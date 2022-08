Jorge Alejandro Suárez Saponaro, magíster en Defensa Nacional, comentó a los oyentes de Radio Jai su visión sobre la Franja de Gaza a la cual denomina “Santuario Terrorista”.

Explicó que “la Franja de Gaza desde el 2006 se ha convertido en un santuario terrorista, donde opera el Hamás y la Jihad Islámica Palestina”. Desarrolló “Qatar financia a Hamás, como una filial de los Hermanos Musulmanes, e Irán financia a la Yihad Islámica Palestina como agente desestabilizador en la región”.

Saponaro explicó que desde 2006, cuando Hamás se hizo de la Franja de Gaza tras una guerra civil intra palestina contra el Fataj, la población de Gaza quedó sometida a los dictados de dichos dos grupos terroristas. En consecuencia, el entrevistado explica que en la Franja “la situación es completamente precaria, hay más de un 30% de desempleo, no hay industria y la actividad económica vive de la generosidad internacional”. Asimismo, los habitantes de Gaza viven en una situación deplorable en términos de Derechos Humanos, reflejado en el hecho de que en la Franja de Gaza no hay libertad de expresión, no hay elecciones”.

Destacó que a pesar de que la Yihad Islámica y Hamás reciben millones de dólares de sus sponsors, ese dinero no es utilizado para la mejoría de las condiciones de vida de la población palestina bajo su control, sino para la continuación de los esfuerzos terroristas contra Israel: “La mayoría de la población de la Franja de Gaza vive gracias a la ayuda internacional, no de Qatar o Irán, sino de las Naciones Unidas”.

Según desarrolló el entrevistado el propósito destructivo tales organizaciones terroristas es abierto: “Las agendas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina hablan de la destrucción del Estado de Israel y de tirarlos al mar”

Redacción Tomás Polakoff

