Manifestaciones antisemitas: Odio gritado abiertamente a los judíos en las calles de Alemania

Unas 600 personas marcharon el sábado por Kreuzberg y Neukölln con banderas palestinas, negando abiertamente el derecho de Israel a existir. ¡Gritaron agresivamente “asesino de niños Israel” y atacaron a los periodistas!

Un reportero de BILD fue rodeado por unas cien personas, insultado de manera antisemita como “sucio judío” y pateado. La policía de Berlín tuvo que protegerlo y escoltarlo fuera de la manifestación.

En las manifestaciones se difundió una propaganda marcial del grupo terrorista palestino Hamas. Israel persigue la “aniquilación genocida” en la Franja de Gaza. Declararon falsamente que los disturbios actuales de los palestinos en el Monte del Templo en Jerusalén son agresión israelí.

Elio Adler, presidente de la “Iniciativa de Valores – Posiciones Judío-Alemanas”, condena los disturbios: “Vimos y experimentamos violencia. No solo expresada en palabras, sino también violencia física contra periodistas y contramanifestantes”, dice a BILD.

Continúa diciendo: “Estas demostraciones no mostraron opiniones que valieran la pena proteger, sino puro antisemitismo y odio a Israel”. La policía está llamada a poner fin preventivo y efectivamente represivo a tales actos. “¿Por qué nosotros, los hostiles, siempre tenemos que oponernos a estas condiciones? ¿Dónde está la sociedad civil diciendo ‘alto’ aquí alto y claro?”

Según informó el Foro Judío para la Democracia y contra el Antisemitismo eV, un total de 3 periodistas y observadores fueron atacados en Berlín con patadas, puñetazos, agarres en la parte superior del brazo y patadas a la cámara. Dos periodistas fueron hostigados en presencia de la policía.

Bei der antiisraelischen #Palästina Demo in #Berlin kam es heute (#b2304) zu Übergriffen auf Pressevertreter:innen: Demoteilnehmer griffen 3 Journalist:innen + Beobachter körperlich an. Tritte, Schläge, Griffe an Oberarm und Stöße gegen Kamera. pic.twitter.com/K5uR3V7qeP

— Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 23, 2022