron aquí para obtener el título de médico de cuatro años en las tres facultades israelíes antes mencionadas.

El Dr. Stephen Lazar, decano ejecutivo de TAU, envió una carta a todos los estudiantes de medicina extranjeros de TAU. “Con el más profundo pesar, debo informarles que el gobierno israelí ha ordenado a todos los programas médicos extranjeros, incluidos los programas médicos estadounidenses, que dejen de aceptar nuevos estudiantes”, decía la carta. “Esta decisión política se tomó para aumentar la disponibilidad de plazas en las facultades de medicina israelíes para los programas de hebreo, de modo que muchos estudiantes israelíes no tengan que viajar al extranjero para recibir su educación médica. El presidente de TAU, Ariel Porat, y el decano, Ehud Grossman, nos han asegurado que los estudiantes matriculados, incluida la clase de 2026, que ingresen esta semana, podrán completar sus estudios de medicina”.

Muchos de sus alumnos, continuó Lazar, “son líderes en sus campos en todo el mundo. Nuestros graduados han sido embajadores de Israel y muestran la excelencia de la educación médica en las instituciones israelíes. La cooperación exitosa demostrada de instituciones médicas en los EE. UU., Canadá e Israel no se consideraron en esta acción política”.

El presidente de BGU, el Prof. Daniel Chamovitz, quien habló por teléfono desde Denver, Colorado, agregó: “No había otra opción. Necesitamos más israelíes que estudien medicina aquí. BGU cerrará la oficina de Nueva York donde los extranjeros solicitaron admisión en Beersheba. Nuestros partidarios estadounidenses seguramente estarán decepcionados por la decisión, y la escuela de medicina mantendrá su instrucción en inglés para ayudar a los inmigrantes y a los israelíes que regresan y que prefieren estudiar en ese idioma. Pero aquellos que trabajaron en nuestra escuela internacional enseñarán a israelíes en lugar de a extranjeros. Nada cambiará.”

Creo que no hay más remedio que estar a favor, si piensas en las necesidades de Israel. Digo esto con un corazón pesado”.

Prof. Rivka Carmi

Chamovitz, un genetista de plantas nacido en Estados Unidos, le dijo al Post: “Hace tres años le pedimos permiso al CHE para aceptar israelíes en nuestro programa internacional con estudiantes extranjeros, pero nos rechazaron dos veces”. No prevé una revocación eventual de la decisión del gobierno de rechazar a los estudiantes extranjeros. Agregó que debido a la importante escasez de médicos en el Negev, BGU hará todo lo posible para aumentar sus graduados y alentarlos a permanecer en el sur.

La profesora Rivka Carmi, expresidenta de BGU y exdecana de su facultad de medicina, dijo al Post que la decisión del gobierno era “muy lamentable, pero no había otra opción. Hay escasez de médicos y falta de hospitales y profesores disponibles para la enseñanza clínica . El Hospital Universitario Assuta Ashdod , el único centro médico nuevo construido en 40 años, es un hospital comunitario con solo 300 camas. La falta de hospitales para la enseñanza clínica es el cuello de botella. Se planea un segundo hospital, además del Centro Médico de la Universidad de Soroka, para Beersheba, pero se construirá en una década, si tenemos suerte”.

“Estaba muy entusiasmada con estos programas para estudiantes extranjeros cuando era decana médica y presidenta de BGU, pero en los últimos años, vi los problemas de capacitar a suficientes médicos israelíes y me di cuenta de que no hay otra opción”, dijo. “Fue la decisión correcta no aceptar estudiantes de medicina extranjeros en el futuro. Creo que no hay más remedio que estar a favor, si se piensa en las necesidades de Israel. Digo esto con un corazón pesado”.

Los estudiantes extranjeros en el programa de cuatro años todavía pagan la misma matrícula en Israel que en las escuelas de medicina regulares en América del Norte: alrededor de $ 40,000- $ 50,000 anuales. Los estudiantes de medicina israelíes pagan una matrícula universitaria muy subvencionada de unos 13.000 NIS al año. Algunos de los ex alumnos extranjeros permanecen en Israel, pero la mayoría de ellos regresan a casa y actúan como embajadores de Israel, ayudando a los graduados israelíes a obtener becas y realizar trabajos de posdoctorado en el extranjero.

