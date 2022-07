Argentina y el FMI están “atados de la mano, un paso del abismo el uno arrastra al otro” – David Vogel

David Vogel, economista radicado en Maryland, Estados Unidos, y representante de Uruguay ante el Fondo Monetario Internacional entre los años 2000 y 2020 analizó en Radio Jai la cuestión de las negociaciones de Argentina con el FMI.

“De forma figurada podríamos ver a Argentina y al Fondo yendo de la mano, atados de la mano. Porque sus destinos van en la misma dirección, y un paso hacia el abismo de uno arrastra al otro”, explicó el entrevistado, desarrollando que aquello se debe a que “si argentina no paga, va al default, queda por fuera de la comunidad económica internacional […] pero el Fondo sufriría el impago de su principal deudor por lejos”.

Explanó que la causa inmediata de la situación actual es la demora de la administración actual de gobierno para establecer conversaciones con el FMI: “Argentina debió haber arreglado sus cosas con el Fondo mucho antes”. Detalló que el momento ideal para renegociar el pago de la deuda fue cuando Trump dejó la Casa Blanca en enero del 2021, pero desde el oficialismo “esperaron más de un año, porque estuvieron las elecciones legislativas y no querían perder apoyo”. En consecuencia, “cuando fueron a negociar las reservas ya estaban en el fondo de la olla”.

Sin embargo, la administración inexitosa de la deuda internacional no es cuestión exclusiva del actual gobierno, sino que es una constante de las últimas décadas. “El Kirchnerismo perdió una oportunidad de transformar el país cuando los precios de los commodities estaban por las nubes” así mismo, los gobiernos que lo sucedieron, de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, “compartieron desde el punto de vista económico el mismo verbo, ‘emitir’”. Asimismo, destacó que durante la administración de Macri, Argentina se endeudó por 45 mil millones de dólares “y el nuevo gobierno no quiso, no supo o no tuvo la capacidad política para lidiar con eso”.

Vogel analizó que la persistencia en la mala praxis en la gestión de la deuda extranjera tiene orígenes institucionales. “Argentina que es un país necesitado de tantas reformas y de políticas contundentes, consistentes y valientes para salir de esta tendencia que se ve a lo largo de las décadas, tiene elecciones cada dos años”. La consecuencia de aquello es que el país se encuentre constantemente en campaña electoral por lo que, “todas las políticas y reformas que se vayan a ejecutar terminan entrando en los cálculos políticos”, por lo cual “no hay margen para negociación sincera, para el bien del país”.

En vistas a posibles resoluciones a la actual crisis a las que la Argentina pueda arribar, Vogel explicó que “si las cosas se desmadran; si tenemos un proceso de inflación muy elevado, de tres dígitos, de hiperinflación; de déficit fiscal estratosféricos” el fondo se desligará para salvarse a sí mismo, por lo cual sería un escenario “muy costoso para el país”. Sin embargo, no pagarle al FMI tendría como consecuencia quedar “por fuera de la comunidad internacional y por lo tanto sin créditos; la última canilla que le quedaría abierta a Argentina es la emisión de dinero”, por lo que es altamente improbable que el gobierno tome aquella decisión.

Por último, explicitó que la llegada a consenso político es indispensable para la estabilización de la situación económica: “la clave para salir es el diálogo, la negociación, el intentar procurar el bien común. Todos los actores deberían contribuir en el no poner más leña política en un fuego que está descontrolado”. “Deberían concientizarse que una crisis de la envergadura que puede tomar esta y ya ha tomado, afecta a esta generación y a las próximas generaciones”, reclamó.

Escuche la entrevista completa a David Vogel en Radio Jai

Redacción Tomás Polakoff

