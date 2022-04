¿Peligra la democracia en Brasil? – Entrevista con Eleonora Gosman

Eleonora Gosman, periodista radicada en Brasil, comenta acerca de la situación en tal país en vista a las próximas elecciones generales y al preocupante rol del Ejército en el escenario político.

“Hay un protagonismo de los militares que excedió el nivel de protagonismo que deberían tener en un país democrático” remarcó la entrevistada.

Detalló que Brasil no juzgó a los militares responsables de la dictadura militar al igual que Argentina, sino que firmó una ley de amnistía total. De esta manera, no solo se dejó impunes a los responsables de la dictadura militar que se sostuvo en el país entre 1964 y 1985, llevándose consigo numerosas víctimas y desaparecidos, sino que se permitió que el Ejército mantuviera un importante rol, aunque políticamente neutral, incluso tras el retorno de la democracia. “En ese contexto los militares no fueron nunca damnificados, su imagen nunca fue damnificada y se mantuvieron fuera de la política y siempre en una estructura de abstención desde el punto de vista ideológico y político”.

“La democracia nunca puede faltar, esta es mi consigna esencial para analizar cualquier situación”, destacó. Por aquel motivo, ve con gran preocupación el “peligro de una interrupción del proceso democrático” a manos de los militares. “Hay que prestarle muchísima atención a cualquier retroceso que pueda involucrar más al ejército en la política”, dictaminó.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

