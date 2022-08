A tener en cuenta quienes visitan Israel – Se limito al máximo el uso de efectivo

Una nueva regulación sumamente importante se publicó en Israel, disponiendo que desde el 1/8 se restringe el uso de dinero en efectivo y las sanciones para los infractores.

Es una novedad muy significante para quien emigran a Israel, y también para aquellos que la visitan en calidad de turistas.

En 2019 se limitó por primera vez la posibilidad de pagar en efectivo en comercios y entre particulares, y ahora se reduce significativamente el umbral del pago.

En ese año se dictó una legislación que restringe el uso de efectivo. La ley prohíbo grandes transacciones en efectivo y limito el pago total en cheques. Pero desde 1 de agosto, se endurecerán aún más las restricciones, y se rebajará el uso máximo de efectivo.

¿Cuál es el techo nuevo que impone la regulación?

Desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 1/8, el monto máximo a pagar en efectivo en una transacción entre empresas era de NIS 11.000; Y en una transacción entre particulares era de NIS 50,000. Ahora el monto máximo para pagar en efectivo para las empresas se ha reducido a NIS 6.000; Y el pago máximo en efectivo en una transacción entre particulares se redujo a solo 15.000 NIS.

Si el pago en la transacción es superior al monto exento, puede pagar hasta un 10% en efectivo o NIS 6,000 en el caso de una empresa y NIS 15,000 en el caso de transacciones entre particulares, lo que sea menor entre ellos. Por ejemplo, si una persona compra mercaderia a un precio de 50 000 NIS, se le permitirá pagar solo 5000 NIS en efectivo. La web de la Agencia Tributaria dispone de un simulador que permite calcular tanto el pago máximo por utilizar efectivo como la sanción en caso de infracción.

En el caso de una transacción de venta de automóviles entre particulares hay una excepción. Hasta NIS 50,000, el monto total se puede pagar en efectivo. Si el monto de la transacción es mayor que esto, puede pagar hasta el 10 % del precio de la transacción o 50 000 NIS, el que sea menor.

Y si parte de la contraprestación se paga en efectivo y parte a crédito, ¿cuál se considerará el precio de la transacción?

El precio de transacción es el precio total. Por ejemplo, si la operación consiste en la venta de un producto por 8000 NIS, y se divide en 5000 NIS a crédito y 3000 NIS en efectivo, el precio de la transacción a tomarse en cuenta es de 8000 NIS, y el uso permitido de efectivo se limitará a 800 NIS.

En una transacción periódica, como por ejemplo el pago de un servicio habitual, o el pago de alquiler mensual, ¿cómo se considerará el precio de la transacción?

En este caso, cada pago periódico (por ejemplo, mensual) se considerará por separado para el precio de la transacción.

¿Un tema muy transcendental para aquellos familiares que dan regalos en efectivo. ¿Se puede?

No hay límite para dar regalos en efectivo hasta 15 000 NIS. Sin embargo, es posible dar regalos o donaciones en efectivo a los miembros de la familia sin restricciones, siempre que no sea el pago de salario. Estamos hablando de familiares de primer grado como el cónyuge, padres, hijos, hermanos, nietos y los cónyuges de cada uno de estos.

¿Existe un límite en la cantidad de dinero que una persona en Israel puede retener en efectivo?

La ley actualmente no prohíbe la posesión de dinero en efectivo, sino que limita su uso. Un comité interministerial recomendó limitar la posesión de grandes cantidades de dinero en efectivo, pero esto aún no se ha promulgado. No se debe olvidar que el coronavirus provocó un aumento en las tenencias de efectivo

¿Cuáles son las sanciones previstas para las empresas que no cumplen la normativa?

La penalidad que se impone, deducido el monto permitido, es del 15% al 30% de la suma de la transacción. Sin embargo, existe un periodo de gracia, en el cual la Autoridad Tributaria solo emitió advertencias para permitir la adaptación.

En el periodo 2021-2022, se impusieron 395 sanciones sobre transacciones en efectivo, por un monto total de aproximadamente NIS 105 millones. Siendo el mayor número de infracciones en la industria de reparación de vehículos y motocicletas, y ventas al por mayor y al por menor. Tambien en la industria de la construcción, se encontraron 420 infracciones y se impusieron sanciones por NIS 2,5 millones.

¿Cuál es la sanción respecto de un particular que pagó en efectivo estando esto prohibido por la ley?

Pero atención a los particulares, que infrinjan la ley y son pasibles a multas. El reglamento por el cual se imponen multas administrativas a los particulares que infrinjan las disposiciones de la ley para reducir el uso de efectivo entró en vigor a principios de 2022, pero la autoridad fiscal dio un plazo de adaptacion. Recién ahora la Autoridad Tributaria comenzará a imponer multas administrativas por infracciones de particulares. La multa será del 10 % en un pago de hasta 25 000 NIS, del 15 % para un pago de 25 a 50 000 NIS y del 25 % para un pago mayor. Se impondrán multas mayores por reincidencia.

Obviamente resulta difícil imaginar cómo hará la autoridad fiscal hará cumplir las transacciones realizadas entre particulares, que son fáciles de mantenerlas bajo el radar.

¿Qué efecto ha tenido la ley? ¿Se ha reducido la restricción en los últimos 3,5 años la cantidad de efectivo en manos del público?

En la primera etapa, hubo un efecto en esta dirección, junto con el uso creciente de medios de pago alternativos como tarjetas y aplicaciones de pago, y según datos del Banco de Israel, se observó una tendencia a la baja en los patrones de crecimiento en el uso. de dinero en efectivo en manos del público. Pero cuando comenzó la pandemia, la situación se revirtió y se volvió a verificar una gran cantidad de efectivo circulando.

Los analistas consideran que podría haber varias razones para ello, y entre otras causales se considera que en tiempos de incertidumbre económica, el dinero en efectivo brinda sensación de seguridad, por lo que las personas retiraron fondos depositados y los mantienen bajo el colchón.

Todavía es demasiado pronto para decir si las restricciones conducen al resultado esperado de una disminución de la circulación de dinero en negro y la posibilidad que su eliminación provoque un aumento de la masa circulante imponible. Es posible que los incentivos de los comerciantes para recibir efectivo sigan siendo atractivos y las medidas disuasivas no los compensen, especialmente si se tiene en cuenta que hasta ahora no se han impuesto multas a particulares, y solo a empresas.

¿Qué problemas aún requieren tratamiento?

Un tema interesante para quienes mantienen deudas en Israel con Instituciones públicas, es que existe una laguna en la ley sobre el pago en efectivo a dichas entidades, que no se encuentra limitado en montos, como por ejemplo por concepto de impuestos, multas, tasas y otros pagos obligatorios. El Contralor del Estado advirtió sobre esta anomalía, ya que de hecho, los pagos en efectivo a las instituciones estatales prácticamente no se controlan.

Dario Sykuler – Abogado matriculado en Argentina e Israel – Director secretario de la cámara de comercio argentino israelí.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai