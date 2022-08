Derecho y obligación de defenderse

¿Todos los medios de prensa en el mundo, así como quienes están gobernando y aquellos que pasean por los organismos internacionales saben que es la Yihad Islámica Palestina? Creemos que sí, porque hoy se trata de googlear dos minutos y listo.

Sin embargo, cuando varias agencias noticiosas publican párrafos como el que vamos a transcribir, da que pensar si transitan por la ignorancia, la indiferencia, la mala fe, la falta absoluta de profesionalismo, o por todo ello junto. Publicaron esta semana: “La Yihad Islámica, blanco de bombardeos israelíes en la Franja de Gaza desde el viernes, es una organización palestina fundada en 1981, respaldada por Irán y comprometida con la resistencia armada contra el Estado hebreo.”

La Yihad Islámica no fue “blanco” de bombardeos durante 66 horas por gracia divina sino porque tenía un plan (que se descubrió una semana antes) de lanzar miles de misiles contra la población civil israelí desde Gaza e infiltrarse desde ciudades de la Autoridad Palestina como Jenin y Nablus para cometer todos los asesinatos de civiles que les fuera posible. ¿Le cuesta explicarlo a New York Times o a la prensa española? Evidentemente sí, con lo que se equiparan a la desinformación intencional permanente de Al Jazeera.

Yihad Islámica no se fundó exactamente en 1981, sino en 1970 cuando Gaza estaba bajo gobierno egipcio. Sí está respaldada y armada por Irán desde que en 1979 los Ayatolas tomaron el país en sus manos, al punto que el plan abortado por Israel el pasado fin de semana fue ideado y equipado por Irán. Escribir, decir, publicar que la Yihad está “comprometida con la resistencia armada” es mucho más que inaceptable. La mala fe campea en estos redactores, editores o lo que sean, ya que no es muy difícil saber lo que la Yihad quiere, porque ellos mismos lo proclaman y con orgullo: destruir completamente a Israel e instaurar un estado islámico. Nada de resistencia. Hacer desaparecer a Israel. Punto.

La Yihad Islámica opera principalmente en Gaza, sin dejar de tener su gente en la Autoridad Palestina, y a pesar de la diferencia en número de subalternos y poderío, suelen confrontar con Hamas, como sucedió esta vez en la cual Hamas no dijo ni hizo nada. El líder que le queda a la Yihad hasta que nombre a otros, ya que la mayoría ha muerto en los enfrentamientos de esta vez con Israel, es Ziad al Najala, que se trasladó a Teherán y allí quedará seguramente por un buen tiempo. Otros jefes del grupo están en Siria.

Además de la desinformación proporcionada por los medios, gobernantes y representantes de gobernantes optaron por opinar. A pesar de que hasta las propias Naciones Unidas dio cifras de lo acontecido, a pesar de que hay evidencia de que la Yihad Islámica falló en uno de sus lanzamientos y sus misiles cayeron en Gaza y mataron niños, nada importa en el Consejo de Seguridad.Mil cien misiles cayeron en territorio israelí y hubo 70 heridos, más edificios dañados y si no hubo muertos fue porque Israel tiene la Cúpula de Hierro y los civiles usan los refugios que en Gaza son para almacenar armas y esconder sólo a operativos de Yihad Islámica y Hamas.

Sin embargo, Rusia aprovechó la reunión del Consejo de Seguridad que se convocó para este lunes, no para ver que hacer después de 6 meses de la invasión de Putin a Ucrania, sino para considerar la “violencia en Medio Oriente”. Rusia, obviamente culpó a Israel de la escalada sin mencionar la palabra terrorismo que tanto gusta usar cuando se refiere a las víctimas ucranianas. Y ya que estaba también atacó la política de Estados Unidos en Medio Oriente. México, y varios europeos jugaron con el “uso desproporcionado de la fuerza”, una suerte de comodín que suelen emplear cuando se trata de atacar a Israel y quitarle su derecho a defenderse de terroristas que además no ocultan sus objetivos de asesinar civiles porque lo creen legítimo. Cuando en los organismos internacionales se juega con esa expresión, lo que en realidad hacen es negarle el derecho a Israel de existir, porque ¿cómo se defenderían Rusia o México si fueran atacados todos los días por terroristas durante 70 años? Por lo pronto eso no pasaría durante 70 años…

El gobierno argentino escribió en el primer párrafo de su comunicado sobre el enfrentamiento de Israel con la Yihad que “… manifiesta su profunda preocupación por la nueva escalada de violencia en Gaza y expresa su sentido dolor por las víctimas que la acción militar israelí ha generado, en particular, civiles y niños palestinos”. Todo lo que dicho comunicado dice después queda anulado y olvidado por este exabrupto. Un grupo terrorista como Yihad Islámica mata a sus propios niños con sus propios misiles aportados por Irán, y el país que fue víctima de dos atentados perpetrados por Irán ¿acusa a Israel? ¿La violencia terrorista la causa Israel? Ya sabemos que el populismo en América Latina ha incendiado no sólo a los países, sino que también ha quemado el raciocinio. Pero unirse a Venezuela, Cuba, Nicaragua, a los desmanes verbales de los actuales gobiernos de México, de Perú, de Bolivia, es un despropósito y una mancha de aquellas que la historia no lava.

Esta vez, a pesar de los desatinos de medios y gobiernos de no querer ni siquiera mirar qué sucede, Hamas sí que observó y de acuerdo con la opinión de varios calificados analistas israelíes, Hamas se siente ganador. No tuvo bajas ni fue blanco de Israel. Reafirmó su rol en Gaza ya que Egipto y ONU mediaron para el cese del fuego con Hamas como parte de las negociaciones por ser quien gobierna Gaza. Al quedar fuera del enfrentamiento, Hamas quedó como el gobierno que se preocupa por sus habitantes, mientras la Yihad mataba por sus propios errores a civiles en Gaza. La amenaza permanente de la Yihad para minar el poder de Hamas ha quedado muy disminuida ya que sus jefes o murieron o están en Irán y Siria. Y a la larga, Hamas podrá imponer exigencias a la Yihad Islámica, porque al haberse logrado un cese del fuego en menos de tres días con su participación, le da pie a jactarse de que lo salvó de ser destruido.

Obvio que Hamas tiene bien claros sus objetivos. Jamás reconocerá a Israel (algo que proclamó públicamente un día después del cese del fuego por si alguien se había olvidado), seguirá su política terrorista con apoyos permanentes como el de Irán y con apoyos políticos según las circunstancias como tiene hoy de parte de algunas de las potencias.

Pero Israel también tiene muy claro que Irán hará siempre lo posible por hacerlo desaparecer del planeta. Sea a través de Hamas, de Hezbola, de la Yihad Islámica o de quien consiga como aliado. No es un odio casual sino una amenaza que se proclama a diario y que se ejerce. En ese contexto, no puede quedar ajeno al análisis, que no sólo Israel es un objetivo de Irán, sino todo el pueblo judío. Hubo dos atentados en Argentina que lo demuestran. Hay alianzas actuales con Venezuela y otros que lo reconfirman. Por ello, ha sido grave el enfrentamiento de Israel con la Yihad. Correr a los refugios, heridos, viviendas cayendo, es duro y deja muchas huellas. Y ha sido gravísimo que los judíos que vivimos fuera de Israel hayamos tenido que sufrir agresiones como el comunicado del gobierno argentino quince días después de haberse conmemorado 28 años del atentado iraní a la AMIA. Gravísimo e inaceptable.

Eduardo Kohn.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai