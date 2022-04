Refuerzo de seguridad: Carta con bala y amenaza de muerte enviada al PM Bennett y familia

En un comunicado la policía de Israel informo que una carta dirigida al primer ministro Naftali Bennett y su familia incluía amenazas de muerte y una bala real. La unidad de delitos graves Lahav 433 y la agencia de seguridad Shin Bet iniciaron una investigación conjunta sobre la carta amenazante.

El Shin Bet y los funcionarios de seguridad de la Oficina del Primer Ministro decidieron inmediatamente reforzar la unidad responsable de proteger a la familia de Bennett.

El conflicto político, por profundo que sea, no debe llegar a la violencia, el acoso y las amenazas de muerte. Necesitamos hacer todo, como líderes y como ciudadanos cuyo futuro y el futuro de sus hijos en este país, para que tales fenómenos simplemente no existan. Todos somos personas. Argumentos y desacuerdos – sí. Bullying y amenazas – no, escribió el primer ministro Naftalí Bennett en su twitter.

Según el canal 12 de noticias, la carta se envió a un edificio adyacente a la casa de la familia de Bennett en Ra’anana, que está usando en lugar de la residencia oficial del primer ministro, y estaba dirigida tanto al primer ministro como a su familia.

“Soy primer ministro y hombre político, pero también soy esposo y padre, y es mi deber cuidar también de mi esposa e hijos. Hay que bajar las llamas del discurso político”.

“En la víspera del Día del Recuerdo y el Día de la Independencia, hago un llamado a todos, desde todos los rincones del espectro político, especialmente a las personas activas en las redes sociales, para que sea un momento de calma y reconciliación. Tenemos una casa, y no debemos quemarla”.

Una orden de mordaza impuesta por un tribunal ha prohibido que se publiquen muchos detalles del caso.

El Shin Bet aumentó la seguridad luego de las evaluaciones de los funcionarios confirmó la oficina del Primer Ministro.

Las amenazas a Bennett aún se están investigando, aunque Bennett dejó entrever que la naturaleza del mensaje es política. La coalición de Bennett, denunciaron la carta y la amenaza.

Lapid dijo que la carta mostraba “adónde puede conducir el odio”. “Seguiremos combatiendo el discurso del odio en la calle, en las redes sociales, en todas partes. No nos intimidarán. Los extremistas no derrotarán a la mayoría cuerda”, dijo en Twitter.

Gantz dijo que las amenazas eran “el cruce de una línea roja”, y agregó que “una bala en un sobre puede convertirse en tres balas disparadas con una pistola”.

La policía ha investigado una serie de amenazas contra el primer ministro en el pasado, generalmente hechas a través de las redes sociales.

