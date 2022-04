Lottenberg encuentro Israel antisemitismo

Referentes de la UNESCO y del Congreso Judío Latinoamericano se reunieron en Israel para abordar el tema de la educación, como herramienta para combatir el antisemitismo.

El doctor Fernando, Lottenberg, Comisionado Especial de la OEA para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo, desde este importante encuentro en Jerusalem, dialogó en Pensando las Noticias, con el licenciado Miguel Steuermann.

Lottenberg indicó que el Foro se llama SECA, de los Special Boys, enviados especiales para tratar el tema del antisemitismo. Estos encuentros habían comenzado en Europa, pero a lo largo de los años comenzaron a tomar una dimensión intercontinental. Este año fueron invitados participantes de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En estos foros, cuenta el entrevistado, se dedican a intercambiar información y experiencias mediante las cuales, pueden aprender unos de los otros, saber qué pasa en los lugares de cada uno. Además, cuentan con el gran aporte de profesores de alto nivel de Yad Vashem, de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad Hebrea de Jerusalem, quienes los actualizan sobre las últimas tendencias del tema, tanto en Israel como alrededor del mundo.

El programa comenzó con una visita a Yad Vashem, guiada por el Director del museo. Luego se desarrollaron clases con destacados especialistas en el tema del antisemitismo. Al día siguiente, vivieron una sentida ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores – lugar en donde se realiza el Foro- en la que se homenajeó a los 38 diplomatas diplomáticos de varios países que son reconocidos como “Justos de las Naciones”. Por la noche se realizó la ceremonia por Yom Hashoáh.

A pesar de que el mundo ha avanzado en el tema de combatir el antisemitismo y la discriminación, se observa al mismo tiempo, un incremento del antisemitismo en especial en Estados Unidos y en Europa. Al respecto el doctor Lottenberg señaló que “es una lucha permanente” y lo relacionó con el Mito de Sísifo (Mito griego del que fue condenado de manera permanente a cargar una piedra a la cima de la montaña, que cuando llega arriba, la piedra cae y vuelve al estado inicial). Y explicó que tenemos que tratar de estar equipados para combatir ese mal tan antiguo que sigue presente, de la mejor manera posible.

Por ello, destacó la importancia de que se haya podido desarrollar este encuentro con enviados especiales de tantos lugares, lo que nunca se había dado. Y compartió en la entrevista, la imagen que utilizó en su intervención en el Foro: “Tenemos un navío grande, fuerte, equipado, buenos comandantes, lo que no podemos es controlar los vientos”. Dijo que hay factores ajenos que hacen que no podamos controlar las cosas, y citó como ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania, la que nadie podía imaginar que ocurriera en 2022. Por lo cual, señaló que lo que hay que hacer es estar preparados, formular estrategias, estar en contacto unos con otros, implantar legislación, adoptar la definición de la IRHA, combatir el discurso de odio y enfrentar a los enemigos.

Acerca del papel del mundo no judío, frente al antisemitismo, Lottenberg remarcó que “el antisemitismo es un problema de la sociedad en donde viven los judíos”, y que por eso hay que buscar aliados, hay que mostrarles el mal que el antisemitismo puede causar, no solo a los judíos, sino a todos los ciudadanos de una sociedad. Ejemplo de ello, es lo que pasó en Alemania: Una política de un dictador totalitario arrastró a todo un continente a una guerra con millones de víctimas, que no solo fueron judías. Insistió en que hay que esclarecer, que hay gente que no tiene información suficiente, y que es una tarea que cabe a los enviados y a las comisiones. Allí, la educación es fundamental. Dijo que hay también gente mal intencionada; en ese caso, hay que implantar legislación y combatir con los medios que la ley da en los diferentes países.



Por último, el Comisionado de la OEA se refirió al modo en que surgen expresiones y ataques antisemitas en cualquier contienda que pueda darse en el mundo, como está ocurriendo hoy entre Rusia y Ucrania:

“La trivialización, la banalización del tema del Holocausto sirve a propósitos políticos, tanto llegue de la izquierda, o de la derecha, el tema está presente. Por lo cual nuestra tarea es esclarecer y educar.”

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai