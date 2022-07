Exsoldado: Mis comandantes me ‘entregaron’ para ser violada por un convicto terrorista encarcelado

Exguardia de la prisión dice que el ejército trató de silenciarla, implora al público que inste al comité de investigación sobre el escándalo que supuestamente vio a mujeres soldados “proxenetas” a reclusas palestinas.

Una ex soldado de las FDI ha dicho que un preso de seguridad palestino la violó y abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones mientras prestaba servicio en la prisión de Gilboa, con la plena cooperación de su comandante.

La mujer anónima, identificada bajo el seudónimo de “Hila”, hizo sus alegaciones en una publicación en el sitio de financiación colectiva BeActive, donde su abogada Keren Barak organizó una campaña para apoyarla.

“Hila” dijo que su comandante la “entregó” a un peligroso terrorista “para que pudiera lastimarme y abusar sexualmente de mí una y otra vez”, y agregó que otras guardias corrieron la misma suerte.

Identificó a su victimario como la persona que ha sido nombrada en los medios en relación con “el proxenetismo de las carceleras”, y afirmó que en la prisión se le conocía como el “comandante”.

Se espera que el Subcomité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset escuche a los miembros del Servicio de Prisiones de Israel, Shin Bet y los fiscales durante una sesión de emergencia sobre el escándalo la próxima semana.

Barak, la abogada, dijo a Canal 12 que su cliente “vive en la pobreza por su estado mental, que no le permite incorporarse al mercado laboral”. Ella dijo que la campaña se creó por este motivo, para apoyarla con alojamiento y terapia.

Según Hila, el preso “controlaba a todos los oficiales y personal, que lo escuchaban y cumplían sus ‘órdenes’ sin debate”.

El hombre, dijo, “caminaba libremente por la prisión, sin esposas, y con sus manos sucias tocaba los cuerpos de las mujeres soldado sin consecuencias. Todo el mundo sabía, todo el mundo estaba en silencio. Todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo trabajaba para él”.

Los informes de mujeres soldados de las FDI que fueron acosadas y agredidas sexualmente en las prisiones israelíes surgieron hace varios años, pero luego se abandonaron en gran medida hasta el año pasado, cuando se reabrió una investigación tras nuevas pruebas. A principios de esta semana, el sitio de noticias Ynet informó que un preso palestino condenado por terrorismo, Mahmoud Atallah, estaba siendo investigado por la policía por agresión sexual mientras estaba tras las rejas.

Atallah ha estado en confinamiento solitario desde 2018, debido a un escándalo en el que un oficial de inteligencia supuestamente “proxenetó” guardias femeninas para él y otros presos palestinos, a petición suya.

Hila dijo que a lo largo de su servicio en la prisión de Gilboa, “me convertí en una prisionera, la esclava sexual privada” del convicto.

Ella alegó que “mis comandantes, mi estado mayor, que pensé que debíamos protegerme, me entregaron a ese terrorista. Se aseguraron de que me quedara a solas con él, en contra de las reglas claras, para que pudiera lastimarme cruelmente y abusar sexualmente de mí una y otra vez; y no solo yo, sino muchas guardias femeninas”.

Afirmó que el ejército ha intentado encubrir el caso: “Desde la violación, mi vida ha sido un infierno. Están tratando de silenciarme”. Hila dijo que sentía que los militares “esperaban que me llevara el secreto a la tumba”.

“Le pido a usted, pueblo de Israel, que apoye la lucha pública para establecer un comité de investigación. No soy una persona política, no me importa la política, solo me importa la verdad”, dijo.

Las mujeres soldados alegaron por primera vez en 2018 que el oficial de inteligencia las obligó a tener contacto cercano con los presos como moneda de cambio sexual, lo que provocó que fueran acosadas y agredidas, pero el caso se cerró por falta de pruebas.

Luego, en noviembre del año pasado, el director de la prisión de Gilboa, Freddy Ben Shitrit, que no estaba sirviendo en la prisión cuando supuestamente ocurrieron los incidentes, hizo comentarios explosivos sobre las acusaciones. Esto llevó a la jefa de IPS, Katy Perry, a iniciar un proceso para expulsar al oficial de inteligencia de la prisión, Rani Basha, quien había estado implicado en el caso. Los fiscales estatales también ordenaron a la policía reabrir la investigación del caso.

A principios de este mes, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, aprobó la destitución de Basha, citando la “grave violación de sus deberes como guardia penitenciario” y señalando que la decisión se tomó en parte “para evitar un daño grave a la confianza del público en [IPS]. ”

En sus comentarios, Ben Shitrit dijo que las mujeres soldados que eran guardias en la prisión habían sido presionadas para que sirvieran de atractivo visual para algunos reclusos, como un medio para evitar que los prisioneros se descontrolaran.

Una mujer soldado que se presentó dijo que le habían ordenado que acompañara a Atallah por las instalaciones, lo que le dio la oportunidad de agredirla, incluso tocándole las nalgas, mientras sus jefes hacían la vista gorda.

A cambio, Atallah, una figura poderosa entre la población carcelaria, mantuvo la instalación en silencio para el personal penitenciario, según las noticias del Canal 13.

Los informes alegaban que el oficial de inteligencia, Basha, había colocado guardias femeninas en el ala de seguridad de la instalación a pedido de Atallah. Las noticias del Canal 12 informaron que tres soldados estuvieron involucrados en el caso.

En una entrevista con el Canal 12 el año pasado, Basha negó las acusaciones y dijo que “no son ciertas” y que las mujeres soldados en realidad habían sido “agentes” encargadas, con su pleno consentimiento, de extraer información de los reclusos.