Debido a que solo 900 israelíes son admitidos en las escuelas de medicina israelíes por año, una gran cantidad va a Europa (Hungría, Italia, Rumania, Alemania, Holanda y otros) para obtener un título de médico, dijo Carmi, mientras que los árabes van principalmente a Jordania y otros países cercanos. países. El Ministerio de Salud planea aumentar esto a 1.200.

Ir a la escuela en casa vs en el extranjero

Según la Oficina Central de Estadísticas de Jerusalén, la aceptación por parte de una escuela de medicina, a diferencia de otros programas académicos israelíes, es, con mucho, la más difícil de adquirir. Como la mayoría solicita después de su servicio militar, no tienen una licenciatura y deben estudiar para obtener un título de MD de siete años; luego, muchos continúan sus estudios de sus especialidades. Más del 71% de los solicitantes son rechazados. El puntaje promedio de los candidatos en el examen psicométrico en 2017 fue de 735, muy por encima del promedio de cualquier otra disciplina.

Un pequeño número de israelíes que estudian medicina en el extranjero optan por permanecer en el país de su elección; se establecen en una variedad de países europeos y, en esencia, están perdidos para Israel. En 2021, 979 israelíes que estudiaron medicina en el extranjero recibieron licencias médicas en Israel. En comparación, los israelíes que estudiaron y recibieron licencias médicas en Israel solo sumaron 770.

La jubilación de miles de médicos que llegaron a Israel desde la antigua Unión Soviética en la década de 1990 empeoró la proporción de médicos por cada 1.000 habitantes. El promedio de la OCDE es de 3,4 por 1.000, y, en Israel, es un promedio de 3,1, y en la periferia del país, es solo alrededor de 2,7, dijo Carmi.

“Y, desafortunadamente, no tenemos datos sobre cuántos médicos israelíes abandonaron las clínicas y hospitales para trabajar en compañías farmacéuticas, computadoras, tecnología de la salud y otros puestos, ganando mucho más. Realmente no sabemos qué pasa con los graduados, pero los estamos perdiendo”, dijo Carmi. Los largos turnos de los residentes de hospitales y sus bajos salarios pueden desanimar a algunos a permanecer en la profesión.

Otro factor es que más del 50% de los graduados de la facultad de medicina son mujeres que tienden a elegir especialidades diferentes a las de los hombres, agregó Carmi.

Irónicamente, hace algunos años, la CHE alentó la llegada de estudiantes internacionales a Israel. Permitió a los graduados de la escuela de medicina experimentar el mundo de la medicina internacional. Buscó el reconocimiento internacional de la Federación Mundial para la Educación Médica (WFME), que fue establecida en 1972 por la Asociación Médica Mundial y la Organización Mundial de la Salud. A los efectos del proceso de reconocimiento internacional que cada país debe atravesar para el año 2023, el Estado de Israel debe demostrar que cuenta con un mecanismo de evaluación de calidad activo, que mantiene periódicamente un proceso de evaluación en todas las facultades de medicina de Israel.

“La decisión israelí es un error, ya que los ex alumnos de medicina de EE.UU. son embajadores de Israel y contribuyen en gran medida a la sociedad en general”.

Ex alumno de TAU Dr. Douglas Finch

Graduado habla

Los graduados extranjeros expresaron su descontento con la decisión. “Soy un ex alumno orgulloso del Programa Médico Estadounidense de la Universidad de Tel Aviv en 1994 y ahora soy el jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital Ellis en Schenectady, Nueva York”, dijo el Dr. Douglas Finch, especialista en enfermedades infecciosas. “La decisión israelí es un error, ya que los ex alumnos de medicina de EE. UU. son embajadores de Israel y contribuyen en gran medida a la sociedad en general. Debe haber una manera de que Israel continúe contribuyendo a la salud mundial sin destruir estos programas como si fueran un ídolo de oro que hay que desechar”.

Fuente: Jerusalem Post

