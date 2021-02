Hackers israelíes piratean sitio del Ku Klux Klan y revelan información de sus miembros

Un sitio web perteneciente al Ku Klux Klan, una organización racista de supremacía blanca, fue pirateado por un grupo israelí antifascista, exponiendo imágenes, nombres e información personal de muchos de los miembros.

Si bien el sitio web, que se encuentra en www.klan311.com , originalmente consistía en imágenes de supremacistas blancos, así como un enlace para unirse a ellos, el ataque alteró por completo el contenido de la página.

Los piratas informáticos se identificaron como un grupo antifascista con el nombre de Jaialim Almonim, soldados anónimos en hebreo. “Nuestro objetivo es infundir terror en los corazones de los enemigos de la humanidad. Los neonazis y otros grupos supremacistas blancos creen que los judíos dominan el mundo. Nuestro deseo es hacer realidad sus fantasías y explotar sus teorías conspirativas como una guerra psicológica. Queremos que sepan, dondequiera que estén, que los encontraremos y los expondremos. Destruiremos sus vidas. Nos bañaremos en sus lágrimas y nos burlaremos del rechinar de sus dientes. No hay ningún lugar que esté fuera de nuestro alcance.”

Luego del hackeo inicial, la frase “¡SHABBAT SHALOM! BUENAS NOCHES ORGULLO BLANCO ;)” se mostró en pantalla completa en la parte superior de la página, junto con otras frases como “SOLIDARIDAD JUDÍA CON TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS”, “NUNCA MÁS” y en hebreo la frase “Od Avinu Chai!!! Am Yisraeil Chai!!!” (Nuestros padres viven, el pueblo de Israel vive).

Los hackers también revelaron información del supuesto líder de banda, un residente de Texas llamado Kevin James Smith. Esto incluyó el rostro de Smith, su dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, ambas direcciones de correo electrónico, una prueba de que pagó para operar el sitio web y un enlace a su página en el Registro Público de Delincuentes Sexuales de Texas, donde está registrado por haber violado a una niña de 14 años.

La organización utilizará el sitio recientemente hackeado como plataforma para exponer a otros grupos supremacistas blancos, a la vez que publican sus actividades en Twitter.

#goodnightwhitepride#amyisraelchai#jewishantifa#antifa

The Patriotic Brigade of the KKK has been exposed. We have their names, addresses, phone numbers, everything.https://t.co/YtRK2aOrP0

According to News Reports, they have been active in 17 states. Retweet this!! pic.twitter.com/S0zFgn29kM

— JusticeJews (@justice_jew) January 30, 2021