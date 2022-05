Shai Abramson: “Cada vez comprendo más el vínculo entre Iom Hashoá, Iom Hazikarón y Iom Haatzmaut”

Shai Abramson, el cantor principal del ejército de defensa de Israel dialogó con Radio Jai y compartió sus emociones de estos días dónde como hace años viaja a Cracovia para Marcha por la Vida que se realiza en el campo de concentración y exterminio de Aushwitz-Birkenau para luego regresar a Israel en las vísperas del día del recuerdo a los soldados y víctimas de el terrorismo caídos en defensa del Estado y el festejo posterior del día de la independencia.

Abramson participa en cada uno de estos eventos con sus conmovedoras plegarias e incluso se hace tiempo entre uno y otro para presentarse en Estados Unidos delante de una enorme audiencia de Cristianos evangélicos amantes de Israel.

Desde su casa en medio de los festejos nos comparte como incorporó una nueva tarea tratando de cumplir su sueño de niño que era ser médico. ” En esta vuelta no lo lograré así que me incorpore a la estrella roja y soy chofer de ambulancia y espero completar el curso de paramédico que es más largo” . Entre muchas experiencias vividas nos cuenta como la música puede incluso en esos momentos dramáticos ser una ayuda y puente al alma. “Una vez fuimos a atender a una mujer muy mayor en estado de demencia que no se conectaba con la realidad. Le comencé a cantar en Yidish y logré esa conexión que solo la música puede lograr. Esa y muchas otras anécdotas hicieron que un cristiano donará dos ambulancias al Maguen David Adom.

Escuche y disfrute del mensaje del cantor principal de Tzahal que llegó a la Argentina como tantos otros, como una inciativa de Radio Jai.

